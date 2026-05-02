Ο Αντετοκούνμπο και το σενάριο να γίνει ξανά συμπαίκτης με Λίλαρντ και Χόλιντεϊ

Συνεχίζει να απασχολεί την… καθημερινότητα του ΝΒΑ το μπασκετικό μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Την ώρα που βρίσκεται στην Ελλάδα και παρακολουθεί τα ματς των ελληνικών ομάδων, δημοσίευμα στην Αμερική αναλύει τον τρόπο που θα ξανακάνει συμπαίκτες του Greek Freak τους Ντέμιαν Λίλαρντ και Τζρου Χόλιντεϊ, στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα στις ΗΠΑ, οι Μπλέιζερς θα μπορούσαν να προσφέρουν στους Μπακς παίκτες όπως οι Σκουτ Χέντερσον, Σέιντον Σαρπ, Κρις Μάρεϊ και Ματίς Τάιμπουλ, μέσω sign-and-trade, συν κάποια μελλοντικά picks πρώτου γύρου, προκειμένου να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, θα μπορούσαν να «εκμεταλλευτούν» την σχέση του με τους Λίλαρντ και Χόλιντεϊ από τη συνύπαρξή τους στους Μπακς, όταν μάλιστα με τον δεύτερο κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα του 2021.

Όλα αυτά, την ώρα που το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει πως μέρος των αποφάσεων θα είναι και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, αφού η επιθυμία του θα καθορίσει το πού θα πάει μιας και δύσκολα οποιαδήποτε ομάδα θα επένδυε τόσο μεγάλο πακέτο χωρίς να έχει ισχυρές ενδείξεις ότι ο παίκτης θα ήθελε πραγματικά να βρεθεί εκεί.

Φυσικά, όλα αυτά είναι… ρεαλιστικά αν ο Greek Freak δεν δώσει κάποια ένδειξη στους Μπακς πως θα επεκτείνει το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Τότε, οι ίδιοι οι Μπακς θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να τον ανταλλάξουν.