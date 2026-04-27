Με τον υπουργό Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία και του πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, Χόρχε Ντομέκ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ισπανία ως ναυτιλιακές δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακοί λιμένες της Ε.Ε, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των μεσογειακών λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να λειτουργούν ως σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης για τις εθνικές οικονομίες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με τον Β. Κικίλια να δίνει έμφαση στην ανάγκη μιας ρεαλιστικής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα των σχετικών συζητήσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η μετάβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια.