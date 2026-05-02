Ενθουσιασμένος ο Γκιγιέρμο Όγιος: «Είναι συναρπαστικό να προπονείς τον Μέσι»
Τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία που έχει να προπονεί τον Λιονέλ Μέσι εξέφρασε ο Γκιγιέρμο Όγιος.
Ο Αργεντινός προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος, δήλωσε ότι το να προπονεί τον Λιονέλ Μέσι «είναι συναρπαστικό» και επιβεβαίωσε ότι νιώθει ευγνώμων για αυτή την ευθύνη κάθε μέρα.
«Είναι συναρπαστικό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην νιώθω συγκινημένος», δήλωσε ο 62χρονος Αργεντινός προπονητής, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στους πάγκους από τον Άρη και κάθισε επίσης και σε εκείνους του, Ατρόμητου, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσερραϊκού και Ηρακλή στην Ελλάδα.
Ο Όγιος, ο Μέσι και η Μπαρτσελόνα
Να σημειωθεί ότι ο Γκιγιέρμο Όγιος είχε προπονήσει στο παρελθόν τον Λιονέλ Μέσι όταν προπονούσε την ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα.
Ανέλαβε την Ίντερ Μαϊάμι μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο «για προσωπικούς λόγους» στα μέσα Απριλίου και έχει καταγράψει δύο νίκες και μία ισοπαλία σε τρεις αγώνες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις