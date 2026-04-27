Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που συνδέει τον Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο της Wall Street, Λέον Μπλακ, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής επέβαλε κυρώσεις στη νομική ομάδα της καταγγέλλουσας, χωρίς ωστόσο να απορρίψει την αγωγή.

Κυρώσεις αλλά όχι απόρριψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με το Politico, η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ ανέφερε σε απόφαση 76 σελίδων ότι εξέτασε «σοβαρά» το ενδεχόμενο να τερματίσει πλήρως την υπόθεση, όπως είχε ζητήσει η πλευρά του Μπλακ, αλλά κατέληξε ότι «ηπιότερες κυρώσεις» επαρκούν.

Η ίδια διαπίστωσε ότι η δικηγόρος Τζιν Κρίστενσεν και η εταιρεία της, Wigdor LLP, υπέπεσαν σε «σοβαρή και επιλήψιμη συμπεριφορά», σημειώνοντας ότι «επανειλημμένα είπαν ψέματα στο δικαστήριο και στην αντίδικη πλευρά» για την εξέλιξη σχετικής υπόθεσης — συγκεκριμένα μιας συλλογικής αγωγής θυμάτων του Έπσταϊν κατά της JPMorgan Chase.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Politico, φέρεται να καθοδήγησε την ενάγουσα να διαγράψει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δυνητικά κρίσιμο υλικό.

Καταγγελίες για βιασμό και trafficking

Σύμφωνα με το Fox News, η αγωγή αφορά καταγγελία ότι ο Λέον Μπλακ βίασε 16χρονη στη Νέα Υόρκη το 2002. Η γυναίκα, που εμφανίζεται ως «Jane Doe», υποστηρίζει ότι είχε προηγουμένως κακοποιηθεί και χειραγωγηθεί από τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, οι οποίοι — όπως ισχυρίζεται — τη διακινούσαν σε ισχυρούς άνδρες.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ίδια, ήταν και ο Μπλακ.

Το «impregnation game» και οι σοβαροί ισχυρισμοί

Η ενάγουσα περιγράφει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πρακτική που αποκαλεί «impregnation game», υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο της κακοποίησης εξαναγκαζόταν να μένει έγκυος από τους άνδρες που τη βίαζαν ή, σε άλλες περιπτώσεις, να υποβάλλεται σε αμβλώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επρόκειτο για μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία δεν είχε καμία δυνατότητα επιλογής, ενώ η ίδια κατέθεσε ότι ορισμένες από αυτές τις εγκυμοσύνες έφτασαν μέχρι τον τοκετό και άλλες διακόπηκαν.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η Γκισλέιν Μάξγουελ φέρεται να κατέγραφε συστηματικά τις αλλαγές στο σώμα της, φωτογραφίζοντάς την κατά τη διάρκεια των εγκυμοσύνων — στοιχείο που, σύμφωνα με την καταγγελία, εντασσόταν στην ίδια κακοποιητική πρακτική.

Παραποιημένα στοιχεία και αμφισβήτηση αξιοπιστίας

Η Τζέσικα Κλαρκ δεν προχώρησε σε κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων, εντοπίζοντας σοβαρές αστοχίες.

Όπως αναφέρει, η ενάγουσα είχε συμπεριλάβει στα προσωπικά της ημερολόγια εικόνες υπερήχων (sonograms), τις οποίες επικαλέστηκε για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της περί εγκυμοσυνών. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν παραποιηθεί, γεγονός που υπονομεύει τη χρήση τους στη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό, η δικαστής αποφάσισε ότι τα ημερολόγια δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδεικτικό υλικό, ενώ διευκρίνισε πως το σώμα των ενόρκων θα ενημερωθεί ρητά για την αλλοίωση των στοιχείων, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Κυρώσεις και οικονομικές συνέπειες

Σύμφωνα με το Politico, η Τζιν Κρίστενσεν υποχρεώνεται να καταθέτει την απόφαση περί παραπτώματος σε όλες τις υποθέσεις της στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της 2ης Περιφέρειας για έναν χρόνο και, για πέντε χρόνια, σε κάθε υπόθεση όπου τίθεται ζήτημα κυρώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News, η Wigdor LLP καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Λέον Μπλακ που σχετίζονται με την αίτηση κυρώσεων.

Αντιδράσεις των δύο πλευρών

Ο ιδρυτής της Wigdor, Ντάγκλας Ουίγκντορ, δήλωσε — σύμφωνα με το Politico — ότι, παρά τις κυρώσεις, «η πρώην πελάτισσά μας θα έχει την ημέρα της στο δικαστήριο».

Από την άλλη, η δικηγόρος του Μπλακ, Σούζαν Έστριχ, υποστήριξε — σύμφωνα με το Fox News — ότι η αξιοπιστία της ενάγουσας έχει «καταρρεύσει», καλώντας την να αποσύρει την αγωγή και ζητώντας έρευνα για «απάτη εις βάρος του δικαστηρίου».

Πολιτική διάσταση και επόμενα

Σύμφωνα με το Fox News, ο Λέον Μπλακ συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ σχετικά με τις σχέσεις με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 στη φυλακή εν αναμονή δίκης, ενώ η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών μετά την καταδίκη της το 2021 για sex trafficking.

Ο Λέον Μπλακ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας — όπως έχει αναφερθεί — ότι πλήρωνε τον Έπσταϊν για φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς γνώση της εγκληματικής του δραστηριότητας.