Σε χλωρό κλαδί δεν αφήνει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ μετά το «όχι» στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς, μιλάει ανοιχτά για αντίφαση και θυμίζει τη στάση που τήρησε το κυβερνών κόμμα στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης τόσο σχετικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με εκείνο για εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων

«Αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση δια στόματος των στελεχών της είναι σε πλήρη αντίφαση με όσα υποστήριζε για την υπόθεση των Τεμπών και τους κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Τότε, αν θυμάστε, ζητούσε fast track προανακριτική για να διερευνήσουν οι δικαστές τι συνέβη και να μην παριστάνουμε εμείς τους ανακριτές. Τί έχει αλλάξει και σήμερα μας λέει ότι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε ανακριτικές ενέργειες; Τώρα είμαστε και τότε δεν ήμασταν; Τότε μπορούσε να γίνει fast track, απευθείας στη φυσική δικαιοσύνη – και μάλιστα μας μάλωναν ότι δεν θέλουμε το φυσικό δικαστή – και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο μονοπάτι;» αναρωτήθηκε (Ναυτεμπορική TV) ο κ. Τσουκαλάς.

Κ. Τσουκαλάς: Τεράστια ανακολουθία της κυβέρνησης

Σημείωσε επίσης με καυστικό τρόπο πως «υπάρχει τεράστια ανακολουθία και σε σχέση με όταν προπαγάνδιζε ότι η τακτική αυτή είναι ο νέος τρόπος και σε σχέση με την αλλαγή του άρθρο 86, πίσω από το οποίο τώρα κρύβεται».

«Η κυβέρνηση» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου «υποστηρίζει και για τους 11 βουλευτές και για τους δύο υπουργούς ότι δεν έχουν ποινική ευθύνη» και απόρησε «γιατί στους μεν δέχεται να αρθεί η ασυλία και στους δε αρνείται την διερεύνηση; Για τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή μάλιστα δεν είμαστε εμείς που ζητάμε να ερευνηθούν αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διαβιβαστικό και θεωρεί ότι έχει ήδη γίνει μία μίνιμουμ προπαρασκευή διερεύνησης και θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση και ζητά την άδεια να προχωρήσει. Η κυβέρνηση αυτό το αρνείται», λέει.

Μια κυβέρνηση με δύο μέτρα και δύο σταθμά

Επί του ζητήματος των υποκλοπών και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «δεν είναι η δήλωση του κ. Ντίλιαν αυτή που έβαλε στο κάδρο το ζήτημα της κατασκοπείας αλλά η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ζήτησε να αναβαθμιστεί η έρευνα και να διερευνηθεί το εν λόγω ζήτημα. Έχουμε μία κυβέρνηση που όταν συλλαμβάνεται κάποιος έξω από ένα στρατόπεδο – και καλώς – βγάζει ένα non paper που κάνει λόγο για κατασκοπεία και όταν κάποιοι αποδεδειγμένα άκουγαν υπουργούς και αρχηγούς ΓΕΕΘΑ τότε κάνει λόγο για προσωπικό ζήτημα. Είναι ποτέ δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι τέσσερις ιδιώτες από χόμπι άκουγαν Υπουργούς, δικαστές, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και βουλευτές; Εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν αλλά πρέπει να δούμε ποιοι ήταν οι εντολείς».

Διατύπωσε, ταυτόχρονα, την άποψη ότι «το “ένοχος ένοχον ου ποιει” είναι σε πλήρη αντίφαση με αυτό που ανέφερε την περασμένη Πέμπτη ο κ. Μαρινάκης ότι ο κ. Ντίλιαν αφού άσκησε έφεση έχει ξανά το τεκμήριο της αθωότητας. Με άλλα λόγια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι επί της αρχής έχει εξαφανιστεί η πρωτόδικη απόφαση και έχει επανέλθει το τεκμήριο της αθωότητας. Άρα οι σοφιστείες του τύπου «ένοχος ένοχον ου ποιεί» είναι εκ του πονηρού».

Μάλιστα, ο Κώστας Τσουκαλάς παρατήρησε πως «ο κ. Ντίλιαν μπορεί να ψεύδεται και γι’ αυτό θεωρούμε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να τον καλέσει και επειδή αυτά που λέει είναι αδιανόητα πράγματα για μια ευνομούμενη πολιτεία να του ζητήσει να προσκομίσει στοιχεία. Δεν το έκανε ο Εισαγγελέας. Ας το κάνει η εξεταστική επιτροπή. Εμάς ως Έλληνες μας προσβάλλει να εκφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για την κυβέρνηση. Αν λοιπόν αποδειχτεί ότι λέει ψέματα τότε θα έχουμε και την αντίστοιχη στάση απέναντί του».

«Για ποιο λόγο να μην καλέσουμε και τους κ. κ. Γεωργιάδη και Χατζηδάκη – των οποίων τα κινητά παρακολουθούνταν – και να τους ρωτήσουμε αν είχαν κρατικά μυστικά;», αναρωτήθηκε.

Διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη σχετικά με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των κυρίων Ανδρουλάκη και Χατζηδάκη, ο κ. Τσουκαλάς επέλεξε να παραμείνει φειδωλός υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης με αυτά που λέει εκθέτει ανεπανόρθωτα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απαντήσει και ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι».

Τέλος, σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο «για στρατηγική επιλογή που δεν έχει να κάνει με ονοματολογία. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι όσοι προσχωρούν στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα κόμματα εμφανίζονται από τα ΜΜΕ σχεδόν ως Τσώρτσιλ ενώ λοιδορείται από αυτά όποιος έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς προχωράμε ανοιχτά στην κοινωνία για να είμαστε έτοιμοι με διευρυμένη απήχηση να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας, που είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας».