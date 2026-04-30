Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4): Δράση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στη Euroleague και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4).
- Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Fuel Pass, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
- Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
- Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους - Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
- Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
Πλούσιο το μενού με τις αθλητικές μεταδόσεις και την Πέμπτη (30/4). Από την αθλητική επικαιρότητα, ξεχωρίζουν φυσικά οι μάχες των δύο «αιωνίων» στα play-offs της Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Μονακό στο ΣΕΦ και λίγο αργότερα, στις 21:45, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια. Στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζαλγκίρις.
Σημαντική δράση όμως υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, με την ημιτελική φάση σε Europa League και Conference League. Στην πρώτη διοργάνωση, ξεχωρίζει η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης, τις Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, όπως ισχύει και για τους άλλους τρεις ημιτελικούς της βραδιάς στις δύο διοργανώσεις.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4):
12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Madrid Open
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Madrid Open
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Madrid Open
21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs
21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα Europa League
22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης
- Πανένκα: «Δεν θα άφηνα τον Βινίσιους να εκτελεί πέναλτι»
- Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
- «Αναλύει αντιπάλους στις 4 τα ξημερώματα» – Αυτό είναι το «μυστικό» του Σάρας
- Μπόρχα Γκονθάλεθ: «Είμαστε οι ήρωες της Κρήτης – μας αντιμετωπίζουν σαν θεούς»
- Θύελλα στην Αγγλία για τη διαιτησία και τον Σιμεόνε μετά το Ατλέτικο – Άρσεναλ
- Το trash talking του ΛεΜπρόν στον Σενγκούν: «Είσαι το μόνο άτομο εδώ που δεν μπορεί να μιλάει για σοφτ φάουλ» (vid)
- ΝΒΑ: Μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά το Κλίβελαντ, μείωσαν Χιούστον και Ντιτρόιτ (vids)
- Προειδοποίηση της ΔΟΕ: Νομικοί κίνδυνοι για ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές στη Σενεγάλη
