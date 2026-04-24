«Μια ανάσα από νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βινίσιους»

Όπως όλα δείχνουν Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους Τζούνιορ θα ανανεώσουν την συνεργασία τους. Ο Βραζιλιάνος έχει έρθει σε συμφωνία με τους Μαδριλένους και είναι πολύ κοντά στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Ο Βινίσιους το καλοκαίρι του 2027 θα έμενε ελεύθερος από την Ρεάλ, κάτι που η «Βασίλισσα της Ευρώπης» δεδομένα και δεν ήθελε να συμβεί και για τον λόγο αυτό άσκησε μεγάλες πιέσεις στον 25χρονο για να ανανεώσουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους.

Μετά από ένα σίριαλ που έχει κρατήσει αρκετό καιρό, με τον Βραζιλιάνο να μην έχει κρύψει ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, όλα φαίνεται να παίρνουν τον δρόμο τους. Πέρεθ και «Βίνι» μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ήρθαν σε τελική συμφωνία και πλέον απομένουν μερικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Δείτε το δημοσίευμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Βινίσιους

🚨 AGREEMENT IN PRINCIPLE reached between Vinícius Júnior and Real Madrid over a new long-term deal. ✍️🤍 Final details still to be sorted before it’s made official. ⏳ (Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/L37dmgSIcj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 24, 2026

Η ευχή του Φλορεντίνο Πέρεθ θα γίνει πραγματικότητα και ο Βινίσιους θα συνεχίσει να φοράει τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης.