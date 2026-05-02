Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (3/5, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 3η αγωνιστική των play off της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την αποστολή ενόψει του ματς.

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αυτό του Ρενάτο Σάντσες ολοκληρώθηκε οι προετοιμασία των Πράσινων, με τον Πορτογάλο να μένει εκτός αποστολής, όπως και οι τραυματίες Κάτρης, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.