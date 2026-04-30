magazin
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς πατέρας και κόρη ξεγέλασαν τη Νέα Υόρκη με πλαστά έργα των Γουόρχολ και Banksy
Art 30 Απριλίου 2026, 20:20

Πώς πατέρας και κόρη ξεγέλασαν τη Νέα Υόρκη με πλαστά έργα των Γουόρχολ και Banksy

«Θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πλαστά έργα εκεί έξω», δήλωσε ειδικός για την απάτη στη Νέα Υόρκη

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Spotlight

Η ιστορία ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη συναλλαγή στον κόσμο της τέχνης: μια νεαρή γυναίκα, ένας πίνακας που παρουσιαζόταν ως οικογενειακό κειμήλιο και η υπογραφή ενός μεγάλου Αμερικανού ζωγράφου. Πολύ γρήγορα, όμως, αυτό που έμοιαζε με ευκαιρία δημοπρασίας αποδείχθηκε μέρος μιας υπόθεσης πλαστογραφίας με εκατοντάδες έργα, μεγάλα ποσά και θύματα ακόμη και γνωστούς οίκους δημοπρασιών της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το NPR, o έμπορος έργων τέχνης Ρόμπερτ Ρόγκαλ θυμάται ακόμη την επίσκεψη που δέχθηκε πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο στο ιδιωτικό του showroom στη Νέα Υόρκη. Η γυναίκα που εμφανίστηκε μπροστά του συστήθηκε ως Καρολίνα Μπανκόφσκα και του είπε ότι ήθελε να πουλήσει έναν πίνακα που, όπως παρουσίαζε, προερχόταν από την οικογένειά της.

Το έργο ήταν κορνιζαρισμένο, έφερε την υπογραφή του Άντριου Γουάιεθ και θύμιζε τα υδατογραφικά τοπία που είχε φιλοτεχνήσει ο διάσημος καλλιτέχνης στα πρώτα χρόνια της πορείας του. Ο Ρόγκαλ αποφάσισε να το δεχθεί προς πώληση με προμήθεια, υπολογίζοντας ότι σε δημοπρασία θα μπορούσε να αποφέρει 20.000 έως 30.000 δολάρια.

«Η προέλευση ήταν λίγο θολή», είπε. «Αλλά φαινόταν αξιόπιστη. Δεν ήταν προφανής απομίμηση».

Από το «οικογενειακό κειμήλιο» στην απάτη των 2 εκατ. δολαρίων

Σήμερα, ο Ρόγκαλ πιστεύει ότι ο πίνακας ήταν πλαστός. Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ήταν ένα από τουλάχιστον 200 προσεκτικά στημένα αντίγραφα που η 26χρονη Καρολίνα Μπανκόφσκα και ο 50χρονος πατέρας της, Έρβιν Μπανκόφσκι, προσπάθησαν να διοχετεύσουν στην αγορά, εξαπατώντας ανυποψίαστους αγοραστές.

Την Τρίτη, πατέρας και κόρη παραδέχθηκαν την ενοχή τους για απάτη σε βάρος θυμάτων τους, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι από τους πιο γνωστούς οίκους δημοπρασιών έργων τέχνης της Νέας Υόρκης. Η ζημιά, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Τα πλαστά έργα είχαν δημιουργηθεί στην Πολωνία από έναν ανώνυμο συνεργό. Όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, επρόκειτο συχνά για αναπαραγωγές λιγότερο γνωστών έργων μεγάλων και παραγωγικών καλλιτεχνών, όπως ο Banksy και ο Άντι Γουόρχολ.

Το πιο κερδοφόρο πλαστό έργο πουλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τον οίκο DuMouchelles έναντι 160.000 δολαρίων και παρουσιαζόταν ως δημιουργία του Ρίτσαρντ Μέιχιου.

Εκπρόσωπος του DuMouchelles ανέφερε ότι ο οίκος συνεργάστηκε με τις ομοσπονδιακές αρχές, αλλά δεν είχε άδεια να μιλήσει περαιτέρω για την πώληση. Άλλοι οίκοι που φέρεται να στοχοποιήθηκαν, ανάμεσά τους οι Bonhams, Phillips, Freeman’s και Antique Arena, είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν είτε δεν απάντησαν.

Οι κατηγορίες και η συγγνώμη στο δικαστήριο

Η Καρολίνα Μπανκόφσκα και ο Έρβιν Μπανκόφσκι, Πολωνοί πολίτες που ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ, κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και για ψευδή παρουσίαση προϊόντων ως έργων ιθαγενών Αμερικανών. Η δεύτερη κατηγορία συνδέεται με την αντιγραφή έργων του καλλιτέχνη Φριτς Σόλντερ.

Με βάση τις ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές, οι δυο τους αντιμετωπίζουν πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών. Παράλληλα, προβλέπεται αποζημίωση ύψους 1,9 εκατ. δολαρίων, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο απέλασής τους στην Πολωνία.

Στο δικαστήριο, η Μπανκόφσκα είπε στον δικαστή ότι «η συμπεριφορά μου ήταν λάθος και είμαι ένοχη». Ο δικηγόρος της, Τοντ Σπόντεκ, δήλωσε ότι η πελάτισσά του έχει τοποθετήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε λογαριασμό μεσεγγύησης.

Ο Έρβιν Μπανκόφσκι, μιλώντας μέσω Πολωνού διερμηνέα, ζήτησε επίσης συγγνώμη. Ο δικηγόρος του, Τζέφρι Τσάμπροου, είπε ότι ο πελάτης του «δυστυχώς πήρε μια τρομερή απόφαση στην προσπάθειά του να στηρίξει την οικογένειά του».

«Μάο» (1973), ακρυλικό και μεταξοτυπία σε καμβά του αμερικανού καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ, κατά την παρουσίασή του στην προεπισκόπηση της βραδινής δημοπρασίας Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ, Κίνα, 17 Μαρτίου 2017. EPA/JEROME FAVRE
 

«Το ασυνήθιστο είναι ότι πιάστηκαν»

Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στον κόσμο της τέχνης, αλλά για ειδικούς δεν μοιάζει καθόλου με εξαίρεση. Αντιθέτως, περιγράφεται ως μια κλασική υπόθεση πλαστογραφίας, σε έναν χώρο όπου τα ψεύτικα έργα είναι πολύ περισσότερα απ’ όσο παραδέχεται η αγορά.

«Το μόνο ασυνήθιστο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι πλαστογράφοι πιάστηκαν», είπε η Έριν Τόμσον, καθηγήτρια εγκληματικότητας στην τέχνη σε πανεπιστήμιο της  Νέας Υόρκης.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι ο χώρος της τέχνης είναι ένας ευγενικός χώρος, γεμάτος καλλιεργημένους ανθρώπους που θέλουν απλώς να μοιραστούν το θαύμα της όμορφης τέχνης», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πλαστά έργα εκεί έξω».

Ψεύτικες σφραγίδες και κλειστές γκαλερί

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το σχέδιο ξεκίνησε το 2020, όταν πατέρας και κόρη άρχισαν να αναθέτουν σε έναν Πολωνό καλλιτέχνη τη δημιουργία πλαστών έργων.

Για να τα κάνουν πιο πειστικά, χρησιμοποιούσαν παλαιό χαρτί και πλαστογραφούσαν σφραγίδες που τοποθετούσαν στα έργα. Οι σφραγίδες έφεραν ονόματα γκαλερί που είχαν κλείσει, αλλά στις οποίες θα μπορούσε θεωρητικά να είχε εκθέσει ο εκάστοτε καλλιτέχνης.

Οι πωλήσεις, ωστόσο, άρχισαν σύντομα να προκαλούν ερωτήματα. Τον Μάρτιο του 2023, εκπρόσωποι του καλλιτέχνη Ράιμοντς Στάπρανς ενημερώθηκαν ότι ένας πλαστός πίνακας με τίτλο «Triple Boats» είχε βγει προς πώληση από οίκο δημοπρασιών.

Λίγες ημέρες αφότου οι εκπρόσωποι επικοινώνησαν με τον οίκο, το έργο πουλήθηκε σε αγοραστή έναντι 60.000 δολαρίων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), Μαρκ Ρόθκο

Το λάθος στη σφραγίδα που πρόδιδε τον πλαστό Γουάιεθ

Η Έριν Τόμσον εντόπισε και άλλες αστοχίες. Στο πίσω μέρος του πλαστού Γουάιεθ, για παράδειγμα, η σφραγίδα της γκαλερί ανέγραφε ως έτος το 1976, αλλά περιλάμβανε αριθμό ζώνης διεύθυνσης που είχε καταργηθεί ήδη από το 1962.

Ίσως τυχαία, η πλαστή σφραγίδα έφερε το όνομα και τη διεύθυνση της M. Knoedler & Co. Η Knoedler ήταν μία από τις παλαιότερες και πιο φημισμένες εμπορικές γκαλερί της Νέας Υόρκης, μέχρι το κλείσιμό της το 2011, εν μέσω καταγγελιών ότι είχε κερδίσει από πλαστογραφίες έργων του Τζάκσον Πόλοκ, του Μαρκ Ρόθκο και άλλων.

Ο Ρόγκαλ, τελικά, δεν έβγαλε ποτέ προς πώληση τον υποτιθέμενο Γουάιεθ. Όπως είπε, ένας από τους λόγους ήταν ότι η σφραγίδα στο πίσω μέρος του έργου έμοιαζε «υπερβολικά καθαρή». Όταν τηλεφώνησε στην Μπανκόφσκα και της είπε να περάσει να πάρει τον πίνακα, εκείνη δεν απάντησε ποτέ.

Την Τρίτη, σε μια αποθήκη στο Κουίνς γεμάτη έργα τέχνης που είχαν δοθεί προς πώληση, ο Ρόγκαλ κοίταξε ξανά τον πίνακα κάτω από το φως.

«Προσπαθείς να προσφέρεις μια υπηρεσία και να το κάνεις σωστά», είπε. «Μπορούμε να ξεγελαστούμε; Απολύτως».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Ανεβάζει το guidance για τις επιδόσεις του AKTOR το 2030

Αλέξανδρος Εξάρχου: Ανεβάζει το guidance για τις επιδόσεις του AKTOR το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Κόσμος
Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ είναι «εκπληκτικά αποτελεσματικές» στον πόλεμο

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ είναι «εκπληκτικά αποτελεσματικές» στον πόλεμο

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Stream magazin
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Με μολύβι 17.04.26

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
«Μου κάνετε πλάκα;» 15.04.26

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Απίστευτη ταλαιπωρία 30.04.26

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
Κόσμος 30.04.26

«Είναι μια κόλαση»: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από το Ισραήλ – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Σύνταξη
Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Κόσμος 30.04.26

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Αδιέξοδο 30.04.26

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 30.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
Euroleague 30.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

Σύνταξη
'Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της
Ποδόσφαιρο 30.04.26

‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της

Μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημά της και διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:02

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Σύνταξη
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σύνταξη
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies