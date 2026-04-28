Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από την ταινία Dances With Wolves («Χορεύοντας με τους λύκους») καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ, μετά από μια πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικών επιθέσεων που συγκλόνισε κοινότητες αυτοχθόνων, σύμφωνα με το CNN.

Πρόκειται για τον Νέιθαν Λι, γνωστός και ως Nathan Chasing His Horse και Nathan Chases His Horse, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σειρά κακοποιήσεων εις βάρος γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Βαριά καταδίκη μετά από σειρά καταγγελιών

Δικαστήριο στη Νεβάδα καταδίκασε τον Nathan Chases His Horse τη Δευτέρα σε ισόβια, αφού ένορκοι τον είχαν ήδη κρίνει ένοχο για 13 κατηγορίες, κυρίως για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιμέτρηση της ποινής, θύματα και συγγενείς τους περιέγραψαν το βαθύ τραύμα που εξακολουθούν να κουβαλούν, επισημαίνοντας ότι η δράση του έχει επηρεάσει ακόμη και την πίστη και την πνευματικότητά τους.

«Δεν υπάρχει τρόπος να πάρω πίσω τη νιότη μου… το πρώτο μου φιλί, την αποφοίτηση που δεν έζησα ποτέ», είπε η Κορένα Λεόνε-ΛαΚρουά, η οποία ήταν 14 ετών όταν δέχθηκε την επίθεση από τον Nathan Chases His Horse. «Η ζωή που θα μπορούσα να είχα ζήσει χάθηκε για πάντα».

Αμετανόητος στο δικαστήριο ο Nathan Chases His Horse

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με τη στολή κρατουμένου και παρέμεινε ανέκφραστος όσο διαβάζονταν οι καταθέσεις των θυμάτων. Δεν αντέδρασε ούτε όταν απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

Παρά την καταδίκη, ο Nathan Chases His Horse εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «δικαστική πλάνη». Θα έχει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους μετά την έκτιση 37 ετών.

Η δικαστής Τζέσικα Πίτερσον τόνισε ότι τον θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, σημειώνοντας πως εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη και την πνευματικότητα των θυμάτων για προσωπικό όφελος.

Εκκρεμότητες και σε Καναδά

Η υπόθεση στις ΗΠΑ αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού νομικού φακέλου. Σε βάρος του εκκρεμούν ακόμη κατηγορίες στον Καναδά, οι οποίες σχετίζονται με περιστατικά προηγούμενων ετών.

Οι διώξεις ξεκίνησαν το 2023 και προκάλεσαν ευρεία κινητοποίηση αρχών σε διαφορετικές περιοχές, καθώς ήρθαν στο φως νέες καταγγελίες.

Στη Βρετανική Κολομβία, έχει ήδη κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε το 2018, ενώ οι αρχές της Αλμπέρτα διατηρούν ενεργό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Ο ρόλος του Nathan Chases His Horse ως «πνευματικός ηγέτης»

Ο Nathan Chases His Horse είχε οικοδομήσει φήμη ως πνευματικός καθοδηγητής σε κοινότητες αυτοχθόνων, συμμετέχοντας σε τελετές και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θεραπευτή.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, αξιοποίησε ακριβώς αυτή τη θέση για να πλησιάζει γυναίκες και ανήλικες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξάρτησης και χειραγώγησης που διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τρεις γυναίκες κατέθεσαν στο δικαστήριο περιγράφοντας κακοποίηση, με τους ενόρκους να τον κρίνουν ένοχο για μέρος των κατηγοριών.

«Θυσία για να σωθεί η μητέρα»

Μία από τις πιο σοκαριστικές καταθέσεις αφορούσε την περίπτωση της Λεόνε-ΛαΚρουά, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος της είπε πως έπρεπε να χάσει την παρθενία της για να σωθεί η μητέρα της που έπασχε από καρκίνο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τη βίασε και την απείλησε ότι αν μιλήσει, η μητέρα της θα πεθάνει. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν για χρόνια.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της βασικής μάρτυρα, ενώ κατέθεσε αίτημα για νέα δίκη, το οποίο απορρίφθηκε.

«Προσπαθούμε ακόμη να σταθούμε στα πόδια μας»

Οι επιπτώσεις της υπόθεσης παραμένουν έντονες. Θύματα και οικογένειες μίλησαν για βαθιά κρίση πίστης και για αίσθημα προδοσίας.

«Ακόμη και σήμερα προσπαθώ να ξαναβρώ την πνευματικότητά μου», είπε η Λινέτ Άνταμς, μητέρα ενός εκ των θυμάτων.

Μία άλλη γυναίκα ανέφερε ότι υπέστη σοβαρές ιατρικές επιπλοκές, μετά από εξωμήτρια κύηση που συνδέεται με την κακοποίηση.

«Θέλω να το δω ως μια νέα αρχή», είπε. «Να ξαναχτίσω τη ζωή μου και να διεκδικήσω το μέλλον που μου αξίζει».

