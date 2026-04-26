Όλα τα σενάρια: Οι πίνακες των διαιτητών της Super League θα βγουν ξαφνικά

Ήδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με αφορμή την στελέχωση των πινάκων των διαιτητών της επερχόμενης (2026/27) αγωνιστική περιόδου. Ο κύβος ερρίφθη και μένει να δούμε που θα κάτσει, η κάθε ΕΠΣ θέλει τα δικά της και δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν θα ικανοποιηθεί, αυτό θα συμβεί εκ του αποτελέσματος. Στους ισχύοντες πίνακες «επικράτησαν» οι ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας.

Για να αποφύγουν οι αρμόδιοι τα πολλά πολλά θέλουν να αιφνιδιάσουν. Όμως, είναι λίγο δύσκολο οι επόμενοι πίνακες διαιτητών, διαιτητών VAR, βοηθών και παρατηρητών της Super League να βγουν πριν ξεκαθαρίσει το θέμα της επόμενης ΚΕΔ. Παράλληλα, δεν θα είναι έκπληξη αν δημοσιοποιηθούν την ίδια μέρα που θα αποφασιστεί η επόμενη ΚΕΔ! Η φημολογία είναι έντονη, ο Λανουά τους έχει έτοιμους.

Τι θα συμβεί με τους Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο που στελεχώνουν την τωρινή ΚΕΔ; Το είπε ο Γάλλος μετά τον τελικό, δεν ξέρει αν θα μείνει. Αναλυτικά: «Δεν είναι απόφασή μου. Είναι απόφαση της ομοσπονδίας και της Super League. Αυτοί θα αποφασίσουν. Ακόμα και αν σταματήσω, με την ομάδα μου είμαι περήφανος για όλους και για ό,τι κάναμε αυτά τα δύο χρόνια».

Βλέπετε ότι το άλλαξε στάση από εκεί που έλεγε «θέλουμε να μείνουμε αλλά δεν εξαρτάται από εμάς». Πάντως, όλα θα κριθούν αμέσως μετά τη λήξη των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, τώρα τίποτα δεν είναι σίγουρο!

Όσο για τους πίνακες; Αν και οι ΕΠΣ αντιδρούν, η πρόθεση είναι να μειωθεί ο αριθμός τους σε όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση τη Γ’ Εθνική.

-Οι ρέφερι της Super League είναι 19 αλλά μπορεί να υπάρξει ψαλίδι (στους 14-15).

-Οι βοηθοί της μεγάλης κατηγορίας είναι 35 και θα… πέσουν στους 25-28. Μην ξεχνάτε ότι έμειναν 35 επειδή έμπαιναν και AVAR.

-Ο πίνακας των «ειδικών VAR» στελεχώνεται από δυο (Κουμπαράκης, Πουλικίδης), όμως είναι ο μόνος που θα αυξηθεί. Τουλάχιστον οκτώ! Και δεν θα τους ρωτήσουν ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν!

-Ο πίνακας των παρατηρητών της Super League απαριθμεί 20. Θα μείνουν 15, εκτός αν την… κατάσταση σώσουν οι τηλεπαρατηρητές (σοβαρό το ενδεχόμενο!)

-Μεγάλο… ψαλίδι θα πέσει στην Super League 2, όπου μειώθηκαν οι ομάδες. Από τους 46 ρέφερι, θα μείνουν περίπου 30 και ανάλογες μειώσεις θα υπάρξουν στους πίνακες των βοηθών και των παρατηρητών που τώρα είναι 55 και 58, αντίστοιχα.