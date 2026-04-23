Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23 Απριλίου 2026, 18:40

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Ο διεθνής μέσος της Μπράιτον, Κάρλος Μπαλέμπα είναι στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο οι υπερβολικές απαιτήσεις των «γλάρων» για την παραχώρηση του παίκτη είχαν αναγκάσει σε… υποχώρηση τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ.

Η Μπράιτον είχε κοστολογήσει τον 22χρονο μέσο με περισσότερα από 100 εκατ. λίρες και η Γιουνάιτεντ δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει υπό αυτούς τους όρους την απόκτηση του Αφρικανού άσου.

Φαίνεται όμως πως τα πράγματα έχουν αλλάξει, καθώς η απόδοση του παίκτη την φετινή σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, κάτι το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, ο Μίκαελ Κάρικ επιμένει στην απόκτηση του Μπαλέμπα, θεωρώντας πως ο Καμερουνέζος χαφ μπορεί να κάνει την διαφορά στο «θέατρο των ονείρων».

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως τα χρήματα που απαιτούνται (σύμφωνα πάντα με τις αγγλικές ιστοσελίδες) είναι σχεδόν τα μισά, από αυτά που ζητούσε πριν από ένα χρόνο η Μπράιτον.

Η Γιουνάιτεντ ελπίζει πως με 50 εκατ. λίρες θα καταφέρει να πείσει τους «γλάρους» για να μετακομίσει ο Αφρικανός άσος στο Ολντ Τράφορντ, αλλά αυτό μένει να το δούμε, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη πρόταση.

Πολλά πάντως θα εξαρτηθούν από το αν θα υπάρξουν κι άλλες προτάσεις στην Μπράιτον για τον διεθνή Καμερουνέζο μέσο.

Φαίνεται όμως πως οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν θα κάνουν αυτή την φορά πίσω, γνωρίζοντας ότι και ο παίκτης επιθυμεί διακαώς την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Εδώ υπάρχει κι ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι έχει να κάνει με τις μεταγραφικές εισηγήσεις του Μίκαελ Κάρικ, παρά το ότι δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου δεν έχει ακόμα αποφασίσει να θα προτείνει νέο συμβόλαιο στον Κάρικ, αλλά λαμβάνει υπόψιν την γνώμη του Άγγλου προπονητή σε ότι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου.

Ίσως η συμμετοχή του Μίκαελ Κάρικ στις συσκέψεις μεταγραφικού περιεχομένου, ν’ αποτελεί δείγμα της πρόθεσης των διοικούντων την Γιουνάιτεντ για το θέμα παραμονής του Άγγλου τεχνικού, αλλά τίποτε δεν πρόκειται να οριστικοποιηθεί πριν το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Το σίγουρο όμως είναι ότι ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και θα την οδηγήσει στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

Αθλητική Ροή
On Field 23.04.26

