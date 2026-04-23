Έκτος παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ ο Κέλντον Τζόνσον (pic, vid)
Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως ο Κέλντον Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε ο κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν.
Σε… πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση των βραβείων της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ τις τελευταίες μέρες, με αυτό του έκτου παίκτη να παίρνει σειρά.
Όπως ανακοίνωσε η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο Κέλντον Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν ο μεγάλος νικητής, όντας ο δεύτερος παίκτης της ομάδας από το Τέξας που παίρνει το εν λόγω βραβείο μετά τον σπουδαίο Μανού Τζινόμπιλι.
Επιπλέον, ο παλαιότερος παίκτης στη φετινή ομάδα των Σπερς έσπασε το ρεκόρ του franchise σε πόντους από τον πάγκο με τους 1.081 που σημείωσε, ξεπερνώντας την επίδοση του Τζινόμπιλι από τη σεζόν 2007-08 με 927 όπου είχε αναδειχθεί επίσης έκτος παίκτης της χρονιάς.
Η ανάρτηση του NBA για τον Κέλτον Τζόνσον
The 2025-26 @Kia NBA Sixth Man of the Year is… Keldon Johnson! pic.twitter.com/ZXy39oFXbn
— NBA (@NBA) April 22, 2026
