Με αφορμή τις εκτεταμένες φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ της 25ης.4.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εκ νέου την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας.

Επίσης καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

«Η διαφωνία, ακόμα και η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική κοινωνία» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει ότι: «Ωστόσο, η βία καθώς και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά».

Η επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 10 με 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηρίου με βαριοπούλα, πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό της, ενώ άνοιξαν και ένα πυροσβεστήρα.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 15 ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.