Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Οι δρόμοι των μεγάλων πόλεων ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα διαφορετικό είδος μετακίνησης, όπου το …τιμόνι απουσιάζει και ο αλγόριθμος παίρνει αποφάσεις.

Η κινεζική Caocao, θυγατρική της Geely Holding Group, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των robotaxi, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο παγκόσμιας ανάπτυξης που ξεκινά ήδη από το 2027.

Το σχέδιο της Geely: Από τα πιλοτικά προγράμματα στη μαζική παραγωγή

Σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Gong Xin, τα πρώτα πλήρως αυτόνομα οχήματα Eva Cab θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες αγορές όπως το Αμπού Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και πέντε κινεζικές πόλεις.

Η παραγωγή, η παράδοση και η άμεση λειτουργία των οχημάτων θα πραγματοποιούνται σχεδόν ταυτόχρονα, σηματοδοτώντας μια επιθετική στρατηγική εισόδου.

Η μαζική παραγωγή αναμένεται να κλιμακωθεί από το 2028, με στόχο έναν στόλο που θα φτάσει τις 100.000 μονάδες έως το 2030, αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του.

Eva Cab: Σχεδιασμένο αποκλειστικά για χωρίς οδηγό μετακινήσεις

Το νέο robotaxi της Geely δεν αποτελεί απλώς μια τροποποιημένη έκδοση συμβατικού αυτοκινήτου.

Αντίθετα, σχεδιάστηκε εξαρχής για αυτόνομη χρήση. Το εσωτερικό του είναι απλοποιημένο, χωρίς περιττές θήκες και στοιχεία πολυτέλειας, με στόχο τη μείωση κόστους και την αύξηση της λειτουργικότητας.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το κόστος του οχήματος θα είναι χαμηλότερο από αυτό ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την οικονομία της αστικής μετακίνησης.

Παγκόσμια επέκταση και έντονος ανταγωνισμός

Η Caocao, που ξεκίνησε το 2015 ως πλατφόρμα ride-hailing και εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2025, αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της Geely για την ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνομης κινητικότητας.

Η στρατηγική της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με την παγκόσμια επέκταση του ομίλου, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι στην κινεζική αγορά μέχρι το 2030 θα επιβιώσουν μόλις τρεις έως τέσσερις μεγάλες εταιρείες robotaxi.

Η «μάχη» με την Tesla και οι νέοι παίκτες

Η είσοδος της Caocao εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό απέναντι στην Tesla, η οποία αναπτύσσει το δικό της Cybercab. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Xpeng προετοιμάζουν εκατοντάδες έως χιλιάδες αυτόνομα οχήματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αναζητώντας διεθνείς συνεργασίες.

Η κούρσα για την κυριαρχία στα robotaxi δεν αφορά πλέον το ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει σε μια αγορά που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τη μετακίνηση στις πόλεις παγκοσμίως.

