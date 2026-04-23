23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
e-ΕΦΚΑ: Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Απριλίου 2026, 08:25

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις

Χρέος μέχρι 30.000 ευρώ έχουν στον e-ΕΦΚΑ εννέα στους δέκα οφειλέτες - Η προϋπόθεση για τη ισχύ της ρύθμισης

Κώστας Παπαδής
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Την αύξηση των δόσεων για την εξόφληση οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ στις 72 από τις 24 που ίσχυαν μέχρι σήμερα, επαναφέρει η κυβέρνηση, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούσαν να ρυθμίσουν το χρέος τους προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, με τους υφιστάμενους όρους.

Πληθαίνουν οι φωνές των επαγγελματικών οργανώσεων που ζητούν την άμεση εφαρμογή  ρυθμίσεων με μεγάλο αριθμό δόσεων

Η ένταξη στις 72 δόσεις θα αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ μοναδική προϋπόθεση για τη ισχύ της ρύθμισης είναι η αποπληρωμή ή ο διακανονισμός τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023.

Βεβαίως, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες ζητούσαν περισσότερες δόσεις – που θα έφθαναν μέχρι τις 120 – καθώς έχουν συσσωρεύσει υψηλές οφειλές και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν την αποπληρωμή τους.

Οι ρυθμίσεις

Το θέμα της επανενεργοποίησης των ρυθμίσεων των οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ, με την υιοθέτηση πολλών δόσεων –, εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου των οφειλών που πλήττουν κυρίως επαγγελματίες και αγρότες, το 87,31% των οποίων οφείλει μέχρι 30.000 ευρώ.

Εικόνα οικονομικής δυσπραγίας παρουσιάζουν οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες), ενώ πληθαίνουν οι φωνές των επαγγελματικών οργανώσεων που ζητούν την άμεση εφαρμογή  ρυθμίσεων με μεγάλο αριθμό δόσεων.

Στο τέλος του 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 51,31 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 633 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριος 2025), ενώ σε ετήσια βάση, η άνοδος του χρέους έφθασε στα 2,03 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά βαθαίνει.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με τη διαρκή επιβάρυνση των μη μισθωτών από τις αυξήσεις εισφορών, όσο και με τον μηχανισμό προσαυξήσεων που λειτουργεί σωρευτικά εδώ και χρόνια. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι στην αύξηση του χρέους του τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025, ύψους των 633 εκατ. ευρώ, τα 447,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη.

Πάντως, ένα σημαντικό μέρος του χρέους – περίπου 10,5 δισ. ευρώ – θεωρούνται ότι είναι πρακτικά ανεπίδεκτο είσπραξης. Δηλαδή κρίνεται  χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας. Πρόκειται για οφειλές από πτωχευμένες επιχειρήσεις, εταιρείες σε εκκαθάριση, εργοδότες που δεν υπέβαλαν ποτέ δηλώσεις ή ακόμη και ασφαλισμένους που έχουν αποβιώσει.

Ως εκ τούτου το πραγματικό ποσό που θεωρείται ότι μπορεί να ανακτηθεί περιορίζεται στα 40,8 δισ. ευρώ, αλλά οι προσδοκίες και γι’ αυτό παραμένουν χαμηλές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οι εννέα στους δέκα οφειλέτες (87,06%), έχουν χρέος μέχρι 30.000 ευρώ και οι επτά στους δέκα (69%) μέχρι 15.000 ευρώ και όμως δεν μπορούν να το αποπληρώσουν. Ακόμα και το σκέλος της ένταξης στη ρύθμιση των 24 δόσεων με καταβολή των μηνιαίων δόσεων, μοιάζει δύσκολο έως απαγορευτικό για μεγάλο μέρος οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν τις τρέχουσες οφειλές.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, σχεδόν οι επτά στους δέκα οφειλέτες (1.441.358 ή 69,53%) χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος. Το συνολικό ποσό χρέος σε αυτή την κατηγορία είναι 5,35 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι 363.275 της αμέσως επόμενης κατηγορίας, προκύπτει ότι το 87,06% του συνόλου των οφειλετών (1.804.633 φυσικά ή νομικά πρόσωπα), έχουν χρέος που δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, ανά περίπτωση. Από 15.000 – 30.000 ευρώ,  η συνολική οφειλή που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, ανέρχεται  στα 7,98 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσό οφειλής, 12,63 δισ. ευρώ (24,61%), έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 2.961 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ έκαστος.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

