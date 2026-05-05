Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μίκαελ Ολίσε κάνει εντυπωσιακή σεζόν με την φανέλα της Μπάγερν και το βράδυ της Τετάρτης θα είναι το μεγάλο «όπλο» της πρωταθλήτριας Γερμανίας, στην ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Champions League.

Οι Βαυαροί ηττήθηκαν στο πρώτο ματς με 5-4 και θα υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης, με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όπως προαναφέραμε, η γερμανική ομάδα περιμένει πολλά από τον Ολίσε, αλλά υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό θέμα για τον 24χρονο ακραίο επιθετικό.

Ένα θέμα που αφορά την πρόθεση της Μπάγερν να επεκτείνει άμεσα την συνεργασία της με τον διεθνή άσο, παρά το ότι το υπάρχον συμβόλαιο του Ολίσε, λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Τα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θέλουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες (όπως για παράδειγμα η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίβερπουλ) να έχουν στο μεταγραφικό τους «στόχαστρο» τον Γάλλο άσο.

Βέβαια ο Ολίσε δεν μπορεί να φύγει από την ομάδα του Μονάχου, καθώς έχει τρία ακόμα χρόνια συμβόλαιο και δεν είναι τυχαίο πως πριν από λίγες μέρες, οι διοικούντες την Μπάγερν έκοψαν τον… βήχα της Λίβερπουλ.

Οι Βαυαροί ξεκαθάρισαν στην αγγλική ομάδα ότι ο Ολίσε δεν παραχωρείται ούτε με 200 εκατ. ευρώ αλλά απ’ την άλλη πλευρά η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου θέλει να έχει απόλυτα ικανοποιημένο τον παίκτη.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες, οι Βαυαροί θα κάνουν μια εξωπραγματική πρόταση στον Γάλλο εξτρέμ, προκειμένου ο Ολίσε να υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την Μπάγερν.

Στόχος των ιθυνόντων της γερμανικής ομάδας είναι η υπογραφή νέου συμβολαίου που θα κρατά τον Ολίσε στην Βαυαρία, τουλάχιστον μέχρι το 2032.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα χρήματα που θα προσφέρει η Μπάγερν στον Ολίσε, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Γάλλος, ωστόσο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι αν ο διεθνής άσος πει το «ναι» θα γίνει ένας από τους πιο καλά αμειβόμενους παίκτες στην Ευρώπη.

Αυτό πάντως που «καίει» αυτή την στιγμή την Μπάγερν είναι ο μεγάλος ημιτελικός με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι πρωταθλητές Γερμανίας επιθυμούν διακαώς την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Champions League.