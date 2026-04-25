magazin
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Clavicular: Οριστικός αποκλεισμός από το YouTube – Looksmaxxing, σφυριά στο πρόσωπο, στεροειδή, συλλήψεις
Clavicular: Οριστικός αποκλεισμός από το YouTube – Looksmaxxing, σφυριά στο πρόσωπο, στεροειδή, συλλήψεις

Η οριστική αποπομπή του Clavicular από το YouTube φέρνει στο προσκήνιο τη σκοτεινή ιδεολογία ενός ανθρώπου που κάνει εμπόριο την ανδρική ανασφάλεια

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Spotlight

Η ψηφιακή αυτοκρατορία του influencer και streamer Clavicular καταρρέει υπό το βάρος νομικών σκανδάλων και ηθικών παραβιάσεων. Η απόφαση της πλατφόρμας του YouTube να τερματίσει οριστικά κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τον Μπράντεν Πίτερς, ευρύτερα γνωστό ως Clavicular, σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην αντιμετώπιση της τοξικότητας στον ψηφιακό χώρο.

Ο 20χρονος από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια ακολούθους, έγινε πρόσωπο, κίνημα, τάση.

Ως εκφραστής μιας ακραίας εκδοχής του looksmaxxing, μιας υποκουλτούρας που ωθεί τους άνδρες στην εμμονική αναζήτηση της φυσικής τελειότητας, ο Clavicular μισεί τους «άσχημους άνδρες».

Ο ίδιος ήταν μόλις 14 ετών όταν άρχισε να κάνει ενέσεις τεστοστερόνης -μια κίνηση που υποστηρίζει με θέρμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Clavicular έχει πάρει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη για να είναι αδύνατος, σε συνδυασμό με το υπό εργαστηριακή δοκιμή φάρμακο retatruide, μαζί με στεροειδή. Επίσης, αποφασισμένος να έχει ιδανικά ζυγωματικά, έδωσε σφυριές στο πρόσωπο του για να κατακτήσει την εικόνα που θέλει.

Ο Clavicular δεν θέλει απλώς να είναι όμορφος· θέλει οι άλλοι να νιώθουν άσχημοι δίπλα του

Πέρα από το σφυρί, ο Clavicular έκανε επέμβαση στο σαγόνι για να δείχνει συμμετρικό. Έχει ύψος 1,80 μέτρα, ζυγίζει 74 κιλά και η μέση του είναι 97 εκατοστά. Σύμφωνα με τον ίδιο οι αναλογίες του τον κάνουν όμορφο. Απλώς όχι τόσο όμορφο όσο ο ηθοποιός Mατ Μπόμερ είπε στους NYT.

Ο influencer streamer Clavicular είναι Looksmaxxer, το πρώτο αστέρι από μια διαδικτυακή κοινότητα που θεωρεί την ανδρική ελκυστικότητα ως το κλειδί για την κοσμική επιτυχία.

Θεωρεί ότι ο Μπόμερ διαθέτει το πιο αρμονικό ανδρικό πρόσωπο που υπάρχει, πέρα ​​από το δικό του. Αλλά όλα διορθώνονταςι. Θα κάνει χειρουργική επέμβαση διπλής γνάθου.

Επειδή, όπως όλοι οι Looksmaxxers, πιστεύει ότι κάθε βήμα για να γίνεις πιο όμορφος είναι ενάρετο, ο Clavicular ξέρει τι θέλει από τον ίδιο, και από την κοινότητα των ανδρών που ορκίζονται στο πρότυπο του.

Ως άλλο τοτέμ της κοινότητας (αυστηρά για λευκούς, ένας μαύρος άνδρας που προσπάθησε να δημιουργήσει περιεχόμενο looksmaxxing παρενοχλήθηκε φυλετικά, ανέφερε το Wired πέρυσι) ο Clavicular απορρίπτει τις ανησυχίες ότι η υποκουλτούρα είναι ρατσιστική.

«Ανοησίες» είπε ο ίδιος. Ο Πίτερς, έχει κάνει ενέσεις και έχει καταναλώσει δεκάδες ελεγχόμενες ουσίες για να «ανέβει», να κάνει upgrade στην εμφάνιση του.

Στοχοπροσηλωμένος ο Πίτερς θα κάνει τα πάντα για να είναι η «καλύτερη εκδοχή του εαυτού του» -και το ίδιο απαιτεί από όλους,

Αν οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την αυτοβελτίωση ως μια ευχάριστη πεζοπορία σε έναν πιο ελκυστικό προορισμό, η εκδοχή του Clavicular μοιάζει με μια ζοφερή δοκιμασία ταχύτητας σε μια αλυκή.

Το looksmaxxing στα χέρια του Clavicular μετατράπηκε σε ένα όπλο ψυχολογικής επιβολής και κοινωνικού διχασμού

Οι ακραίες μέθοδοι του Clavicular, η παράξενη αργκό και η μηδενιστική κοσμοθεωρία του, στην οποία το σύμπαν είναι ένα δαρβινικό νυχτερινό κέντρο γεμάτο επιθετικούς άνδρες που αγωνίζονται για την κοινωνική θέση, τον έχουν κάνει φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ασυνήθιστα βίντεο που τον δείχνουν να «μασάει» άλλους άντρες — δηλαδή να στέκεται δίπλα τους και να τους κάνει να φαίνονται κοινοί σε σύγκριση — και να αξιολογεί ανελέητα την εμφάνιση των γυναικών έχουν γίνει viral στο TikTok και το Instagram.

Βίντεο του Clavicular έχουν γίνει τόσο viral στο X που ο επικεφαλής προϊόντος του απείλησε πρόσφατα, αστειευόμενος, ότι θα έκλεινε την ιστοσελίδα αν έβλεπε έναν ακόμα.

Ιδιαίτερα δημοφιλής streamer, o Clavicular βγαίνει στον διαδικτυακό αέρα τις περισσότερες μέρες για πάνω από οκτώ ώρες και είναι ιδιαίτερα γνωστός για το IRL streaming -δηλαδή την επιλογή του να ανοίγει την κάμερα και να αλληλεπιδρά με αγνώστους σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει viral στιγμές που μπορούν να αποσπαστούν και να διανεμηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κερδίζει περισσότερα από 100.000 δολάρια το μήνα από το Kick, την αγαπημένη του υπηρεσία streaming.

Έχει σωματοφύλακα, εικονολήπτη, ολόκληρο entourage, και πετάει με ιδιωτικό τζετ για να κάνει περιοδεία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο του όπου οι άσχημοι είναι καταραμένοι, θλιβεροί. Σίγουρα κατώωτεροι του.

«Οι άνθρωποι με παρακολουθούν επειδή δεν μπορούν να βρουν γκόμενες», είπε ο ίδιος.

Ο Clavicular ξέρει τι υπερασπίζεται αλλά δεν τον ενδιαφέρουν οι κατακτήσεις. Το κίνημα αφορά «άθλιους άνδρες που ήλπιζαν να αλλάξουν τη ζωή τους — όχι για γυναίκες».

Οι νεαροί άνδρες της alt-right ισχυρίζονται πως ο Clavicular είναι MAGA -και έχουν τους λόγους του.

Ο Clavicular πρόσφατα διασκέδασε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μαϊάμι με τον Nικ Φουέντες, τον λευκό εθνικιστή σχολιαστή, και τον Άντριου Τέιτ – ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – σε μια υπερπαραγωγή μανόσφαιρας. (Αυτό παρά το γεγονός ότι ο Clavicular, μήνες νωρίτερα, επέκρινε την εμφάνιση του Τέιτ λέγοντας: «Δεν είναι καθόλου όμορφος».

Σε βίντεο που εξαπλώθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο, οι τρεις άνδρες εθεάθησαν να φωνάζουν μαζί με το τραγούδι των Ye, Heil Hitler.

Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί για σειρά ρατσιστικών προσβολών στα streams του -κάτι που δεν έχει εμποδίσει τον λογαριασμού του Υφυπουργού Πολέμου για την Έρευνα και τη Μηχανική να αναρτήσει μια φωτογραφία ενός χαμογελαστού στρατιώτη με τη λεζάντα «Χαμηλή κορτιζόλη. Αφοσιωμένος. Lethalitymaxxing».

@abcnews“Looksmaxxing” is the latest social media trend, but some doctors say these methods are dangerous and the medications people are taking may have unintended consequences.♬ original sound – ABC News

Ο ίδιος ο Clavicular φαίνεται όσο τίποτα άλλο ένα υπολογιστικό προϊόν μιας υπερδραστήριας ψηφιακής κουλτούρας που ανταμείβει την παραβίαση των ταμπού. Και είναι ανένδοτος ότι η μόνη αιτία για την οποία πραγματικά νοιάζεται είναι η δική του.

Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει την πίστη του στο MAGA κίνημα. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τους πιθανούς υποψηφίους για την προεδρία του 2028 σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του συντηρητικού podcast The Michael Knowles Show, ο Clavicular είπε ότι θα ψήφιζε τον Κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια, έναν Δημοκρατικό, αντί του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς. O λόγος; Ο Νιούσομ είναι πιο όμορφος από τον Βανς.

Η υπερβολική δόση σε ζωντανή μετάδοση ήταν η τραγική κορύφωση μιας πορείας χτισμένης πάνω σε ψέματα και ουσίες

«Δεν ήταν, δηλαδή, κάποια πολιτική δήλωση», είπε αργότερα ο Clavicular για την κριτική του προς τον Βανς. «Απλώς είπα ότι είναι χοντρός».

Για τον ίδιο όπως και για κάθε ορκισμένο looksmaxxer «η πολιτική είναι ανόητη σπατάλη χρόνου» -αν και αναγνωρίζει πως η επιδραστικότητα του ως ηγέτης του κινήματος είναι τεράστια. «Στο τέλος της ημέρας, μπορώ να τους κάνω ό,τι θέλω, να το στρίψω όπου θέλω» είπε.

Ο Clavicular Πιστεύει είναι στείρος λόγω της θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα. Αλλά ο ίδιος δεν ενθουσιάζεται με το σεξ. «Το να γνωρίζω ότι μπορώ να κάνω σεξ με μια γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο καλύτερο από την ίδια την πράξη, η οποία δεν θα μου ωφελήσει τίποτα. Μου εξοικονομεί πολύ χρόνο», είπε.

Μεγαλωμένος στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ, γιος ενός επιχειρηματία και μιας μητέρας που μένει στο σπίτι ο Clavicular δεν αγαπούσε το λύκειο, όπου «δυσκολευόταν με τα κοινωνικά ερεθίσματα και τις ψιλοκουβέντες».

Και βέβαια δεν του άρεσε η εμφάνισή του, την οποία θέλησε να αλλάξει κρυφά από τους γονείς του αγοράζοντας τεστοστερόνη από το διαδίκτυο. «Είναι σαν κωδικός εξαπάτησης», θυμόταν να σκέφτεται. «Γιατί να μην το κάνω αυτό;»

Όταν οι γονείς του βρήκαν την κρυψώνα του, την πέταξαν, προκαλώντας ορμονική κρίση στον Clavicular. Άρχισε να παραγγέλνει τις προμήθειές του σε ένα ταχυδρομείο – στεροειδή, λιποδιαλυτές, βιοδιασπώμενα ράμματα. Τελικά, είπε, οι γονείς του τα παράτησαν. «Συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν για να σταματήσουν την άνοδό μου», είπε.

Τακτικός θαμώνας και χρήστης του φόρουμ Looksmax.org, όπου κατέκτησε τη δόξα ποστάροντας συχνά ο Clavicular και οι άλλοι αντάλλασαν παράπονα για τα «άδικα βιολογικά πλεονεκτήματα που έχουν οι ψηλοί και μυώδεις άνδρες» όταν δεν ζητούσαν από άλλα μέλη να αξιολογήσουν την ελκυστικότητά τους όσο το δυνατόν πιο αυστηρά.

Ο Μπράντεν Πίτερς δεν έκρυψε ποτέ τη θρησκεία του. Στον δικό του κόσμο, η ομορφιά είναι δύναμη και η ασχήμια είναι αμαρτία

Σε μακροσκελείς αναρτήσεις γεμάτες επιστημονική ορολογία, ο Clavicular συζητούσε το ταξίδι του. Πέρασε ώρες προσαρμόζοντας την εικόνα του στο Photoshop για να δει πώς θα μπορούσε να μοιάζει μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην άνω γνάθο του, ή στα πόδια του.

Το φθινόπωρο του 2024, ο Clavicular ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Sacred Heart, ένα μικρό καθολικό σχολείο στο Κονέκτικατ. Σύμφωνα με τον Clavicular, αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη του πρώτου έτους του, γύρισε σπίτι από το μάθημα για να ανακαλύψει αστυνομικούς της πανεπιστημιούπολης να αναποδογυρίζουν το δωμάτιό του.

Όπως το λέει, τα τρολ στο φόρουμ Looksmaxxing είχαν τηλεφωνήσει στο σχολείο για να πουν στους αξιωματούχους ότι ο Clavicular είχε στεροειδή στον κοιτώνα του και αποβλήθηκε.

Αφού τελείωσε το σχολείο, βρήκε δουλειά σε εστιατόριο, υποβιβάζοντάς τον στο επίπεδο αυτού που ο ίδιος αποκαλούσε «μισθωτό»: κάποιον που εργάζεται για να ζήσει. Στον ελεύθερο χρόνο του, δημοσίευε βίντεο στο TikTok και ξεκίνησε το δικό του stream, αξιολογώντας την εμφάνιση άλλων ανθρώπων.

«Ποτέ δεν περίμενα ότι κάτι από αυτά θα γινόταν viral ή ότι εγώ θα γινόμουν δημόσιο πρόσωπο», είπε.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο Clavicular εμφανίστηκε στο stream του Cheesur, μιας δημοφιλούς περσόνας στο Kick, για να τον συμβουλεύσει για την φαλάκρα.

Ο οριστικός αποκλεισμός του από το YouTube σηματοδοτεί το τέλος της ασυλίας για όσους εμπορεύονται το μίσος και τη σωματική δυσμορφία

YouTube thumbnail

Έτσι ξεκίνησε μια γρήγορη κατάκτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης στο streaming με τον Φουέντες κατά την οποία οι δύο συζήτησαν «τον νεαρό άνδρα που έχει χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα». Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τις πολιτικές απόψεις του κ. Φουέντες, ο Clavicular είπε ότι δεν έχει άποψη.

Μέχρι σήμερα, πριν το απαγορευτικό του YouTube στο κανάλι του, ο Clavicular απολάμβανε την αποθέωση από χιλιάδες. 10.000 άνθρωποι παρακολουθούν τακτικά το stream του Clavicular ταυτόχρονα γράφουν οι ΝΥΤ.

Αλλά η επιρροή του μπορεί επίσης να μετρηθεί από το βαθμό στον οποίο η περίτεχνη ορολογία του έχει γίνει meme πολύ έξω από το ίδιο το stream.

Όπλα, ναρκωτικά, μισογυνισμός, σωματική δυσμορφία: Το μίασμα του μηδενισμού που στροβιλίζεται γύρω από τον Clavicular τον έχει κάνει ένα ακαταμάχητο σύμβολο κοινωνικής παρακμής — ένα αλλόκοτο άβαταρ για την απελπιστικά πεσμένη, μπερδεμένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάσταση του νεαρού Αμερικανού άνδρα.

«Από τη μία πλευρά, είναι αστείος», είπε ο Ρότζερ Γκάρντνερ, ένας 21χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. «Αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο, είναι ένα είδος δαίμονα» πρόσθεσε. Ο Γκάρντνερ ακολουθεί τον Clavicular στις περιπέτειες του.

Ο streamer έχει συλληφθεί από τις αρχές. Μια φορά επειδή, αν και ανήλικος, σύχναζε σε μπαρ με πλαστή ταυτότητα. Όταν η αστυνομία τον έψαξε, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο χάπια: ένα χάπι Adderall και ένα στεροειδές. Την επόμενη μέρα, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Maricopa αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη με βάση αυτό που χαρακτήρισε «μη εύλογη πιθανότητα καταδίκης». Ο Clavicular ήταν ελεύθερος.

«Απλώς πρέπει να είσαι σέξι», δημοσίευσε στο X, πάνω από ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός τίτλου είδησης. «Τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ενός άνδρα μπορεί να επηρεάσει την ποινική καταδίκη», έγραψε.

Ως άλλος Ντόριαν Γκρέι αλγοριθμικών καιρών, υπερασπιστής του δόγματος που θέλει την εξωτερική εμφάνιση σκοπό ζωής, ο Clavicular, στο δίλημμα αν «θα προτιμούσε να χάσει τα μαλλιά του ή το πέος του;» που του έθεσε o κωμικός και YouTuber Άνταμ Φρίλαντ απάντησε (μετά από πολύ σκέψη):

«Νομίζω τα μαλλιά μου, γιατί μαλλιά ίσον ζωή».

Όπλα, ναρκωτικά, μισογυνισμός, σωματική δυσμορφία: Το μίασμα του μηδενισμού που στροβιλίζεται γύρω από τον Clavicular τον έχει κάνει ένα ακαταμάχητο σύμβολο κοινωνικής παρακμής — ένα αλλόκοτο άβαταρ για την απελπιστικά πεσμένη, μπερδεμένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάσταση του νεαρού Αμερικανού άνδρα

YouTube thumbnail

Με περισσότερους από μισό εκατομμύριο followers στο Instagram, ο Clavicular δεν έχει ατζέντα, λέει τον Βανς «χοντρό, υπάνθρωπο ον», ορκίζεται στη θρησκεία των αισθητικών επεμβάσεων, είναι αφοσιωμένος στη Νέα Τάξη Υπεραρρενωπών Ανδρών (mogging το λένε) και κουβαλάει με ένα κλινικό, αποστειρωμένο βλέμμα μια βαθιά ριζοσπαστικοποιημένη ρητορική.

Μια άλλη ευγονική.

Ο Clavicular κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους με βάση τα γενετικά τους χαρακτηριστικά, προάγοντας την περιφρόνηση για όσους θεωρούσε «γενετικά ατυχείς».

Το ψευδώνυμο Clavicular δεν ήταν τυχαίο. Παρέπεμπε στην εμμονή του με τη δομή του σκελετού και ειδικότερα με το μήκος της κλείδας, το οποίο θεωρούσε καθοριστικό παράγοντα για την ανδρική ελκυστικότητα.

Σε δηλώσεις του που προκάλεσαν σάλο, είχε αναφέρει πως στόχος του ήταν να κάνει τους άλλους άνδρες να νιώθουν κατώτεροι μπροστά του. Η φιλοσοφία του ήταν απλή και ωμή: η ομορφιά είναι δύναμη και η ασχήμια είναι αμαρτία.

Μέσω της «Ακαδημίας» του, της Clavicular’s Clan, πουλούσε προγράμματα που υπόσχονταν ριζικές αλλαγές, συχνά ενθαρρύνοντας πρακτικές που άγγιζαν τα όρια του παραλόγου, όπως η χρήση σκληρών ουσιών για τη μείωση του λίπους ή η υποβολή σε επικίνδυνες αισθητικές επεμβάσεις.

Η ρητορική του συχνά θύμιζε σκοτεινές εποχές της ιστορίας, καθώς μιλούσε για «ανώτερη γενετική» και «φυσική επιλογή» στον ψηφιακό κόσμο.

Αναλυτές και κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο Clavicular επισημαίνουν πως ο influencer κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια βαθιά κρίση αυτοπεποίθησης που μαστίζει τους νέους άνδρες στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

View this post on Instagram

A post shared by tonsil® (@tonsil)

Ο Clavicular δεν προσέφερε λύσεις, αλλά καλλιεργούσε το πρόβλημα. Δημιουργούσε νέες ανασφάλειες εκεί που δεν υπήρχαν, πείθοντας τους ακολούθους του πως αν δεν έχουν το «ιδανικό» σχήμα ματιών ή την «τέλεια» αναλογία ώμων, είναι καταδικασμένοι στην κοινωνική απομόνωση.

Αυτή η στρατηγική του επέτρεπε να πουλάει ελπίδα σε ανθρώπους που ο ίδιος είχε προηγουμένως οδηγήσει στην απόγνωση. Η επιτυχία του ήταν χτισμένη πάνω στη σωματική δυσμορφοφοβία, μια κατάσταση όπου το άτομο εμμονικά εστιάζει σε φανταστικά ή ελάχιστα ελαττώματα της εμφάνισής του.

Bέβαια η εικόνα του άτρωτου και άσπιλου, τέλειου ειδώλου άρχισε να ραγίζει όταν η πραγματικότητα εισέβαλε βίαια στις ζωντανές μεταδόσεις του.

Τον Απρίλιο του 2026, κατά τη διάρκεια ενός livestream από εστιατόριο στο Μαϊάμι, ο Πίτερς κατέρρευσε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Οι εικόνες του λιπόθυμου influencer να απομακρύνεται από διασώστες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, αποκαλύπτοντας το βαρύ τίμημα της εμμονής του.

Το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο, με το πρόσωπό του ακόμα σημαδεμένο από τις μάσκες οξυγόνου, απέδειξε το μέγεθος του εθισμού του στην προβολή και τις ουσίες.

Λέει τον Τζέι Ντι Βανς «χοντρό υπάνθρωπο», κάνει παρέα με τον Νικ Φουέντες και πιστεύει πως το σεξ είναι χάσιμο χρόνου, όπως και η πολιτική

YouTube thumbnail

Οι περιπέτειες του Μπράντεν Πίτερς με τον νόμο πρόσθεσαν μια ακόμη σκοτεινή πτυχή στο προφίλ του. Από τη σύλληψή του στη Φλόριντα για επίθεση και συνωμοσία, μέχρι την έρευνα για τον πυροβολισμό αλιγάτορα στο Έβεργκλεϊντς, ο Πίτερς φαινόταν να πιστεύει πως οι νόμοι δεν ισχύουν για εκείνον.

Η υπόθεση της επίθεσης σε κατάλυμα, όπου φέρεται να υποκίνησε βίαιη συμπλοκή για να εξασφαλίσει περιεχόμενο για τα κανάλια του, αποκάλυψε μια κυνική εργαλειοποίηση της βίας.

Ο Clavicular δεν ενδιαφερόταν πλέον μόνο για την ομορφιά, αλλά για το σοκ και την πρόκληση, προσπαθώντας να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού του με κάθε κόστος.

Η συμπεριφορά του αυτή οδήγησε το YouTube στην απόφαση να λάβει δραστικά μέτρα, θεωρώντας τον κίνδυνο για την κοινότητα μη διαχειρίσιμο.

Ο οριστικός αποκλεισμός του Πίτερς από το YouTube φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ευθύνη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Για πολύ καιρό, ο Clavicular δρούσε ανενόχλητος, κερδίζοντας χρήματα από μια πλατφόρμα που του παρείχε το βήμα να διασπείρει μίσος και επικίνδυνες συμβουλές υγείας.

Η καθυστερημένη αντίδραση της Google επικρίθηκε από πολλούς, καθώς το φαινόμενο είχε ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η περίπτωση του Μπράντεν Πίτερς αποτελεί ένα μάθημα για το πώς η ψηφιακή επιρροή μπορεί να μετατραπεί σε όπλο στα χέρια ανθρώπων με βαθιές ψυχοπαθολογικές τάσεις.

Headlines:
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Φωτογραφίες 25.04.26

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σύνταξη
Fizz 24.04.26

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Music Stage 24.04.26

Το «Ρεμπέτικο» δίνει συνέχεια στα διαδοχικά διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του APON, που μετρούν αθροιστικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points κι επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική διάνοια και μοναδικότητά του

Σύνταξη
Music Stage 24.04.26

Λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του EJEKT festival δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Florence + the Machine, η Έλενα καταθέτει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάσκετ 25.04.26

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Σύνταξη
Υγεία 25.04.26

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σύνταξη
Πολιτική 25.04.26

Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.04.26

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα 25.04.26

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύνταξη
Ελλάδα 25.04.26

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Γιώργος Μαζιάς
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.04.26

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύνταξη
Κόσμος 25.04.26

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

in.gr Team
Ελλάδα 25.04.26

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 25.04.26

Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Σύνταξη
Ελλάδα 25.04.26

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies