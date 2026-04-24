«Μια ανάσα από νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βινίσιους»
Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η ανανέωση του Βινίσιους με την Ρεάλ Μαδρίτης.
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Όπως όλα δείχνουν Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους Τζούνιορ θα ανανεώσουν την συνεργασία τους. Ο Βραζιλιάνος έχει έρθει σε συμφωνία με τους Μαδριλένους και είναι πολύ κοντά στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου.
Ο Βινίσιους το καλοκαίρι του 2027 θα έμενε ελεύθερος από την Ρεάλ, κάτι που η «Βασίλισσα της Ευρώπης» δεδομένα και δεν ήθελε να συμβεί και για τον λόγο αυτό άσκησε μεγάλες πιέσεις στον 25χρονο για να ανανεώσουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους.
Μετά από ένα σίριαλ που έχει κρατήσει αρκετό καιρό, με τον Βραζιλιάνο να μην έχει κρύψει ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, όλα φαίνεται να παίρνουν τον δρόμο τους. Πέρεθ και «Βίνι» μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ήρθαν σε τελική συμφωνία και πλέον απομένουν μερικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.
Δείτε το δημοσίευμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Βινίσιους
🚨 AGREEMENT IN PRINCIPLE reached between Vinícius Júnior and Real Madrid over a new long-term deal. ✍️🤍
Final details still to be sorted before it’s made official. ⏳
(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/L37dmgSIcj
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 24, 2026
Η ευχή του Φλορεντίνο Πέρεθ θα γίνει πραγματικότητα και ο Βινίσιους θα συνεχίσει να φοράει τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης.
- O Ολυμπιακός περιμένει στα play off τη Μονακό ή την Μπαρτσελόνα: Τι έκαναν στη regular season οι Ερυθρόλευκοι… (vids)
- Ντόρσεϊ και Ναν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague
- Gazzetta dello Sport: «Ανοιχτός στο να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας ο Γκουαρντιόλα»
- Παναθηναϊκός: Το κακό για τον Μπενίτεθ ετοιμάζεται να τριτώσει
- Πλίσκοβα – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και αποκλεισμός από τον πρώτο αγώνα για τη Μαρία
- Ολυμπιακός: Θετικά νέα με Τζόουνς – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων
- Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα της Euroleague – Μέσα Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ (pic)
