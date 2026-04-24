Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
«η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του κόμματος στον δίκαιο, όπως τόνισε, αγώνα των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τις άλλες κοινωνικές δομές, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι στους δήμους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος δήλωσε πως «είμαστε στο πλευρό των χιλιάδων εργαζομένων των ΟΤΑ με ελαστικές σχέσεις, που είναι οι μόνοι που έχουν κρατήσει ουσιαστικά όρθιους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης».
Κουτσούμπας: Τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή. Τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Εδώ και τώρα χρειάζονται σύγχρονες, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσιες ασφαλείς δομές και υπηρεσίες, οπωσδήποτε, για την Προσχολική Αγωγή, με περισσότερους παιδικούς σταθμούς, με μονιμοποίηση των εργαζομένων, με μαζικές προσλήψεις νέου προσωπικού», τόνισε καταληκτικά.
Σημειώνεται ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών, με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις