magazin
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27 Απριλίου 2026, 06:02

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που συνδέει τον Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο της Wall Street, Λέον Μπλακ, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής επέβαλε κυρώσεις στη νομική ομάδα της καταγγέλλουσας, χωρίς ωστόσο να απορρίψει την αγωγή.

Κυρώσεις αλλά όχι απόρριψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με το Politico, η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ ανέφερε σε απόφαση 76 σελίδων ότι εξέτασε «σοβαρά» το ενδεχόμενο να τερματίσει πλήρως την υπόθεση, όπως είχε ζητήσει η πλευρά του Μπλακ, αλλά κατέληξε ότι «ηπιότερες κυρώσεις» επαρκούν.

Η ίδια διαπίστωσε ότι η δικηγόρος Τζιν Κρίστενσεν και η εταιρεία της, Wigdor LLP, υπέπεσαν σε «σοβαρή και επιλήψιμη συμπεριφορά», σημειώνοντας ότι «επανειλημμένα είπαν ψέματα στο δικαστήριο και στην αντίδικη πλευρά» για την εξέλιξη σχετικής υπόθεσης — συγκεκριμένα μιας συλλογικής αγωγής θυμάτων του Έπσταϊν κατά της JPMorgan Chase.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Politico, φέρεται να καθοδήγησε την ενάγουσα να διαγράψει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δυνητικά κρίσιμο υλικό.

Καταγγελίες για βιασμό και trafficking

Σύμφωνα με το Fox News, η αγωγή αφορά καταγγελία ότι ο Λέον Μπλακ βίασε 16χρονη στη Νέα Υόρκη το 2002. Η γυναίκα, που εμφανίζεται ως «Jane Doe», υποστηρίζει ότι είχε προηγουμένως κακοποιηθεί και χειραγωγηθεί από τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, οι οποίοι — όπως ισχυρίζεται — τη διακινούσαν σε ισχυρούς άνδρες.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ίδια, ήταν και ο Μπλακ.

Το «impregnation game» και οι σοβαροί ισχυρισμοί

Η ενάγουσα περιγράφει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πρακτική που αποκαλεί «impregnation game», υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο της κακοποίησης εξαναγκαζόταν να μένει έγκυος από τους άνδρες που τη βίαζαν ή, σε άλλες περιπτώσεις, να υποβάλλεται σε αμβλώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επρόκειτο για μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην οποία δεν είχε καμία δυνατότητα επιλογής, ενώ η ίδια κατέθεσε ότι ορισμένες από αυτές τις εγκυμοσύνες έφτασαν μέχρι τον τοκετό και άλλες διακόπηκαν.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η Γκισλέιν Μάξγουελ φέρεται να κατέγραφε συστηματικά τις αλλαγές στο σώμα της, φωτογραφίζοντάς την κατά τη διάρκεια των εγκυμοσύνων — στοιχείο που, σύμφωνα με την καταγγελία, εντασσόταν στην ίδια κακοποιητική πρακτική.

Παραποιημένα στοιχεία και αμφισβήτηση αξιοπιστίας

Η Τζέσικα Κλαρκ δεν προχώρησε σε κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων, εντοπίζοντας σοβαρές αστοχίες.

Όπως αναφέρει, η ενάγουσα είχε συμπεριλάβει στα προσωπικά της ημερολόγια εικόνες υπερήχων (sonograms), τις οποίες επικαλέστηκε για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της περί εγκυμοσυνών. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν παραποιηθεί, γεγονός που υπονομεύει τη χρήση τους στη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό, η δικαστής αποφάσισε ότι τα ημερολόγια δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδεικτικό υλικό, ενώ διευκρίνισε πως το σώμα των ενόρκων θα ενημερωθεί ρητά για την αλλοίωση των στοιχείων, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Κυρώσεις και οικονομικές συνέπειες

Σύμφωνα με το Politico, η Τζιν Κρίστενσεν υποχρεώνεται να καταθέτει την απόφαση περί παραπτώματος σε όλες τις υποθέσεις της στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της 2ης Περιφέρειας για έναν χρόνο και, για πέντε χρόνια, σε κάθε υπόθεση όπου τίθεται ζήτημα κυρώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News, η Wigdor LLP καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Λέον Μπλακ που σχετίζονται με την αίτηση κυρώσεων.

Αντιδράσεις των δύο πλευρών

Ο ιδρυτής της Wigdor, Ντάγκλας Ουίγκντορ, δήλωσε — σύμφωνα με το Politico — ότι, παρά τις κυρώσεις, «η πρώην πελάτισσά μας θα έχει την ημέρα της στο δικαστήριο».

Από την άλλη, η δικηγόρος του Μπλακ, Σούζαν Έστριχ, υποστήριξε — σύμφωνα με το Fox News — ότι η αξιοπιστία της ενάγουσας έχει «καταρρεύσει», καλώντας την να αποσύρει την αγωγή και ζητώντας έρευνα για «απάτη εις βάρος του δικαστηρίου».

Πολιτική διάσταση και επόμενα

Σύμφωνα με το Fox News, ο Λέον Μπλακ συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ σχετικά με τις σχέσεις με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 στη φυλακή εν αναμονή δίκης, ενώ η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών μετά την καταδίκη της το 2021 για sex trafficking.

Ο Λέον Μπλακ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας — όπως έχει αναφερθεί — ότι πλήρωνε τον Έπσταϊν για φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς γνώση της εγκληματικής του δραστηριότητας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Πώς ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΤΕΝΕΡΓ μεγαλώνουν την Ελλάδα

Πώς ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΤΕΝΕΡΓ μεγαλώνουν την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Γιατί όχι; 26.04.26

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ
Κόσμος 27.04.26 Upd: 07:33

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ

Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, εν μέσω της αντιπαράθεσης στα Στενά του Ορμούζ - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies