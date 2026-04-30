Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάιος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά, στο ότι θέλεις είτε να έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου είτε να αφήνεις άλλους να σε χειρίζονται (what?) και στα θέματα εμπιστοσύνης που τίθενται μεταξύ εσού και των απέναντι. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Επαναξιολόγησε τους στόχους σου, γιατί κάποιοι είναι ανέφικτοι.
DON’TS: Μην ξεσπάς τα νεύρα σου πάνω σε αυτούς που δεν πρέπει. Αν θες τόσο πολύ να το κάνεις, σου έχω μια λίστα με άτομα (πλακίτσα!). Μην χάνεις τις ισορροπίες σου, είναι το καλύτερο και πιο λογικό που έχω να προτείνω. Μη διστάσεις να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα ανάμεσα σε αυτούς που όντως είναι δίπλα σου και σε αυτούς που απλά δεν…
Ταύρος
DO’S: Μάζεψε δυνάμεις όσο ο μήνας είναι ήρεμος για σένα. Όταν τα πράγματα ζορίσουν (προς τα μέσα), φρόντισε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Όσο μπορείς. Μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση, πάντως, αν το επιθυμείς. Όπως επίσης μπορείς να κυνηγήσεις και κάποιους από τους στόχους σου, μιας και που έχεις τα φόντα να το κάνεις.
DON’TS: Μη γίνεσαι απρόσεκτος και ακραία επίμονος στις απόψεις σου, γιατί θα καταντήσεις να κουράζεις τους πάντες. Το θες αυτό; Δε νομίζω! Μην χάνεις τις ισορροπίες σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην αγνοείς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, όταν συνομιλείς με κόσμο. Μη διστάσεις να δεις αν πας εκεί που θες, στα επαγγελματικά.
Δίδυμοι
DO’S: Έχεις αφήσει ανοιχτά μέτωπα στην καθημερινότητα και στο μέσα σου. Ο Μάης, λοιπόν, σε βάζει στον ίσιο δρόμο, καθώς σε καλεί να μαζέψεις τα μυαλά και τις δυνάμεις σου. Κόψε κάποιες συνήθειες ή άλλαξε ρουτίνα, για να ανανεωθείς. Ή μπορείς να λύσεις κάποια θέματα που υπάρχουν στον τομέα των επαγγελματικών. Κάντο με ωριμότητα.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου. Αν επιμένεις να το κάνεις, τότε μην αναρωτιέσαι, γιατί μονίμως νιώθεις μια ανασφάλεια να σε περιβάλλει, ναι; Ε! Ναι! Μη μένεις μόνο στο φαίνεσθαι και στις υλιστικές σου ανάγκες, καθώς το καλό ξεκινάει πέρα από αυτά. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μην λες παραπάνω απ’ όσα πρέπει.
Καρκίνος
DO’S: Κάνε υπομονή μέχρι να έχεις την Αφροδίτη με το μέρος σου. Από τότε και μετά ποιος σε πιάνει; Θέλεις από πλευρά γοητείας; Θέλεις από πλευρά σταθερότητας και συναισθηματικής ηρεμίας; Όλα καλά λοιπόν! Άρα φρόντισε να κάνεις πράγματα δημιουργικά και ευχάριστα, έτσι ώστε να το ενισχύσεις αυτό το τέρμα θετικό vibe, σωστά;
DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφραστείς και- γιατί όχι;- μέσω του έρωτα, έτσι; Μην αφήνεις άλλες υποχρεώσεις ανοιχτές, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη πολλές και δεν μπορείς να νιώσεις ασφαλής με τίποτα! Στα επαγγελματικά, μην είσαι ακραία ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να διώξεις από κοντά σου όσους δεν σε στηρίζουν μεν, στο παίζουν φίλοι δε. What?
Λέων
DO’S: Βάλε όρια στον εαυτό σου, γιατί έχεις ξεφύγει. Σταμάτα πια να αποφεύγεις κάποια πράγματα, καθώς πρέπει (επιτέλους!) να μπορέσεις να τα κοιτάξεις κατάματα και να τα αντιμετωπίσεις. Παράλληλα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι λίγο καλύτερα τα έντονα συναισθήματά σου, ναι; Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, κάνε αναθεωρήσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη σχετικά με τον τομέα της καριέρας, καθώς έρχεται η στιγμή να λάμψεις. Αν, βέβαια, κουνήσεις κι εσύ λίγο το δαχτυλάκι σου! Μη διστάσεις να πάρεις χρόνο για σένα, αν νιώθεις ότι ακριβώς αυτό είναι που χρειάζεσαι τώρα. Μη φοβάσαι να εκφραστείς άνετα. Μην ανακατεύεσαι άλλο με το παρελθόν.
Παρθένος
DO’S: Βάλε στο πρόγραμμα όμορφες μετακινήσεις και επαφές, καθώς μέσω αυτών θα βρεις την ευκαιρία που εδώ και καιρό ψάχνεις να εκφραστείς ελεύθερα. Ωστόσο πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις αυτό, ειδικά με τα κοντινά σου άτομα, γιατί οι εντάσεις δεν θέλουν και πολύ, για να ξεσπάσουν. Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί αν δεν τα εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά, λύσεις δεν πρόκειται να τους βρεις. Μη διστάσεις να κάνεις και κάποια ξεκαθαρίσματα στον τομέα της οικογένειας. Μην λες «όχι» στις νέες εμπειρίες, γιατί έτσι θα μπορέσεις να εξελιχθείς, στα επαγγελματικά κυρίως.
Ζυγός
DO’S: Επειδή έχεις αφήσει ανοιχτές αρκετές εκκρεμότητες, κυρίως γύρω από τα οικονομικά και τα συναισθηματικά, θα σου πω να τις εξετάσεις προσεκτικά, ώστε να τις λύσεις, για να χαλαρώσεις. Γενικώς σου προτείνω αυτόν τον μήνα να ασχοληθείς με κάτι το δημιουργικό, το ερωτικό και με το να εκφραστείς. Επαναξιολόγησε σημαντικές καταστάσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς την στήριξη που υπάρχει από τους γύρω σου προς τα επαγγελματικά σου. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσεις ούτε και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί πρόκειται για μήνα με αυξημένες απαιτήσεις. Μην φοβάσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Μην λες «όχι» στις αλλαγές που έρχονται.
Σκορπιός
DO’S: Ήδη από τις αρχές του μήνα υπάρχει μία Πανσέληνος στο ζώδιό σου, η οποία σε ωθεί να εστιάσεις στα προσωπικά σου θέματα- ανάγκες ή και στις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Ίσως να πρέπει να επαναξιολογήσεις κάποια θέματα σχετικά με τον τομέα της οικογένειας. Έπειτα από όλη αυτή τη δουλειά, ναι, ίσως να νιώσεις πιο safe.
DON’TS: Μην αφήνεις να πάει χαμένη η τύχη και η εύνοια που έχεις αυτή την περίοδο. Δεν μιλάμε για κάτι τρελό πάνω στο οποίο μπορείς να στηριχτείς εξ’ ολοκλήρου, αλλά κάτι είναι κι αυτό, έτσι; Βέβαια δεν πρέπει να αφήνεις να πάει χαμένη ούτε και η στήριξη των δικών σου ανθρώπων. Υπάρχουν και ευκαιρίες για εξέλιξη. Δες το κι αυτό λιγάκι.
Τοξότης
DO’S: Σε θέλω προσεκτικό αυτόν τον μήνα, γιατί υπάρχει αρκετή ένταση. Βέβαια είσαι κι εσύ υπεύθυνος, καθώς κράταγες κρυμμένα κάποια συναισθήματα εδώ και καιρό κι αυτά τώρα έρχονται στο φως. Να πω καλά να πάθεις; Από την άλλη, υπάρχουν φοβίες και καταστάσεις που επίσης πρέπει να ξεκαθαριστούν. Εδώ σίγουρα θα σου ευχηθώ καλή τύχη!
DON’TS: Μην αρνείσαι ένα εξετάσεις ξανά και λίγο πιο προσεκτικά αυτή την φορά τα οικονομικά σου πλάνα, γιατί μάλλον δεν είναι τώρα η στιγμή να τα βάλεις μπροστά. Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις νέες συνεργασίες, γιατί μέσω αυτών ίσως βρεις ξανά τις χαμένες σου ισορροπίες. Ωστόσο μην πετάς χαρταετό, γιατί έχεις πολλή δουλειά.
Αιγόκερως
DO’S: Αυτόν τον μήνα μπορείς να επενδύσεις στην κοινωνικοποίηση με το να δεις λίγο παραπάνω τους φίλους σου, να κάνεις νέες συνεργασίες ή ακόμα και να πεις «ναι» σε ομαδικές δραστηριότητες. Βέβαια επειδή πρέπει να δεις αν πας εκεί που κοιτάς, θα σου πω να κάνεις ένα τσεκ και στους στόχους που έχεις θέσει για το διάστημα αυτό, έτσι;
DON’TS: Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, δεν θέλω να κοιτάς από την άλλη, όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες και εξελίξεις. Αργότερα μέσα στον μήνα, μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να ξεκουραστείς, καθώς θα δεις ότι αυτό αποτελεί βασική ανάγκη για σένα. Άλλωστε πρέπει και να μαζέψεις αρκετές δυνάμεις για αργότερα, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Ίσως εσύ, φίλε μου, πρέπει να πάρεις κάποιες αποστάσεις και πρέπει να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου. Γιατί; Γιατί ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου σε αναγκάζει, κατά μία έννοια, να αναθεωρήσεις λίγο την ταυτότητα και τους στόχους σου. Άσε που συμβαίνουν και κάποιες αποκαλύψεις τις οποίες πρέπει εσύ να αναλύσεις με μεγάλη προσοχή.
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ρουτίνα σου, γιατί αν κάνεις κάποιες αλλαγές εκεί, θα μπορέσεις να βελτιώσεις τον τρόπο ζωής σου. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να αγνοείς ούτε και τις εξελίξεις που υπάρχουν μέσα από τις ομάδες και τους φίλους σου, γιατί είναι θετικές, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Δώσε βάση στις αποκαλύψεις που γίνονται αυτή την στιγμή, γιατί μπορούν να αλλάξουν αρκετά τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Έπειτα, φρόντισε να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις. Ίσως πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να βρεις ποια μοτίβα επαναλαμβάνεις και δεν εξελίσσεσαι, όπως θα ήθελες.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην φοβηθείς να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω, καθώς έτσι ίσως να μπορέσεις να σου δημιουργήσεις ένα όμορφο αίσθημα ασφάλειας. Μην λες «όχι» σε πράγματα δημιουργικά και ευχάριστα, όπως είναι ο έρωτας, ας πούμε. Μην αγνοείς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο για το παρακάτω.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάιος 2026]
