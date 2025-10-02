Γιατί να πάει κάποιος στο Athens Tattoo Expo; Οι λόγοι είναι πολύ περισσότεροι απ’ όσους φαντάζεσαι…

Το Athens Tattoo Expo κλείνει 9 χρόνια και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Για τρεις ημέρες, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας, ρυθμού και street κουλτούρας. Είναι το σημείο όπου tattoo, μουσική, urban art και lifestyle ενώνονται σε ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Το Athens Tattoo Expo δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση του tattoo community στην Ελλάδα, ένας θεσμός που εδώ και εννέα χρόνια μεγαλώνει, εμπνέει και εξελίσσει την κουλτούρα του μελανιού. Περισσότεροι από 160 tattoo artists από όλη τη χώρα θα βρίσκονται στο Γκάζι, φέρνοντας μαζί τους σχέδια, τεχνικές και στυλ που αποτυπώνουν την ποικιλία και τον δυναμισμό της σύγχρονης δερματοστιξίας. Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το φεστιβάλ είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί στην ελληνική – και όχι μόνο – σκηνή.

Όσοι αγαπούν το tattoo θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους δημιουργούς τους, να δουν live sessions και να ανακαλύψουν ιδέες για το επόμενο σχέδιο που θα γράψει τη δική τους προσωπική ιστορία στο δέρμα. Για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το Athens Tattoo Expo είναι η μεγάλη σκηνή για να παρουσιάσουν το ταλέντο τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνδεθούν με το κοινό τους.

Τέσσερις tattoo artists οι: Ether (Tattoo Division), Mimoza (Absinth Tattoo), Dobo (Eternal) και Sub (Darkside) μιλούν στο in και μας αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 17, 18 & 19 Οκτωβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ!

Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το tattoo; Τι σε γοήτευσε σε αυτή την τέχνη;

Ether: Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το tattoo το 2015 παράλληλα με τις σπουδές μου. Ήταν αρκετά τυχαία η πρώτη μου επαφή θα έλεγα, δεν είχα σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου ως tattoo artist μέχρι τότε. Πάντα ζωγράφιζα και οι σπουδές μου ήταν καλλιτεχνικές οπότε ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με το σχέδιο, αλλά τίποτα δεν μου είχε τραβήξει αρκετά το ενδιαφέρον. Μέχρι τη στιγμή που έκανα το πρώτο tattoo. Ήταν έρωτας απ’ την πρώτη στιγμή. Γοητεύτηκα από το πόση δημιουργικότητα μπορείς να αντλήσεις μέσα από τη διαδικασία του tattoo και μου αρέσει το γεγονός ότι συνεχώς εξελίσσεται και παράλληλα εξελίσσομαι και εγώ ως καλλιτέχνης. Βέβαια, το secret pleasure μου είναι η έκφραση των ανθρώπων έχοντας πάνω τους το καινούργιο τους tattoo. Τρελαίνομαι για αυτή την έκφραση χαράς και ικανοποίησης που βλέπω στο πρόσωπό τους και χαίρομαι που έχω συμβάλει σε αυτό με την τέχνη μου.

SUB: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αρκετά τυχαία. Είχα δίπλα μου κάποια σωστά άτομα του χώρου που με καθοδήγησαν στα πρώτα μου βήματα και έτσι παρέμεινα στο επάγγελμα. Επίσης, το να μπορείς να πληρώνεσαι για να ζωγραφίζεις ακούγεται πραγματικά ιδανικό.

Mimoza: Συχνά λέω πως το τατού έπεσε στην αγκαλιά μου από τον ουρανό. Ξεκίνησα πριν 12 χρόνια περίπου. Σχεδίαζα ως χόμπι κάθε μέρα. Ο τότε φίλος μου (τώρα άντρας μου) έφτιαξε μια μηχανή τατού έτσι για πλάκα, για να κάνουμε τατού μεταξύ μας. Στην πορεία μετά από παρότρυνση φίλων, άρχισα πειραματικά να τους κάνω τατού τα σχέδιά μου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που φτιάξαμε στο σπίτι. Μετά σε φίλους φίλων και γνωστούς γνωστών.. Πριν το καταλάβω έπιασα δουλειά σε στούντιο στη Θεσσαλονίκη και μετά από δύο πετυχημένες συνεργασίες στην πόλη μου και ενδιάμεσα guest στο εξωτερικό, άνοιξα πριν ενάμιση χρόνο το δικό μου στούντιο το Absinth Tattoo. Εξαρχής αυτό που με γοήτευσε ήταν το ότι έκανα κάτι μόνιμο στο σώμα κάποιου. Η εμπιστοσύνη, η τιμή που σου κάνει ένας άγνωστος να θέλει κάτι δικό σου, ο ενθουσιασμός, το πείσμα να γίνω καλύτερη. Και στη συνέχεια η ιστορία του τατού, το community, οι ευκαιρίες για ταξίδια και γνωριμίες, και φυσικά το ότι πληρωνόμουν για να ζωγραφίζω. Οι σπουδές μου ήταν στη Γεωπονία και για 10 χρόνια δούλεψα ως γεωπόνος παράλληλα με το τατού. Πλέον ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό και το απολαμβάνω πολύ.. ευτυχώς!

Dobo: Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το τατουάζ μέσα από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Μεγάλωσα βλέποντας ανθρώπους γύρω μου να δίνουν αξία στην τέχνη. Η δημιουργικότητα ήταν πάντα παρούσα κι εγώ απλά έψαχνα τον δικό μου τρόπο να την εκφράσω. Το δέρμα σαν καμβάς με τράβηξε από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μιλάμε για έναν πίνακα που μπορείς να κρεμάσεις στον τοίχο, μιλάμε για κάτι που μένει πάνω στον άνθρωπο, που γίνεται κομμάτι του για πάντα. Αυτό είναι που με γοήτευσε περισσότερο, η μόνιμη φύση του τατουάζ. Η αίσθηση ότι η δουλειά μου θα συνοδεύει κάποιον σε κάθε του βήμα, θα του θυμίζει μια στιγμή, ένα συναίσθημα, μια απόφαση. Είναι τεράστια ευθύνη αλλά και απίστευτη τιμή. Για μένα, κάθε τατουάζ είναι σαν ένα αποτύπωμα που μένει στον χρόνο, και η ιδέα αυτή με εξιτάρει από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα.

Ποια είναι τα είδη/στυλ τατουάζ που τρεντάρουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα; Είναι τα ίδια που συναντάμε και παγκοσμίως;

Ether: Ναι. Θα έλεγα ότι τα στυλ που είναι δημοφιλή στην Ελλάδα είναι εξίσου δημοφιλή και στο εξωτερικό. Μέσα από τα social media, τα tattoo κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οπότε οι τάσεις και τα καινούρια στυλ διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από την κοινότητα του tattoo. Θα έλεγα ότι τα πιο δημοφιλή στυλ αυτή τη στιγμή μετά το ρεαλισμό, είναι το blackwork ornamental και blackwork geometric. Αν και λίγο πολύ όλα τα στυλ έχουν απήχηση και κοινό.

SUB: Δεν είμαι σίγουρος τί θεωρείται trend αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω πως δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποφασίσεις για το tattoo σου με βάση τις τάσεις. Παρ’ όλα αυτά, αν έπρεπε να αποφασίσω, θα έλεγα πως πιο δημοφιλή είναι τα realistic black and gray ή τα minimal σχέδια.

Mimoza: Η ίδια η έννοια του τρεντ σε σχέση με το τατού είναι ένα σχήμα οξύμωρο καθώς το τατού έχει από μόνο του διαχρονικές ποιότητες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει, ίσως λόγω του μιμητισμού και του ίντερνετ, αλλά ίσως και από την ανάγκη των ανθρώπων να κάνουν ένα τατού και να ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα μέσα από αυτή την πράξη. Τελευταία βλέπουμε μια τάση για μικρά και λεπτεπίλεπτα τατού, ειδικά σαν πρώτη επιλογή, γιατί θεωρούνται διακριτικά και απαλύνεται κάπως ο φόβος της δέσμευσης. Με χαρά μου όμως παρατηρώ ότι πληθύνεται ο κόσμος που αναζητά τα προσωπικά στυλ των καλλιτεχνών, κάνει εκτενή έρευνα, έρχεται με την ιδέα του και με εμπιστοσύνη στους artists και χτίζει σχέσεις ζωής μαζί μας κάνοντας είτε τατού με ιδιαίτερα νοήματα είτε διακοσμητικά που απλά τον ικανοποιούν αισθητικά. Το φαινόμενο αυτό συναντάται ακόμα πιο έντονα στο εξωτερικό, όπου οι πελάτες ταξιδεύουν και αλλάζουν χώρες για να βρουν αγαπημένους καλλιτέχνες και να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους, και χαίρομαι που «πιάνει» και στην Ελλάδα, γιατί είναι μια γιορτή της μοναδικότητας και της συνδημιουργίας του άρτιστ με τον πελάτη. Και επιπλέον γιατί είναι μια όμορφη εξέλιξη αυτής της τέχνης.

Dobo: Κάθε χώρα έχει τα δικά της tattoo trends, που επηρεάζονται από την κουλτούρα και τις προτιμήσεις του κόσμου. Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα anime σχέδια, με ήρωες από αγαπημένες σειρές, αλλά και τα ρεαλιστικά τατουάζ, που αποτυπώνονται με λεπτομέρεια κυρίως σε ασπρόμαυρη εκδοχή. Αυτές οι τάσεις συναντώνται βέβαια και παγκοσμίως. Όμως κάθε χώρα τις προσαρμόζει στη δική της αισθητική και κουλτούρα, με αποτέλεσμα να αποκτούν μια άλλη ταυτότητα.

Υπάρχει κάποιο σχέδιο tattoo που σου έχουν ζητήσει αλλά αρνήθηκες να το χτυπήσεις;

Ether: Ναι, έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες έπρεπε να αρνηθώ να κάνω το tattoo που μου ζήτησαν. Κυρίως όταν κρίνω πως το άτομο που μου ζητάει το tattoo δεν είναι σίγουρο για το τί θέλει ή δεν συμφωνώ καθόλου με την αισθητική του σχεδίου. Επίσης πάντα απορρίπτω tattoo που μπορεί να φέρει κάποιος από άλλον καλλιτέχνη ζητώντας αντιγραφή.

SUB: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ειλικρινά δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω κάποιο tattoo που συμβολίζει ή προωθεί ακραίο μίσος ή σχετικά σύμβολα.

Mimoza: Έχω αρνηθεί να κάνω σχέδια τα οποία ήταν πέρα από τι δυνατότητες μου ή αν ένοιωθα ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα από κάποιον συνάδελφο. Οι τεχνικές είναι πάρα πολλές. Πλέον υπάρχει εξειδίκευση από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη σε αντίθεση με τους τατούερς του παρελθόντος που καταπιάνονταν λίγο πολύ με όλα τα στυλ. Για μένα το τατού δεν είναι ένα μεροκάματο, είναι μια μόνιμη αλλαγή στο σώμα και ως εκ τούτου δεν παίζω μ’ αυτό. Θέλω να πιστεύω λόγω της παρουσίας μου στα social media και τα ξεκάθαρα μηνύματα που δίνω, δεν έχει χρειαστεί να αρνηθώ τατουάζ μίσους, όπως πχ ρατσιστικού χαρακτήρα. Έχω αρνηθεί όμως να κάνω σε νέα άτομα τατού που ίσως να είχαν trigger effect, θεματικές σχετικές με την ψυχική υγεία ή θέματα με τα οποία θεώρησα ότι θα ρισκάρουν ή θα έχουν επιπτώσεις στη ζωή τους που δεν μπορούσαν να τις φανταστούν. Γενικά είμαι άνθρωπος που νοιάζομαι, ίσως και παραπάνω από όσο χρειάζεται, για το πώς ένα τατού επηρεάζει τη ζωή των πελατών μου και όποτε το θεωρήσω απαραίτητο θα κάνω σοβαρή συζήτηση πριν τους κάνω τατού για να βεβαιωθώ ότι το άτομο το έχει σκεφτεί διεξοδικά. Επίσης, σε κάποια θέματα είμαι και λίγο old school. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα τατού στο λαιμό σε κάποιον που δεν έχει πουθενά αλλού τατού. Γενικά θα πω όχι όποτε το νιώσω με βάση τον αξιακό μου κώδικα. Σίγουρα για μένα το ότι κάποιος έχει τα χρήματα δεν σημαίνει ότι θα του κάνω και τατού.

Dobo: Ναι, έχω αρνηθεί να κάνω φασιστικά σύμβολα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο για μένα ότι δεν δημιουργώ σχέδια που προωθούν μίσος ή βία. Ως καλλιτέχνης έχω ευθύνη τόσο για τη δημιουργία μου όσο και για το τί θα μείνει πάνω στο σώμα του ανθρώπου που το φέρει.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει πολύ να κάνει tattoo, αλλά έχει ενδοιασμούς για να αφήσει μόνιμα ένα σχέδιο στο δέρμα του;

Ether: Η συμβουλή που δίνω σχεδόν πάντα, είναι αν υπάρχει κάποια κεντρική ιδέα και έμπνευση για ένα tattoo, το καλύτερο είναι να μιλήσει ο ενδιαφερόμενος με τον καλλιτέχνη που θέλει. Να κλείσουν ένα ραντεβού συμβουλευτικό, στο οποίο θα συζητήσουν τα πάντα γύρω απ’ το σχέδιο, τη διαδικασία αλλά και τις απορίες ή τους ενδοιασμούς που μπορεί να υπάρχουν. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και στον tattoo artist είναι κατά την άποψη μου το σημαντικότερο συστατικό.

SUB: Θα τον συμβούλευα να μην έχει τόσους ενδοιασμούς για το σχέδιο, όσο για το ποιον artist θα επιλέξει. Ένας καλός artist θα φροντίσει όχι μόνο να βελτιώσει ή να προσαρμόσει το σχέδιο, αν αυτό χρειάζεται, αλλά και να συζητήσει με τον πελάτη ώστε την ημέρα του ραντεβού να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα.

Mimoza: Πιστεύω ότι πριν από καθετί άγνωστο υπάρχει ο φόβος και είναι λογικό. Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει το timing για τον καθένα για να κάνει ένα τατού και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα να πειστεί κανείς για κάτι. Αρκεί να το νιώσει. Θα εστίαζα στη χαρά που δίνει ένα τατού, την αίσθηση της ενδυνάμωσης, της επανοικειοποίησης του σώματος, της ομορφιάς ή ακόμα και στην ικανοποίηση να ξεπερνάς τον ίδιο σου το φόβο για τις επιθυμίες σου. Μια καλή συμβουλή είναι να ξεκινήσει με κάτι σχετικά μικρό. Να τοποθετήσει το πρώτο τατού σε σημείο που δεν θα βλέπει συνέχεια. Όμως, πάντοτε να νιώθει σίγουρο το άτομο για αυτό που κάνει. Να μην κάνει επιπόλαια ένα τατού, αλλά ούτε και να το υπεραναλύει. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα «sweet spot» στο οποίο κάποιος νιώθει παραπάνω σίγουρος και ενθουσιασμένος παρά φοβισμένος και τότε ακριβώς είναι η καλύτερη ώρα να μου στείλει μήνυμα να κανονίσουμε το τατού του!

Dobo: Θα του πρότεινα να ξεκινήσει με ένα τατουάζ μικρότερου μεγέθους, ώστε να μην του φανεί μεγάλη η αλλαγή και να δει πώς του φαίνεται να έχει κάτι μόνιμο στο σώμα του. Επίσης, θα τον συμβούλευα να διαλέξει ένα σχέδιο που έχει για εκείνον προσωπικό νόημα ή μια αισθητική που πραγματικά τον εκφράζει, γιατί έτσι θα το αγαπήσει και θα το χαρεί περισσότερο με τα χρόνια.

Η εμπειρία

Το φεστιβάλ είναι φτιαγμένο για να ζήσει κάποιος κάτι παραπάνω από μια επίσκεψη. Είναι μια εμπειρία με ρυθμό και ενέργεια, που συνδυάζει όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας.

Tattoo Contests: διαγωνισμοί που αναδεικνύουν τα πιο εντυπωσιακά έργα, με βραβεία και αναγνώριση.

Live DJ sets & Bands: μουσικές που δίνουν τον παλμό και σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης.

Art Exhibitions, Graffiti & Street Shows: η urban αισθητική σε πλήρη δράση.

Acrobatics & Body Painting: θεαματικά acts που απογειώνουν την αδρεναλίνη.

Game Rooms & Interactive Zones: για να μοιραστείς στιγμές με φίλους και να βουτήξεις στην εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Το Athens Tattoo Expo είναι ένα φεστιβάλ που ξεπερνά τα στενά όρια ενός event: είναι μια εμπειρία που γράφεται στο δέρμα και στη μνήμη.

Tattoo με σκοπό

Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το Athens Tattoo Expo δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσα από την ενέργεια Star Your Body, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα tattoo εμπνευσμένο από το «Αστέρι της Ευχής» και να γνωρίζουν ότι το 100% του αντιτίμου προσφέρεται στον οργανισμό. Ένα μικρό tattoo μπορεί έτσι να σημαίνει πολλά: χαμόγελα, όνειρα και την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που το χρειάζεται.

Γιατί να έρθεις

Το Athens Tattoo Expo είναι μια εμπειρία που φτιάχτηκε για να συνδεθείς: με την πόλη, με τους ανθρώπους της, με την κουλτούρα που σε εμπνέει. Είναι το φεστιβάλ που σε βάζει στον παλμό του σήμερα, εκεί όπου οι γραμμές του μελανιού γίνονται ρυθμός και ο ρυθμός γίνεται εμπειρία.

Πρακτικές πληροφορίες

Χώρος: Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

Ημερομηνίες: 17, 18 & 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο 12:00 – 23:00

Κυριακή 11:00 – 22:00

Τιμή Εισιτηρίου

12€ ημερήσιο | 24€ τριήμερο