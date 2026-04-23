«Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο»

Νέα εποχή στην Αθλέτικ Μπιλμπάο! Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζον Ουριάρτε, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 43χρονο Γερμανό προπονητή, Έντιν Τέρζιτς.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να επισημοποιηθεί μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αν και εφόσον δεν αλλάξει κάτι.

Ο Τέρζιτς όπως όλα δείχνουν θα είναι ο διάδοχος του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την ανακοίνωση να καθυστερεί από σεβασμό στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα καθώς η ομάδα θέλει να τον αποχαιρετήσει με τον τρόπο που του αρμόζει, την ώρα που διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.

Αυτός είναι ο νέος προπονητής μετά τον Βαλβέρδε

Ο Έντιν Τέρζιτς ξεκίνησε την προπονητική του πορεία σε αναπτυξιακά τμήματα της Ντόρτμουντ, όπου εργάστηκε σε διάφορους ρόλους μέχρι να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας. Το 2013 πήγε στην Μπεσίκτας ως βοηθός προπονητή, ενώ το 2015 εντάχθηκε στο επιτελείο της Γουέστ Χαμ στην Premier League.

Το 2018 επέστρεψε στη Ντόρτμουντ ως μέλος του τεχνικού τιμ και τον Δεκέμβριο του 2020 ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου τη σεζόν 2020–21. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, ανέλαβε ρόλο τεχνικού διευθυντή στον σύλλογο.

Το καλοκαίρι του 2022 ανέλαβε εκ νέου προπονητής της πρώτης ομάδας της Ντόρτμουν και μάλιστα διεκδίκησε τον τίτλο της Bundesliga μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Την επόμενη περίοδο, 2023–24, οδήγησε τη Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League.