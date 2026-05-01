Γιατί ο Μπάφετ δεν πιστεύει στην αγορά για χάρη… της αγοράς

Στο… περιθώριο θα παραμείνει το κεφάλαιο που έχει στην κατοχή του ο Γουόρεν Μπάφετ, πρόεδρος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, μέχρι οι αγορές να υποχωρήσουν περαιτέρω.

Όπως επισήμανε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNBC, «οι ταλαντώσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής το 2026 είναι “τίποτα”» καθώς «μεγαλύτερες και καλύτερες ευκαιρίες διαφαίνονται ακριβώς στον ορίζοντα».

Ο Μπάφετ δεν είναι απαισιόδοξος και δεν προβλέπει κατάρρευση. Αλλά δεν πιστεύει στην αγορά για χάρη… της αγοράς.

Ο Μπάφετ αντιμετωπίζει τα μετρητά ως ένα εργαλείο που επιτρέπει στην εταιρεία του να ενεργεί γρήγορα και να αγοράζει όταν οι άλλοι δεν μπορούν

Ο Μπάφετ και η «Μεγάλη Παρακμή»

Η εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα «σεντούκια» στην ιστορία. Αυτό σημαίνει πως συσσωρεύει με έξυπνο τρόπο μετρητά, επιτρέπει τη συσσώρευση κερδών και μειώνει τις θέσεις του εδώ και δεκαετίες.

Τώρα, η Berkshire Hathaway έχει στην κατοχή της 373 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια των ανοδικών ροών, είναι αυτονόητο ότι αυτή η στρατηγική απογοητεύει τους επενδυτές. Αλλά όταν οι συνθήκες αλλάζουν, ο Μπάφετ είναι έτοιμος να αγοράσει τις μετοχές που όλοι οι άλλοι αναγκάζονται να πουλήσουν. Και η εταιρεία του δεν διαθέτει κεφάλαια μόνο και μόνο επειδή οι δείκτες έχουν υποχωρήσει κατά μερικές μονάδες.

Γι’ αυτό δεν εντυπωσιάζεται από την υποχώρηση της αγοράς φέτος. Ακόμα και με τις αξιοσημείωτες μειώσεις που είδαμε στο πρώτο τρίμηνο, πολλά τμήματα της αγοράς εξακολουθούν να διαπραγματεύονται πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους τους και υποστηρίζονται από αρκετά ισχυρές προσδοκίες κερδών.

«Τρεις φορές από τότε που ανέλαβα την Berkshire, η μετοχή της έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50%», είπε. «Αυτό δεν είναι τίποτα».

Τι θα κινητοποιούσε τη Berkshire;

Ιστορικά, ο Μπάφετ έκανε πάντα τις μεγαλύτερες κινήσεις του σε περιόδους πραγματικής δυσπραγίας στην αγορά, όπως η οικονομική κρίση του 2008, η κατάρρευση της αγοράς λόγω Covid-19 και η μεγάλη αναστάτωση της πιστωτικής αγοράς.

Σε τέτοιες στιγμές η ρευστότητα πραγματικά στερεύει, η λήψη αποφάσεων καθοδηγείται από τον φόβο και τα υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία αρχίζουν να πωλούνται αδιακρίτως. Τότε είναι που οι τιμές των μετοχών αποσυνδέονται πραγματικά από την πραγματική τους αξία – και τότε είναι που ο Γουόρεν Μπάφετ κάνει τη δυναμική του είσοδο.

Η αδράνεια του Γουόρεν Μπάφετ τονίζει πως αυτή τη στιγμή δεν βλέπει μια αγορά σε δύσκολη θέση. Απλώς έχει μια ελαφρώς φθηνότερη εκδοχή μιας ακριβότερης αγοράς, και αυτό είναι το βασικό μάθημα που κάθε επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του προχωρώντας.

Θέμα ψυχολογίας

Το μεγαλύτερο μέρος της Wall Street λειτουργεί χρησιμοποιώντας το ίδιο εγχειρίδιο: όταν οι αγορές ανεβαίνουν, αγοράζουν επιθετικά. Όταν οι τιμές πέφτουν, επικρατεί πανικός. Και όταν υπάρχει μια μέτρια πτώση, την αντιμετωπίζουν σαν μια μεγάλη ευκαιρία.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι επενδυτές τείνουν να αντιμετωπίζουν την κατοχή μεγάλων ποσών μετρητών ως συνώνυμο της υποεπένδυσης. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Γουόρεν Μπάφετ – και η επιτυχία του μιλάει από μόνη της.

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ο Μπάφετ νιώθει άνετα να μην κάνει τίποτα όταν οι αγορές γίνονται ακριβές και είναι έτοιμος να δράσει αποφασιστικά όταν ο φόβος δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες. Αυτή η στρατηγική απαιτεί τόσο πολλή υπομονή όσο και την ικανότητα να κάθεται κανείς με ένα μεγάλο σωρό μετρητά χωρίς να νιώθει FOMO (σ.σ. Fear of Missing Out ή φόβο απώλειας ευκαιριών).

Αντιγράφεται η στρατηγική του Μπάφετ;

Πρόκειται για έναν επενδυτή αξίας που δραστηριοποιείται σε απίστευτα μακροπρόθεσμους ορίζοντες και έχει πρόσβαση σε μοναδικές συμφωνίες και ευκαιρίες που οι περισσότερα δεν γνωρίζουν μέχρι να υπογραφούν τα πάντα και να δημοσιευτούν τα δελτία τύπου.

Πιθανότατα δεν έχει και πολύ νόημα να κάθεται ο οποιοσδήποτε με ένα απόθεμα μετρητών περιμένοντας μια κατάρρευση που μπορεί να συμβεί ή όχι. Αυτό που έχει νόημα είναι να σκεφτεί κανείς για το είδος της ύφεσης στην οποία βρισκόμαστε και την πραγματική αξία αυτού που αγοράζει.

Αυτό σκέφτεται ο Γουόρεν Μπάφετ – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το τρομακτικά μεγάλο χρηματικό απόθεμα της Berkshire Hathaway θα παραμείνει ακριβώς εκεί που βρίσκεται προς το παρόν.

Πηγή: ot.gr