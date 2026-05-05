Γιατί να πάει κάποιος στο Athens Tattoo Convention; Οι λόγοι είναι πολύ περισσότεροι απ’ όσους φαντάζεσαι…

Κρατήστε χώρο στο ημερολόγιο — και αφήστε χώρο στο δέρμα. Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει, στην 18η διοργάνωσή του, πιο πληθωρικό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Για τρεις μέρες, στις 15, 16 & 17 Μαΐου 2026, το ΤΑΕ KWON DO στο Φάληρο κατακλύζεται από 400+ κορυφαίους tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοξενεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ tattoo, μουσικής, αδρεναλίνης και street κουλτούρας.

Το Athens Tattoo convention έχει εδραιωθεί και καθιερωθεί ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς των ink lovers: ένα από τα καλύτερα tattoo festival στον κόσμο, που δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό, αλλά συνομιλεί με την παγκόσμια tattoo κοινότητα — και κάθε χρόνο φέρνει στην Αθήνα την αφρόκρεμα της διεθνούς σκηνής, με ονόματα που έχουν διαμορφώσει πρώτοι τάσεις, κινήματα, τεχνικές και αισθητικές.

Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το ATHENS TATTOO CONVENTION είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια σκηνή του tattoo.

Έξι tattoo artists οι: Rapid (Darkside Tattoo Society), Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio), Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio), Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio), Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio) και Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio) μιλούν στο in και μας αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 15, 16 & 17 Μαΐου 2026, το ΤΑΕ KWON DO.

1. Το Athens Tattoo Convention συγκεντρώνει περισσότερους από 400 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τι σημαίνει για έναν tattoo artist να δουλεύει μέσα σε ένα τόσο πυκνό, διεθνές περιβάλλον;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Είναι σίγουρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία να αλληλεπιδράς με άλλους ομοίους σου, να δεις καινούργιες τεχνικές, καινούργια στυλ τατουάζ, άλλες κουλτούρες. Είναι ουσιαστικά μία συνάντηση με ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο πράγμα με εσένα!

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βρίσκεσαι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη δημιουργία και την τέχνη του tattoo. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη αντλείς ενέργεια, έμπνευση και κίνητρο να εξελιχθείς. Είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει δημιουργικά και σε ωθεί να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Για έναν tattoo artist, ένα περιβάλλον όπως το Athens Tattoo Convention είναι κάτι παραπάνω από έκθεση δουλειάς. Είναι ένα σημείο σύγκρισης και εξέλιξης. Δουλεύοντας δίπλα σε εκατοντάδες καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, βλέπεις σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεσαι και πού μπορείς να φτάσεις. Υπάρχει έντονη ενέργεια, αλλά και μια σιωπηλή “πίεση” να σταθείς αντάξιος του επιπέδου. Για μένα προσωπικά, είναι και μια υπενθύμιση ότι το tattoo δεν είναι μόνο τεχνική — είναι γλώσσα. Και εκεί, όλες αυτές οι διαφορετικές “διάλεκτοι” συνυπάρχουν.

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Το να συμμετάσχει κανείς στο Athens Tattoo Convention είναι ταυτόχρονα πρόκληση και προνόμιο! Υπάρχει έντονη ενέργεια, ανταλλαγή γνώσεων, τρομεροί καλλιτέχνες εγχώριοι και μη, που είναι όλοι εκεί για ένα τριήμερο γιορτής του tattoo. Βλέπεις καλλιτέχνες που θαυμάζεις, τη διαδρομή τους και παίρνεις έμπνευση και νέες ιδέες για εξέλιξη πάνω σε αυτό που κάνεις! Είναι ωραίο να είσαι με ανθρώπους που μοιράζεσαι το ίδιο πάθος και το συναίσθημα είναι απερίγραπτο!

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Είναι καθοριστικό για έναν artist να βρίσκεται σε τέτοιες εκθέσεις. Σου δίνεται η ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με καλλιτέχνες από το εξωτερικό και την Ελλάδα που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχες την ευκαιρία. Το επίπεδο ανταγωνισμού αυξάνεται και αποτελεί πρόκληση για κάθε αρτιστ. Επιπλέον γνωρίζεις κόσμο που είτε έχει ταττοο ή τον ενδιαφέρει να κάνει, γι αυτό και είναι πολύ σημαντικες αυτού του είδους οι διοργανώσεις.

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες φορές όταν πηγαίνεις είναι λίγο πιεστικό, αλλά μετά το συνηθίζεις. Εμένα προσωπικά μου αρέσει γιατί είναι ενδιαφέρον και συνήθως στην προετοιμασία του σχεδίου είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά όταν ξεκινήσεις και χτυπάς το τατού τα ξεχνάς όλα γιατί συγκεντρώνεσαι σ’ αυτό που κάνεις κ είσαι «εσύ κ το ταττοο». Γι’ αυτό βλέπεις πολλούς ανθρώπους στο Conνston που είναι πολύ focus σ’ αυτό που κάνουν και δεν ασχολούνται με το τι γίνεται γύρω.

2. Από τα παραδοσιακά μοτίβα και το tribal μέχρι το hyperrealism, το fine line και το experimental tattoo, η σκηνή μοιάζει σήμερα πιο ανοιχτή από ποτέ. Ποιες τάσεις θεωρείτε ουσιαστικές και ποιες απλώς περαστικές;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Λίγο πολύ όλες είναι ουσιαστικές γιατί προέρχονται από παραδοσιακό τατουάζ . Θεωρώ ότι είναι απλά μεταλλάξεις που έχουν εξελιχθεί από παλιότερα στυλ. Τώρα από κει και πέρα σίγουρα υπάρχουν κάποια στυλ τα οποία θα μείνουν και σίγουρα κάποια που θα ‘ναι απλά μόδα και θα περάσουν με την πάροδο του χρόνου.

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Το tattoo, όπως κάθε μορφή τέχνης, επηρεάζεται από την εποχή και τις κοινωνικές τάσεις. Οι άνθρωποι λειτουργούν συχνά μιμητικά, γι’ αυτό βλέπουμε ρεύματα να ανεβαίνουν και να φεύγουν. Προσωπικά πιστεύω στη δύναμη των παραδοσιακών και κλασικών στυλ, που έχουν αντέξει στον χρόνο και κουβαλούν ιστορία. Παράλληλα όμως, είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος και για το νέο, αρκεί να συνοδεύεται από σωστή καθοδήγηση και αισθητική κρίση.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Η σκηνή σήμερα είναι όντως πολύ ανοιχτή, αλλά δεν έχουν όλα το ίδιο βάθος. Τάσεις που βασίζονται σε solid τεχνική και έχουν αισθητική συνέπεια — όπως το καλό fine line ή ένα black and grey με σωστά μαύρα για καλύτερο κοντραστ — θεωρώ ότι έχουν διάρκεια. Το ίδιο ισχύει για ό,τι έχει πίσω του μελέτη και όχι απλώς εντυπωσιασμό. Αντίθετα, trends που βασίζονται μόνο στο “wow factor” ή στο Instagram, συχνά δεν αντέχουν στον χρόνο — ούτε πάνω στο δέρμα ούτε ως ιδέα. Το tattoo πρέπει να “γερνάει” σωστά. Αν μια τάση δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη, είναι μάλλον περαστική.

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Η σκηνή του tattoo είναι πιο ανοιχτή από ποτέ και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές. Κατ’ εμέ ο ρεαλισμός στο tattoo είναι κάτι που εχει εδραιωθεί αρκετά στο χώρο και συνδυάζει την τεχνική ακρίβεια με την καλλιτεχνική ευαισθησία. Όλες οι τάσεις είναι ουσιαστικές και η κάθε μια σαν μορφή τέχνης εκφράζει και τον καλλιτέχνη και τον πελάτη που θα επιλέξει το σχεδιο, οπότε δεν θα τις κατατάξω με βάση την ουσιαστικότητα, αλλά δεν θα παραλείψω την αγάπη μου για τον ρεαλισμό! Πέρα, όμως, από την αισθητική, η οποία ειναι και υποκειμενική, θα έλεγα ότι το τατού πρέπει να είναι διαχρονικό και να είναι πάντα όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα φρέσκο αποτέλεσμα όσα χρόνια και αν περάσουν. Θεωρώ ότι τα σχέδια με υψηλό contrast είτε ειναι ρεαλιστικά είτε κάποιο άλλο στυλ, θα είναι και αυτά που θα μείνουν όσο γίνεται αναλλοίωτα και θα επικρατήσουν στη σκηνή για πολλά χρόνια! Κι αυτός είναι και ένας λόγος που έχω προσαρμόσει το δικό μου χτύπημα έτσι ώστε να πετυχαίνω αυτό το αποτέλεσμα.

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Οι ουσιαστικές τάσεις είναι πολλές: ρεαλισμός, old school, lettering, japanish κτλπ. Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ποιες τάσεις παραμένουν και συνεχίζουν να ζητούνται, γιατί, καλώς ή κακώς, ο κόσμος είναι αυτός που τις κρατά ζωντανές. Κατά τη γνώμη μου, το cyber sigilism είναι μια από τις πιο πρόσφατες τάσεις και πιθανότατα θα αποδειχθεί παροδική.

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Η άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι αυτά που έχουν ουσία και θα μείνουν στον χρόνο είναι το American traditional, το Japanese και γενικά τα μαύρα (tribal). Αυτά, πιστεύω, ήταν και θα είναι το “αληθινό” tattoo. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και φεύγουν — είναι, ας πούμε, μόδα που περνάει. Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά αλλοιώνονται πολύ πιο εύκολα μέσα στα χρόνια σε σχέση με τα συγκεκριμένα στυλ.

3. Το tattoo είναι ταυτόχρονα εικόνα, τεχνική, σώμα και αφήγηση. Πώς προσεγγίζετε τη σχέση ανάμεσα στο σχέδιο που φέρνει ο πελάτης και στο τελικό έργο που θα μείνει πάνω στο δέρμα;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Για αρχή σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, να γίνει το σχέδιο πιο τατουατζήδικο ας πούμε. Και σίγουρα προτείνουμε στον πελάτη να του φτιάξουμε κάτι καινούργιο να έχει πάνω του κάτι unique που δεν υπάρχει αλλού, οπότε συνήθως κρατάμε την ιδέα που μας φέρνει και προσαρμοζόμαστε πάνω σε αυτήν, έχοντας στο μυαλό μας παραμέτρους όπως το σημείο που θα το κάνει και το μέγεθος.

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Ένα tattoo είναι κάτι ανεξίτηλο, και πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει πλήρως τι είναι εφικτό ή ποιες μπορεί να είναι οι μελλοντικές του επιπτώσεις, είτε αισθητικά είτε πρακτικά. Εκεί είναι ο ρόλος μας ως επαγγελματίες: να καθοδηγήσουμε, να θέσουμε όρια όπου χρειάζεται και να μετατρέψουμε μια ιδέα σε ένα έργο που θα μπορεί να συνοδεύει τον άνθρωπο αρμονικά σε όλη του τη ζωή.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Το tattoo είναι συνεργασία, όχι εκτέλεση παραγγελίας ενός προϊόντος. Ο πελάτης φέρνει μια ιδέα, ένα συναίσθημα ή μια ιστορία. Εγώ φέρνω τη γνώση του σώματος, της σύνθεσης και της διάρκειας στον χρόνο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι κάπου στη μέση. Στο δικό μου στυλ, ειδικά με το dotwork και τη γεωμετρία, υπάρχει μεγάλη σημασία στην ακρίβεια και στην ισορροπία. Δεν είναι απλώς να “μεταφέρεις” ένα σχέδιο — είναι να το προσαρμόσεις ώστε να λειτουργεί σωστά πάνω στο σώμα σαν φυσική προέκταση, να εναρμονίζεται.

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό στην ιδέα του πελάτη σε συνδυασμό με το συναίσθημα που γεννά αυτή στον καλλιτέχνη και στην δικιά του οπτική και αισθητική. Σε συνδυασμό με την ομορφη τοποθέτηση του tattoo (σημείο και μέγεθος) δεν έχει παρά να δικαιώσει και τις δύο πλευρές! Θέλει εμπιστοσύνη κάθε φορά στον artist που έχεις επιλέξει και την κατανόηση ότι ένα tattoo είναι ένα «ταξίδι» τόσο για τον artist όσο και για τον πελάτη.

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Το ιδανικό είναι η ελευθερία. Δηλαδή, να μας πει περιληπτικά την κεντρική ιδέα για το σχέδιό του και από κει και πέρα να μας αφήσει ελεύθερους να δημιουργήσουμε. Αν θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο τότε θα πρέπει να το έχει μελετήσει καλά και ο ίδιος, για να μας κατατοπίσει, σε συνδυασμό πάντα και με την δική μας καθοδήγηση.

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να στήσεις ένα σχέδιο με βάση αυτό που ζητά ο πελάτης, γιατί τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα τι θέλει. Δυστυχώς, σπάνια κάποιος έρχεται με κάτι πραγματικά συγκεκριμένο. Συνήθως ζητούν μια απλή αποτύπωση μιας εικόνας που έχουν στο μυαλό τους ή ένα σχέδιο χωρίς ιδιαίτερο νόημα ή συμβολισμό — περισσότερο σαν μια όμορφη διακόσμηση στο σώμα.

4. Σε μια εποχή όπου το tattoo έχει βγει από το περιθώριο και έχει γίνει πλέον μέρος της ευρύτερης οπτικής κουλτούρας, τι θεωρείτε ότι έχει κερδίσει — και τι, ενδεχομένως, έχει χάσει;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Έχει απενοχοποιηθεί γιατί είναι κάτι που συναντάμε πιο συχνά, οπότε δεν τραβάει τόσο το μάτι και πλέον δεν είναι τόσο σημαντικό για να συζητηθεί. Από εκεί και πέρα το μόνο που νομίζω ότι μπορεί να χάνει επειδή έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι έχει γίνει λίγο πιο σοφτ….έχει χαθεί η «αλητεία» και το street culture που το διακατέχει.

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Σήμερα το tattoo έχει σε μεγάλο βαθμό απενοχοποιηθεί και αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης οπτικής κουλτούρας. Ωστόσο, πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ταμπού, ειδικά γύρω από το μέγεθος, τα σημεία του σώματος ή συγκεκριμένα σχέδια. Αυτή η λεπτή ισορροπία μεταξύ αποδοχής και “αντίδρασης” είναι που διατηρεί τη γοητεία και τη δυναμική της τέχνης μας.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Το tattoo έχει κερδίσει αποδοχή, ελευθερία και μεγαλύτερο κοινό. Δεν είναι πλέον περιθώριο, είναι μέρος της καθημερινής εικόνας. Από την άλλη, έχει χαθεί σε κάποιο βαθμό το βάρος της επιλογής. Παλιά, το tattoo είχε πιο έντονη ταυτότητα και ρίσκο. Σήμερα, γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, μερικές φορές χωρίς κάποια σκέψη. Δεν είναι απαραίτητα κακό— απλώς αλλάζει τη φύση του μέσου και την βαρύτητά του. Για μένα, το tattoo παραμένει κάτι πιο προσωπικό, πιο μόνιμο, πιο συνειδητό

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Το tattoo έχει κερδίσει την ευρύτερη αποδοχή του κοινού σαν τέχνη και έχει φύγει από το περιθώριο. Έχουμε πλέον πελάτες σε μεγαλύτερες ηλικίες -που απ’ ό,τι φαίνεται- με μια δόση χαμένης ανεμελιάς, έρχονται για το πρώτο τους tattoo. Δεν θα το χαρακτήριζα ως μόδα αλλά ως ελευθερία, επιτέλους, έκφρασης των ανθρώπων σε κάτι προσωπικό των στιγμών τους και του σώματός τους. Αυτό που ίσως χάνεται, είναι η ρομαντική πλευρά του θέματος όταν κάτι περιορισμένο και με όρια τόσα χρόνια, ανοιγει αδιακρίτως σε ένα ευρύ κοινό και αναπόφευκτα εμπορευματοποιείται.

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο για να σου πω τι έχει χάσει! Χαχαχα! Με λίγα λόγια —και αυτή είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη— έχει χάσει όλη την underground φάση και την κουλτούρα που τη χαρακτήριζε. Στην ουσία, έχει απομυθοποιηθεί, και σε αυτό έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και τα social media. Από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει κερδίσει είναι ότι πλέον έχει γίνει πιο αποδεκτό από το ελληνικό κοινό, κάτι στο οποίο επίσης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τα social media.

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Αυτό που έχει κερδίσει είναι σίγουρα ότι πλέον πολύ περισσότεροι άνθρωποι έχουν tattoos — δεν είναι όπως παλιά. Αυτό σημαίνει και περισσότερη δουλειά για εμάς, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχει χάσει λίγο από την ιδιαιτερότητά του. Παλιά έβλεπες ανθρώπους με tattoos που ανήκαν σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα· ξεχώριζαν και είχαν κάτι διαφορετικό να πουν μέσα από αυτά. Τώρα βλέπεις πολλούς με αρκετά tattoos, αλλά χωρίς ιδιαίτερη αισθητική — απλώς για να “γεμίσουν” με μελάνι.

5. Πόσο σημαντική είναι σήμερα η εκπαίδευση για έναν νέο tattoo artist; Τι δεν μπορεί να μάθει κανείς μόνος του, όσο ταλαντούχος κι αν είναι;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Είναι το Α και το Ω η εκπαίδευση. Δεν μπορείς να μάθεις από μόνος σου. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος για να σου δείξει να σου μεταλαμπαδεύσει την γνώση με βάση την εμπειρία που έχει. Αν πας να δοκιμάσεις τελείως μόνος σου σίγουρα θα σου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για να μάθεις κάτι και θα έχεις κάνει λάθη πάνω σε πραγματικούς ανθρώπους. Από κει και πέρα όλα είναι θέμα πρακτικής όσο εξασκείσαι, όσο μιλάς, επικοινωνείς γι’ αυτό, μαθαίνεις όλο και περισσότερα πράγματα.

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Η εκπαίδευση είναι απολύτως απαραίτητη για έναν νέο tattoo artist. Στο παρελθόν η πρόσβαση ήταν περιορισμένη, σήμερα όμως υπάρχει υπερπληθώρα πληροφοριών και επιλογών, κάτι που μπορεί εύκολα να μπερδέψει έναν αρχάριο. Η σωστή καθοδήγηση, οι βάσεις και η δομημένη γνώση είναι αυτά που θα βοηθήσουν έναν καλλιτέχνη να εξελιχθεί ουσιαστικά και με ασφάλεια.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Η εκπαίδευση είναι καθοριστική. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Υπάρχουν πράγματα που δεν μαθαίνονται μόνος σου: υγιεινή, σωστή χρήση εξοπλισμού, πώς δουλεύει το δέρμα, πώς εξελίσσεται ένα tattoo στον χρόνο. Αυτά χρειάζονται καθοδήγηση και εμπειρία δίπλα σε άλλους. Επίσης, η κριτική. Όταν δουλεύεις μόνος σου, είναι εύκολο να νομίζεις ότι είσαι έτοιμος πριν την ώρα σου.

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Η εκπαίδευση ανέκαθεν ήταν σημαντική, αλλά σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία και καθοριστική. Γνωρίζουμε περισσότερα σε όλους τους τομείς και με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να προσφέρουμε το μέγιστο σε επαγγελματικό επίπεδο είτε στην ποιότητα του tattoo σαν σχέδιο, είτε σε επίπεδο υγιεινής και επαγγελματισμού γενικοτερα. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Υγιεινή, σωστή χρήση του εξοπλισμού, συμπεριφορά και επαγγελματισμός δεν μαθαίνονται από μόνα τους! Θέλει καθοδήγηση από επαγγελματίες με εμπειρία χρόνων στην πλάτη τους, έτσι ώστε να είναι κάποιος κατάλληλος να ασχολείται επαγγελματικά με το tattoo! Κατά την προσωπική μου γνώμη απαιτεί πολλές θυσίες και κόπο! Μια ελπιδοφόρα κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία του σωματείου greekpiercingtattoo union που έρχεται να ξεχωρίσει και να ενώσει τους επαγγελματίες του χωρου, πιστοποιημένα πλέον, με μοναδικό αριθμό μητρώου και να δημιουργήσει και να εξασφαλίσει παράλληλα επαγγελματικά δικαιώματα, standard υγιεινής και αλληλοσεβασμο.

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Αρκετά σημαντική είναι η εκπαίδευση. Και σκέψου ότι και γω αυτοδίδακτος είμαι. Όμως είμαι της άποψης, αν θες να γίνεις καλός και σωστός χρειάζεται οπωσδήποτε εκπαίδευση. Διαφορετικά, μόνος σου θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο για να κατανοήσεις τις τεχνικές και να μπορείς να τις διαβάσεις. Και δεν μιλάω για το θέμα της υγιεινής που είναι το πιο σημαντικο κομμάτι του τατού. Αυτά πρέπει να τα μάθεις καλά για να ξεκινήσεις να κάνεις τατού πάνω σε κόσμο.

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Όσο ταλαντούχος κι αν είναι κάποιος, αν δεν μαθητεύσει δίπλα σε έναν έμπειρο επαγγελματία που γνωρίζει την τεχνική και την τέχνη, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να εξελιχθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες: από τις τεχνικές και τον τρόπο που κρατάς το μοτεράκι, μέχρι το πώς τεντώνεις το δέρμα και πώς τοποθετείς τον πελάτη. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά, και μόνος του κάποιος δύσκολα θα τα ανακαλύψει και θα τα εφαρμόσει σωστά, ώστε να φτάσει σε ένα πραγματικά καλό αποτέλεσμα.

6. Το Athens Tattoo Convention δεν είναι μόνο μια συνάντηση επαγγελματιών, αλλά ένα φεστιβάλ με μουσική, street culture, δράσεις και κοινό που έρχεται ακόμη κι αν δεν έχει tattoo. Πώς αλλάζει αυτό την εμπειρία σας ως καλλιτέχνη;

Rapid (Darkside Tattoo Society): Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο το συγκεκριμένο event γιατί μπορούν ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν tattoo να έρθουν κοντά στην κουλτούρα μας, να δουν τη δικιά μας πλευρά και πού ξέρεις – πολύ πιθανόν – μπορεί να γίνουν ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος ερχόμενος στο Athens tattoo convention βλέποντας όλους αυτούς τους καλλιτέχνες θα του κινήσει το ενδιαφέρον να ανακαλύψει περισσότερα γι’ αυτό που ονομάζεται tattoo. Και σίγουρα είναι χαρά μου να μπορώ να επικοινωνώ με καινούργιο κόσμο και να ανακαλύπτω την οπτική τους!

Φώτης Χατζηγεωργίου (Rock n Ink Tattoo Studio): Το Athens Tattoo Convention δεν είναι απλώς μια επαγγελματική συνάντηση είναι μια γιορτή της κουλτούρας. Η μουσική, το κοινό, η ενέργεια και το street στοιχείο δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει άμεσα και εμάς τους καλλιτέχνες, καθώς δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον γεμάτο παλμό και αλληλεπίδραση. Φεύγουμε κάθε φορά γεμάτοι με νέες ιδέες, νέες γνωριμίες και εμπειρίες που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Pande-Lee (The Black Rabbit Tattoo Studio): Το Athens Tattoo Convention έχει προσελκύσει κόσμο από διαφορετικά στυλ, διαφορετικές κουλτούρες — και αυτό το κάνει πιο ενδιαφέρον. Έρχεται κόσμος που ίσως δεν έχει tattoo αλλά θέλει να δει, να καταλάβει, να νιώσει το κλίμα. Αυτό φέρνει μια πιο ανοιχτή, ζωντανή ενέργεια. Για εμάς τους καλλιτέχνες, σημαίνει ότι δεν απευθυνόμαστε μόνο σε “μυημένους”, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι το tattoo είναι τέχνη, διαδικασία και κουλτούρα — όχι απλώς μια εικόνα πάνω στο δέρμα.

Papatsimpas George (Live in Sin Tattoo Studio): Είναι μια ευκαιρία να βιώσουμε και οι artist μια όμορφη εμπειρία, εκτός από το tattoo, και να επικοινωνήσουμε τις δουλειές μας πέρα από το στενο κυκλο του tattoo! Οπότε καταλήγοντας, το Athens Tattoo Convention είναι μια τριήμερη γιορτή για όλους μας, λάτρεις και μη του tattoo. Κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι οι γονείς και κάποιοι φίλοι μας θα έκαναν ποτέ tattoo, γι’ αυτό θα προέτρεπα τον κόσμο να μας επισκεφθεί γιατί μπορει να βρει σε κάποιον artist το επόμενο σχέδιο που θα κοσμεί το σώμα του.

Nick Iliopoulos (Eternal Mark Tattoo Studio): Η αλήθεια είναι οτι με γεμίζει ενέργεια το convention. Όλα αυτά τα vibes, η μουσική και δεν θα σου πω ψέματα αλλά τα καλύτερα τατού μου σε convention τα έχω κάνει. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να παρακολουθεί τη διαδικασία του τατού, να μιλάς μαζί τους και να τους φέρνεις πιο κοντά στην κουλτούρα του! Εχει κούραση, αλλά στο τέλος αυτή η εμπειρία σε αποζημιώνει πλήρως!

Ome (Doctor Pepper Tattoo Studio): Ναι, όντως για εμάς είναι σαν ένα μεγάλο πάρτι, όπου περνάς όμορφα. Μπορεί να υπάρχει και λίγη κούραση, αλλά επειδή γίνεται 2-3 φορές τον χρόνο —μαζί με της Θεσσαλονίκης και το Tattoo Expo— αξίζει. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με πολλούς φίλους στον ίδιο χώρο και να περάσουμε καλά, καθώς μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το tattoo.

EVENTS!

Και δεν είναι μόνο το μελάνι που ρέει.

Το Athens Tattoo Convention κινείται σε festival ρυθμούς, με δράσεις που “τρέχουν” παράλληλα και κρατούν το vibe ψηλά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό: DJ sets & live bands, Graffiti shows, Bike & skate show, Acrobatics & fire performances, Game rooms, Kids playground και Body painting & special shows.

Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 21:00, η κεντρική σκηνή περνά στα χέρια του Ευθύμη των TXC, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού hip hop, που φέρνει στο Athens Tattoo Convention τον παλμό και το αποτύπωμα μιας σκηνής με ισχυρή σχέση με το σώμα, την ταυτότητα και τη δημόσια έκφραση. Η παρουσία του προσθέτει στο φεστιβαλικό πρόγραμμα μία ακόμη αιχμηρή στιγμή, μεταφέροντας στο convention την αστική ενέργεια, τη μουσική πυκνότητα και το ιδιαίτερο στίγμα ενός καλλιτέχνη που συνδέθηκε όσο λίγοι με την εγχώρια urban κουλτούρα.

Ακόμη και αν δεν έχεις tattoo, αξίζει να το επισκεφτείς για την εμπειρία και μόνο! Γιατί στο Athens Tattoo Convention, είτε έρχεσαι για το μελάνι, είτε για την ατμόσφαιρα, φεύγεις πάντα γεμάτος εικόνες, ήχους και ενέργεια.

Athens Tattoo Academy: Εκεί που το ταλέντο γίνεται τέχνη!

Το Athens Tattoo Convention δεν είναι μόνο γιορτή του μελανιού, αλλά και το απόλυτο σημείο εκπαίδευσης για τους tattoo artists του αύριο! Η Athens Tattoo Academy, η ακαδημία που ίδρυσαν οι δημιουργοί του φεστιβάλ, προσφέρει πλήρη μαθήματα και εξειδικευμένα σεμινάρια γύρω από την τέχνη του tattoo και του piercing. Με την καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών, οι νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, τεχνικές και εμπειρία, χτίζοντας το μέλλον τους στο tattooing. Είτε είσαι αρχάριος είτε θέλεις να εξελίξεις το στυλ σου, εδώ είναι το σημείο εκκίνησης για μια καριέρα γεμάτη δημιουργία!

Tattoo με νόημα: STAR YOUR BODY x Make-A-Wish Ελλάδος

Το ATC παραμένει σταθερά δίπλα στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσω της ενέργειας STAR YOUR BODY, ο επισκέπτης επιλέγει tattoo από επιλεγμένα σχέδια αστεριών και το 100% του αντιτίμου στηρίζει την πραγματοποίηση ευχών παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 6.000+ αστεράκια — και συνεχίζουμε!