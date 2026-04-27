Telesport: «Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει κλείσει στον Ολυμπιακό»

Όλο και περισσότερα σενάρια και πληροφορίες θέλουν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ κλεισμένο στον Ολυμπιακό εν όψει του καλοκαιριού. Με τα ΜΜΕ του εξωτερικού, το ένα μετά το άλλο, να επιβεβαιώνουν πως ο Αμερικανός γκαρντ οδεύει με μεταγραφή προς το μεγάλο λιμάνι.

Το σερβικό «Telesport» έρχεται και αυτό με τη σειρά του να γράψει ότι ο ΜακΙντάιρ λογίζεται ήδη ως παίκτης των Πειραιωτών. Και ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κλείσει ήδη την πρώτη της κίνηση για τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Επίσης, οι Σέρβοι τονίζουν πως ο Ερυθρός Αστέρας έχει βρει τον αντικαταστάτη του 31χρονου περιφερειακού και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κρις Τζόουνς, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για να τον αποκτήσει.

«Διάφορες πηγές έγραψαν πως ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να αποκτήσει τον Κρις Τζόουνς». Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΜακΙντάιρ τονίζεται πως: «Ο Τζόουνς θα έρθει ως αντικαταστάτης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είναι βέβαιος νέος παίκτης του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι».

Μία ακόμη επιβεβαίωση, λοιπόν, της διαφαινόμενης μεταγραφής του ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό, η οποία φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Πλέον, μένει να φανεί ποιο θα είναι ακριβώς το κόστος για τη μεταγραφή και ποιες θα είναι οι απολαβές του Αμερικανού γκαρντ στους «ερυθρόλευκους», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο ΜακΙντάιρ αναμένεται να λάβει συνολικά περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα νούμερα του ΜακΙντάιρ στη φετινή Euroleague

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ είναι decent σκόρερ για τον Ερυθρό, έχοντας 12.6 πόντους μέσο όρο, με 52.6% (true shooting %). Ο Αμερικανός σουτάρει με 52.3% στο δίποντο και 3 εύστοχα σε 5.7 προσπάθειες, ενώ πίσω από τα 6.75μ. εκτελεί με 33% με 1.8 εύστοχα σε 5.4 προσπάθειες.

Οργανώνει πολύ καλύτερα το παιχνίδι και μοιράζει 7.6 ασίστ για μόλις 2.7 λάθη, ενώ μαζεύει και 4.5 ριμπάουντ, κάνοντας κυριολεκτικά πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ. Τέλος επίσης σε 34 παιχνίδια και με μέσο όρο συμμετοχής τα 30.9 λεπτά, έχει πολύ ενεργό usage το οποίο αγγίζει το 21.7% σε 39 παιχνίδια.

Η χημεία του ΜακΙντάιρ με τον Βεζένκοφ και οι αποθεωτικές δηλώσεις

Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ -συν τοις άλλοις- έχει ένα ακόμα συν, καθώς εκτός από πολύ καλός παίκτης, έχει τρομερή χημεία με τον Σάσα Βεζένκοφ με τον οποίο αγωνίζονται μαζί στην Εθνική Βουλγαρίας, με τους δύο να έχουν εξαιρετική σχέση η οποία έχει αποτυπωθεί αρκετές φορές σε εκατέρωθεν δηλώσεις.

Ο 31χρονος Αμερικανός άσος έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές πως για τον ίδιο ο σταρ του Ολυμπιακού είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. «Ο Βεζένκοφ είναι από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, αν όχι ο κορυφαίος. Ανυπομονώ να παίξουμε μαζί, αλλά και με τους υπόλοιπους παίκτες στην εθνική. Είναι ωραία όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι στην εθνική Βουλγαρίας».

Ο Βεζένκοφ από την άλλη έχει… προσκαλέσει τον Αμερικανό να παίξει μαζί του στον Ολυμπιακό κατά το παρελθόν. «Τον κάλεσα εγώ στον Ολυμπιακό. Μιλάμε, είναι καλό παιδί, μεγάλος παίκτης. Παρακολουθώ κάθε παιχνίδι που παίζει», έχει πει ο Βούλγαρος σταρ.