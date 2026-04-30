Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4): Δράση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στη Euroleague και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League

Πλούσιο το μενού με τις αθλητικές μεταδόσεις και την Πέμπτη (30/4). Από την αθλητική επικαιρότητα, ξεχωρίζουν φυσικά οι μάχες των δύο «αιωνίων» στα play-offs της Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Μονακό στο ΣΕΦ και λίγο αργότερα, στις 21:45, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια. Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζαλγκίρις.

Σημαντική δράση όμως υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με την ημιτελική φάση σε Europa League και Conference League. Στην πρώτη διοργάνωση, ξεχωρίζει η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης, τις Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, όπως ισχύει και για τους άλλους τρεις ημιτελικούς της βραδιάς στις δύο διοργανώσεις.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4):

12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Madrid Open

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Madrid Open

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Madrid Open

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα Europa League

22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης