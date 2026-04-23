Η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετατοπίζει το επίκεντρο της ανησυχίας από τις τιμές στην επάρκεια. Αυτό επισημαίνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XΙ και στον διευθυντή σύνταξης του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και τονίζει ότι το βασικό ζητούμενο για την Ευρώπη ενόψει χειμώνα δεν είναι πλέον το κόστος, αλλά η διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Όπως εξηγεί ο κ. Εξάρχου, η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αναγκάζει την Ευρώπη να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουν τον Κάθετο Διάδρομο και κυρίως την αναγκαιότητα για μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού LNG, το οποίο θα φέρει «όχι μόνο επάρκεια στις ποσότητες αλλά και ισορροπίες σε τιμή». Κατά τον ίδιο, «οι μακροχρόνιες συμφωνίες είναι αναγκαίες γιατί αποτελούν προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών, ώστε να καλυφθούν οι ποσότητες.

Η ανάγκη για ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών

Ο κ. Εξάρχου εκτιμά ότι, εάν οι ΗΠΑ επιδιώξουν να διοχετεύσουν στην Ευρώπη μέσω του Νότιου Κάθετου Διαδρόμου ποσότητες της τάξεως των 8-10 bcm, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις τόσο σε νέες εγκαταστάσεις LNG όσο και στην αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς προς τον Βορρά. Οι οποίες «θα χρηματοδοτούν στην πραγματικότητα από την ασφάλεια των ροών που θα εκδοθούν από τις μακροχρόνιες συμφωνίες».

«Ελπίζω να γίνει επαρκώς αντιληπτό ότι οι μακροχρόνιες συμφωνίες για την προμήθεια φυσικού αερίου τόσο από την Αμερική αλλά και από άλλες πηγές που θα υπάρξουν, είναι η λύση στο πρόβλημα και της εξάρτησης ή μη εξάρτησης των ευρωπαϊκών κρατών από μία παροχή, μία πηγή παραγωγής φυσικού αερίου όσο και με την ισορροπία στην τιμή που είναι το ζητούμενο», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Το Κατάρ δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο

Κληθείς να σχολιάσει την προοπτική πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου το 2027 και τη σύγκριση της τιμής με τον αμερικάνικο LNG, ο κ. Εξάρχου θέτει ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την ικανότητα του Κατάρ να αποτελέσει μια ρεαλιστική εναλλακτική που να καλύπτει τόσο τις ποσότητες όσο και το κόστος.

Όπως λέει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ζημιές που έχουν ήδη καταγραφεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα της χώρας να διατηρήσει τα επίπεδα εξαγωγών που είχε στο παρελθόν. Εκτιμά ότι τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν πρόκειται να αποκατασταθούν οι εισαγωγές πετρελαίου της Ευρώπης από το Κατάρ, κάτι που καθιστά όπως σπεύδει να υπογραμμίσει, μεγαλύτερη την ανάγκη για παροχή φυσικού αερίου από τους Αμερικανούς.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου Aktor και οι νέες πηγές εσόδων

Σε ό,τι αφορά τον όμιλο Aktor, ο ίδιος περιγράφει έναν στρατηγικό μετασχηματισμό με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Όπως σημειώνει, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι περίοδοι υψηλής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο δεν διαρκούν.

Για τον λόγο αυτό, ο όμιλος επιδιώκει τη δημιουργία σταθερών ροών εσόδων από άλλους τομείς, όπως το LNG, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι παραχωρήσεις. «Θέλουμε να διατηρήσουμε την τεχνική μας επάρκεια και το ανεκτέλεστο έργων ακόμη και όταν οι συνθήκες στην αγορά θα είναι δυσκολότερες», επισημαίνει.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ροές στον όμιλο, μη αποκλειστικώς αναφερόμενες στην κατασκευή. Αυτό είναι το LNG, είναι οι ανανεώσιμες και είναι φυσικά και οι παραχωρήσεις που είναι σημαντικός πυλώνας που έχουμε δημιουργήσει», υπογραμμίζει.

Η αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank

Σχολιάζοντας την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, αλλά και το γεγονός ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον ο κ. Εξάρχου, λέει ότι πρόκειται για μια επιτυχία κατά κύριο λόγο, σχεδόν αποκλειστικά, της διοίκησης της και των ανθρώπων της. «Πρόκειται κυρίως για επιτυχία της διοίκησης και των ανθρώπων της τράπεζας», αναφέρει, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για τη μετέπειτα πορεία της μετοχής, η οποία κινήθηκε ανοδικά αντί να δεχθεί πιέσεις.

Όπως τονίζει, η υπερκάλυψη κατά περίπου τέσσερις φορές σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας στις αγορές αποτελεί ένδειξη ισχυρής εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Ο ίδιος δηλώνει «ιδιαίτερα υπερήφανος» για τη συμμετοχή του ομίλου στην κίνηση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τη συνολική στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.