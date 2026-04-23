Ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του την Πέμπτη 23 Απριλίου, το Conrad Athens The Ilisian, σηματοδοτώντας την αναγέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας. Το νέο αυτό ξεκίνημα συμπίπτει με μια συμβολική επέτειο, καθώς το Hilton Αθηνών που στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο, υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις 23 Απριλίου του 1963. Ακριβώς 63 χρόνια μετά, το Conrad Athens The Ilisian ανοίγει τις πύλες του, ως ένα σύγχρονο Urban Resort στην καρδιά της πόλης.

Η έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας τη φιλοσοφία του brand – «ένα κράμα τολμηρού design, σύγχρονης πολυτέλειας και βιωματικής σύνδεσης με τον τόπο – σε μια από τις πιο ιστορικές και πολιτιστικά πλούσιες πρωτεύουσες της Ευρώπης», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

To ξενοδοχείο διαθέτει ορισμένους από τους πιο άνετους και ευρύχωρους χώρους διαμονής στην πόλη, με συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες. Βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη πισίνα εξωτερικού χώρου της Αθήνας, αλλά και τη σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

Το όνομα THE ILISIAN, εμπνευσμένο από τον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής. Στόχος του THE ILISIAN είναι να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είναι μέρος της ταυτότητας του κτηρίου, προσφέροντας εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ο προορισμός συνδέει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες.