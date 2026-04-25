Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να αντιμετωπίζει τη Μονακό για τις θέσεις 7-8 του πλέι ιν της Euroleague, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς και να τερματίσει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εντυπωσιακός απέναντι στους Μονεγάσκους σημειώνοντας 21 πόντους, κατεβάζοντας 3 ριμπάουντ, μοιράζοντας 2 ασίστ και κάνοντας 1 κλέψιμο, στα 22 λεπτά που τον κράτησε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου ο Εργκίν Αταμάν.

Η εμφάνιση του βραχύσωμου παίκτη ήταν αρκετή ώστε η Euroleague να τον αναδείξει ως τον MVP του μίνι τουρνουά. Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη σερί χρονιά που λαμβάνει την εν λόγω διάκριση, αφού κάτι παρόμοιο είχε κάνει και πέρσι, ως παίκτης της Παρί, όταν την οδήγησε στην έβδομη θέση και πάνω στη Φενέρμπαχτσε.

