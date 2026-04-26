Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη πρότεινε για νέο γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Οργάνου μετά την εκλογή του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα, στην ομιλία του κήρυξε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ταυτόχρονα ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε και τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχα κάλπη θα στηθεί και για τη νέα Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Για το Πολιτικό Συμβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε:

-τον Μιχάλη Αεράκη-την Τόνια Αντωνίου -τη Μιλένα Αποστολάκη -τον Παύλο Γερουλάνο -τον Θανάση Γλαβίνα -τη Μαρία Δαφέρμου -την Άννα Διαμαντοπούλου -τον Χάρη Δούκα -τον Λευτέρη Καρχιμάκη -τον Μιχάλη Κατρίνη -τη Μάρα Κουκουδάκη -την Όλγα Μαρκογιαννάκη -τον Νίκο Μήλη -τον Κώστα Παπαδημητρίου -τον Φίλιππο Σαχινίδη -τον Κώστα Σκανδαλίδη -την Κατερίνα Σολωμού -τον Ανδρέα Σπυρόπουλο -τον Μιχάλη Τζελέπη -τον Κώστα Τσουκαλά -την Έφη Χαλάτση -τον Παύλο Χρηστίδη -τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:



-Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, -Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης -Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:



-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας, -Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, -Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος -Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας -και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κατά την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ. «Πρέπει να δείξουμε τι είναι πραγματικά η πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που έπαθε αλλά έμαθε απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι. Θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ; Που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος των ημετέρων και των καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και απηύθυνε κάλεσμα για την «οικοδόμηση της Ελλάδας της κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Απευθύνομαι σε όλες τις γενιές που διψούν να δουν μια Ελλάδα της δημιουργίας, που διψούν να δουν ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Δεσμεύομαι για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας που θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Όπως έχω αποδείξει μέχρι σήμερα, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή ούτε με τη μεγάλη διαφθορά», υπογράμμισε. «Η ΝΔ θα τιμωρηθεί στις επόμενες εκλογές» «Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις με την ανοχή της κυβέρνησης να φωλιάζουν σε κάθε γωνιά του κράτους να απομυζούν και λεηλατούν τους ευρωπαϊκούς πόρους;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως «η ύβρις της αλαζονικής κυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί στις επόμενες εκλογές, που ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να μπει τέλος. Γιατί η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά». «Περίμενα να διαψεύσει ο πρωθυπουργός τις αναφορές του απόστρατου αξιωματούχου των ισραηλινών δυνάμεων. Δεν είναι σθένος να απαντήσει στους εκβιασμούς του Ντίλιαν. Κ. Μητσοτάκης η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Η διαφορά είναι ότι ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Κύριε Μητσοτάκη δεν κάνατε τίποτα για να προστατέψετε τη χώρα. Είστε επικίνδυνος και πρέπει να φύγετε. Σταματήστε τους φθηνούς θεατρινισμούς, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας», ανέφερε για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Ανδρουλάκης.

Το in κατέγραψε λεπτό προς λεπτό την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: