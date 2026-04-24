Έργο βραχοπροστασίας στο οδικό δίκτυο Αράχωβας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όπου παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε η αξιοποίησή του προς εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Διστόμου, στον απόηχο της ιστορικής απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων του μαρτυρικού Διστόμου, όπως τονίζει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και προσθέτει: «Συνεχίζουμε με ενάργεια για την πλήρη και απόλυτη δικαίωση», δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και επαίνεσε τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση.

Έργο βραχοπροστασίας

Νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κώστας Μπακομήτρος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βοιωτίας Ιωάννης Περγαντάς, παρακολούθησαν το “πανηγυράκι” της Αράχωβας με τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και πραγματοποίησαν αυτοψία στα έργα:

Βραχοπροστασίας στο οδικό δίκτυο Αράχωβας, αρχικού προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ, το οποίο «ολοκληρώσαμε εμπρόσθεσμα και κυρίως ορθά, προσφέροντας απόλυτη οδική ασφάλεια», όπως τόνισε ο Φάνης Σπανός. Η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Αποκατάστασης της Οικίας Σφουντούρη για την επέκταση του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο. Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού 402.000 ευρώ, το οποίο προχωρά ομαλά.

Αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και διαμόρφωσης της οδού Ποσειδώνος στην Αντίκυρα, αρχικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, που ολοκληρώθηκε ήδη!

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός αναφέρθηκε επίσης σε στρατηγικά έργα, τα οποία πρέπει να ωριμάσουν μελετητικά για να χρηματοδοτηθούν, όπως το «Φράγμα στο Λιβάδι Αράχωβας», που περιλαμβάνει ταμιευτήρα νερού, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Αναλυτική αναφορά σε έργα και δράσεις που ολοκλήρωσε ή υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης, όπως επίσης και στη χρηματοδότηση με 282.968 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.