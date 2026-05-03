Το YouTube ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εφήβους

Τεχνολογία 03 Μαΐου 2026, 02:15

Νέα δεδομένα της Public First δείχνουν ότι οι γονείς στην Ελλάδα βλέπουν το YouTube ως έναν ζωτικής σημασίας και εύκολα προσβάσιμο μέσο μάθησης, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο

Tο YouTube παρουσίασε νέα έρευνα που διεξήχθη από την Public First, η οποία αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημιουργοί του YouTube στην εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη των νέων σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων στην Ελλάδα με παιδιά ηλικίας 11-17 ετών θεωρεί πλέον το YouTube ακρογωνιαίο λίθο της μαθησιακής πορείας των παιδιών τους.

Η έρευνα υπογραμμίζει πώς οι δημιουργοί εκπαιδευτικού περιεχομένου έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα ψηφιακής μάθησης προσβάσιμη σε μαθητές και γονείς, με το 80% των γονέων στην Ελλάδα να δηλώνουν ότι τα βίντεο από δημιουργούς εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελούν μία εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμη πηγή γνώσης. Επιπλέον, το 79% των γονέων πιστεύει ότι η πλατφόρμα αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο ενίσχυσης της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Το YouTube έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική “δεύτερη αίθουσα διδασκαλίας” για τη νέα γενιά. Στην Ελλάδα, οι μαθητές βασίζονται σε ποιοτικό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο για να ενισχύσουν τη σχολική τους μάθηση, να κάνουν έρευνα, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για νέες γνώσεις. Είναι φανταστικό να το βλέπουμε αυτό», αναφέρει η Ευγενία Μποζού, Υπεύθυνη Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής στην Google Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Στα βασικά ευρήματα της έρευνας της Public First περιλαμβάνονται τα εξής:

  •  Κάλυψη του κενού στο σχολικό πρόγραμμα: Το 78% των γονέων δηλώνουν ότι το παιδί τους έχει χρησιμοποιήσει το YouTube για να εξερευνήσει θέματα ενδιαφέροντος που δεν καλύπτονται από το σχολικό πρόγραμμα.
  •  Δημοφιλή μαθήματα: Οι γονείς αναζητούν συχνότερα στο YouTube βοήθεια για τα Μαθηματικά (45%), την Ιστορία (41%) και, στη συνέχεια, την Πληροφορική (31%).
  •  Ένα εργαλείο ανακάλυψης: Το 86% των γονέων πιστεύουν ότι το YouTube αυξάνει την πιθανότητα το παιδί τους να μάθει νέα πράγματα εκτός των σχολικών δραστηριοτήτων.

Τι αναφέρει ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς του Youtube

Ο Παύλος Καστανάς (Astronio), δημιουργός YouTube με 358 χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες, δήλωσε: «Πάντα ήθελα να βρω έναν τρόπο να μοιραστώ την αγάπη μου για την Αστροφυσική και την επιστήμη με ένα πιο ευρύ κοινό. Χάρη στο YouTube, αυτό μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα και, προς έκπληξή μου, βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα: μπορούν να μπουν σε κάθε σπίτι, ανεξαρτήτως γεωγραφίας και οικονομικής κατάστασης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση σφαιρικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Επίσης, καλύπτουν σημαντικά κενά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τελικά, φάνηκε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα για επιστημονικό περιεχόμενο, ώστε να γνωρίσουν όλοι την ομορφιά της επιστήμης, στη δική μας γλώσσα. Μάλιστα, αρκετοί έφηβοι μού έχουν στείλει μηνύματα ότι αποφάσισαν να σπουδάσουν φυσικές επιστήμες χάρη στα βίντεο τα οποία δημιούργησα στο κανάλι Astronio τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο «βραβείο» που μπορεί να λάβει κάποιος στην επιστημονική επικοινωνία και νιώθω ευτυχής για αυτό».

