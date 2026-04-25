Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να αντιμετωπίζει τη Μονακό για τις θέσεις 7-8 του πλέι ιν της Euroleague, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς και να τερματίσει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εντυπωσιακός απέναντι στους Μονεγάσκους σημειώνοντας 21 πόντους, κατεβάζοντας 3 ριμπάουντ, μοιράζοντας 2 ασίστ και κάνοντας 1 κλέψιμο, στα 22 λεπτά που τον κράτησε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου ο Εργκίν Αταμάν.
Η εμφάνιση του βραχύσωμου παίκτη ήταν αρκετή ώστε η Euroleague να τον αναδείξει ως τον MVP του μίνι τουρνουά. Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη σερί χρονιά που λαμβάνει την εν λόγω διάκριση, αφού κάτι παρόμοιο είχε κάνει και πέρσι, ως παίκτης της Παρί, όταν την οδήγησε στην έβδομη θέση και πάνω στη Φενέρμπαχτσε.
Η ανάρτηση της Euroleague για τον Τι Τζέι Σορτς:
The Play-In had one standout 🤩 @TjShorts5, who led @Paobcgr to a convincing win over @ASMonaco_Basket on Tuesday, earning Play-In MVP honors.#EveryGameMatters pic.twitter.com/PHxX02kTTN
— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2026
- Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
