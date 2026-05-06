Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 16:35

Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Σε χλωρό κλαδί δεν αφήνει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ μετά το «όχι» στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς, μιλάει ανοιχτά για αντίφαση και θυμίζει τη στάση που τήρησε το κυβερνών κόμμα στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης τόσο σχετικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με εκείνο για εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων

«Αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση δια στόματος των στελεχών της είναι σε πλήρη αντίφαση με όσα υποστήριζε για την υπόθεση των Τεμπών και τους κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Τότε, αν θυμάστε, ζητούσε fast track προανακριτική για να διερευνήσουν οι δικαστές τι συνέβη και να μην παριστάνουμε εμείς τους ανακριτές. Τί έχει αλλάξει και σήμερα μας λέει ότι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε ανακριτικές ενέργειες; Τώρα είμαστε και τότε δεν ήμασταν; Τότε μπορούσε να γίνει fast track, απευθείας στη φυσική δικαιοσύνη – και μάλιστα μας μάλωναν ότι δεν θέλουμε το φυσικό δικαστή – και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο μονοπάτι;» αναρωτήθηκε (Ναυτεμπορική TV) ο κ. Τσουκαλάς.

Κ. Τσουκαλάς: Τεράστια ανακολουθία της κυβέρνησης

Σημείωσε επίσης με καυστικό τρόπο πως «υπάρχει τεράστια ανακολουθία και σε σχέση με όταν προπαγάνδιζε ότι η τακτική αυτή είναι ο νέος τρόπος και σε σχέση με την αλλαγή του άρθρο 86, πίσω από το οποίο τώρα κρύβεται».

«Η κυβέρνηση» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου «υποστηρίζει και για τους 11 βουλευτές και για τους δύο υπουργούς ότι δεν έχουν ποινική ευθύνη» και απόρησε «γιατί στους μεν δέχεται να αρθεί η ασυλία και στους δε αρνείται την διερεύνηση; Για τον κ. Λιβανό και την κ. Αραμπατζή μάλιστα δεν είμαστε εμείς που ζητάμε να ερευνηθούν αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διαβιβαστικό και θεωρεί ότι έχει ήδη γίνει μία μίνιμουμ προπαρασκευή διερεύνησης και θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση και ζητά την άδεια να προχωρήσει. Η κυβέρνηση αυτό το αρνείται», λέει.

Μια κυβέρνηση με δύο μέτρα και δύο σταθμά

Επί του ζητήματος των υποκλοπών και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «δεν είναι η δήλωση του κ. Ντίλιαν αυτή που έβαλε στο κάδρο το ζήτημα της κατασκοπείας αλλά η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ζήτησε να αναβαθμιστεί η έρευνα και να διερευνηθεί το εν λόγω ζήτημα. Έχουμε μία κυβέρνηση που όταν συλλαμβάνεται κάποιος έξω από ένα στρατόπεδο – και καλώς – βγάζει ένα non paper που κάνει λόγο για κατασκοπεία και όταν κάποιοι αποδεδειγμένα άκουγαν υπουργούς και αρχηγούς ΓΕΕΘΑ τότε κάνει λόγο για προσωπικό ζήτημα. Είναι ποτέ δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι τέσσερις ιδιώτες από χόμπι άκουγαν Υπουργούς, δικαστές, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και βουλευτές; Εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν αλλά πρέπει να δούμε ποιοι ήταν οι εντολείς».

Διατύπωσε, ταυτόχρονα, την άποψη ότι «το “ένοχος ένοχον ου ποιει” είναι σε πλήρη αντίφαση με αυτό που ανέφερε την περασμένη Πέμπτη ο κ. Μαρινάκης ότι ο κ. Ντίλιαν αφού άσκησε έφεση έχει ξανά το τεκμήριο της αθωότητας. Με άλλα λόγια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι επί της αρχής έχει εξαφανιστεί η πρωτόδικη απόφαση και έχει επανέλθει το τεκμήριο της αθωότητας. Άρα οι σοφιστείες του τύπου «ένοχος ένοχον ου ποιεί» είναι εκ του πονηρού».

Μάλιστα, ο Κώστας Τσουκαλάς παρατήρησε πως «ο κ. Ντίλιαν μπορεί να ψεύδεται και γι’ αυτό θεωρούμε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να τον καλέσει και επειδή αυτά που λέει είναι αδιανόητα πράγματα για μια ευνομούμενη πολιτεία να του ζητήσει να προσκομίσει στοιχεία. Δεν το έκανε ο Εισαγγελέας. Ας το κάνει η εξεταστική επιτροπή. Εμάς ως Έλληνες μας προσβάλλει να εκφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για την κυβέρνηση. Αν λοιπόν αποδειχτεί ότι λέει ψέματα τότε θα έχουμε και την αντίστοιχη στάση απέναντί του».

«Για ποιο λόγο να μην καλέσουμε και τους κ. κ. Γεωργιάδη και Χατζηδάκη – των οποίων τα κινητά παρακολουθούνταν – και να τους ρωτήσουμε αν είχαν κρατικά μυστικά;», αναρωτήθηκε.

Διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη σχετικά με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των κυρίων Ανδρουλάκη και Χατζηδάκη, ο κ. Τσουκαλάς επέλεξε να παραμείνει φειδωλός υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης με αυτά που λέει εκθέτει ανεπανόρθωτα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απαντήσει και ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι».

Τέλος, σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο «για στρατηγική επιλογή που δεν έχει να κάνει με ονοματολογία. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι όσοι προσχωρούν στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα κόμματα εμφανίζονται από τα ΜΜΕ σχεδόν ως Τσώρτσιλ ενώ λοιδορείται από αυτά όποιος  έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς προχωράμε ανοιχτά στην κοινωνία για να είμαστε έτοιμοι με διευρυμένη απήχηση να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας, που είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Πολιτική 06.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Πολιτική 06.05.26

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εκδηλωθούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Οι λύσεις 06.05.26

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Πολιτική 06.05.26

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Δημοσκόπηση 06.05.26

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Επικαιρότητα 06.05.26

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 06.05.26

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Νέο βιβλίο 06.05.26

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σκάνδαλο 06.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

