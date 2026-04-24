Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προειδοποίησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ στην ελληνική ναυτιλία, την οποία χαρακτήρισε πρώτη παγκόσμια δύναμη. Μιλώντας με τη δημοσιογράφο του in, Αλεξάνδρα Φωτάκη, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια των ναυτικών και την ανάγκη άμεσων μέτρων από την ΕΕ.

Η ελληνική ναυτιλία δοκιμάζεται έντονα από τον πόλεμο, με 11 πλοία ελληνικής σημαίας εντός Περσικού Κόλπου και 27 στα Στενά, συν υπερπολλαπλάσια ελληνόκτητα, είπε. Το Στενό, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 25% του φυσικού αερίου, απειλεί την ενεργειακή αλυσίδα και οικονομία, με εκτιμήσεις για άνοδο του πληθωρισμού και υψηλότερα κόστη καυσίμων. Το υπουργείο επικοινωνεί τρεις φορές ημερησίως με πλοία και εφοπλιστές, ενώ 10 ναυτικοί επαναπατρίστηκαν άμεσα, κατέληξε.

Απουσία προβλέψεων και διπλωματία

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για στρατηγική εξόδου, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ανά ώρα και η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, είπε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι το ΥΠΕΞ, με τον Γ. Γεραπετρίτη, συντονίζει ενεργά θέματα για προστασία τόσο της ναυτιλίας όσο και για επίλυση της κρίσης, ενώ ελπίζεται ταχεία λήξη της σύγκρουσης.

Ρόλος ΕΕ και μετανάστευση

«Επιβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει έγκαιρα μέτρα στήριξης των πολιτών της», είπε, από την ενεργειακή-οικονομική κρίση, «σεβόμενη την ψήφο και τα χρήματά τους». Στη μετανάστευση, επιτεύχθηκε 55% μείωση ροών από Τουρκία μέσω συνεργασίας των ακτοφυλακών των δύο πλευρών, αλλά πρόκληση αποτελεί η Λιβύη, σημείωσε. Επισήμανε την ενίσχυση μέσω της Frontex (αεροσκάφη, drones), το μνημόνιο με την Λιβύη (στην οποία πραγματοποιήθηκε δωρεάν 3 σκαφών), την ενεργοποίηση συνδέσμου μέσω του εκεί προξενείου και δομές σε Χανιά-Ηράκλειο στην Κρήτη.

Πάνω από 50 επιπλέον λιμενικοί τοποθετούνται άμεσα στην Κρήτη, γίνονται 500 νέες προσλήψεις (από τις οποίες πολλές θα κατευθυνθούν στην Κρήτη), είπε ο Βασίλης Κικίλιας ενώ τόνισε τη συνεχή συνεργασία με τις τοπικές Αρχές για προστασία της νησιωτικότητας, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής.

Τουρισμός και Ακτοπλοΐα

Σε ότι αφορά τον Τουρισμό και την ακτοπλοΐα, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε την συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων με 55-57 εκατ. ευρώ επιδότηση (ψηφίστηκε χθες), μετακύλιση εκπτώσεων στο κράτος, συνεχείς συναντήσεις με τις εταιρείες για συντονισμό στο θέμα των καυσίμων. Όπως είπε στο θέμα του Τουρισμού η Ελλάδα αποδείχθηκε ανθεκτική σε προηγούμενες δύσκολες κρίσεις (πανδημία-Ουκρανία) και τόνισε ότι παρά το δυσθεώρητο κόστος, «κινούμαστε με αισιοδοξία και ειλικρίνεια».

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας, «πέρυσι είχαμε 1.000 ελέγχους και περισσότερους φέτος σε όλα πλοία», ανέφερε. Κανένα πλοίο με ελλείψεις (σωσίβια, πυρασφάλεια κλπ) δεν θα φεύγει από τα λιμάνια είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις και ακινησία, χωρίς επιείκεια.

Τέλος, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων επισήμανε στην επέκταση του λιμανιού της Ιτέας (κρουαζιέρα), ενέργειες που αποτυπώνουν την αναβάθμιση των υποδομών σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Πηγή: ot.gr