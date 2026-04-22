Ο Άλεκ Πίτερς έκανε το τραπέζι στους πρωταθλητές Εφήβους του Ολυμπιακού (pics)
Ο Άλεκ Πίτερς υποδέχθηκε στο εστιατόριό του την ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς «Twenty Five» βρέθηκε η ομάδα εφήβων, μαζί με προπονητικό τιμ, σταφ και το Διοικητικό προσωπικό των ακαδημιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για να γιορτάσουν την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων πριν από λίγες μέρες.
Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού υποδέχθηκε τους πάντες και φωτογραφήθηκε με τους παίκτες, που πέρασαν μια αξέχαστη βραδιά προς τιμήν τους.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεύμα στο μαγαζί του Πίτερς:
«Γιορτινό γεύμα με οικοδεσπότη τον Άλεκ Πίτερς για τους πρωταθλητές Έφηβους!
Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, η Εφηβική ομάδα του Ολυμπιακού γιόρτασε την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες στο Άργος Ορεστικό με ένα εορταστικό δείπνο.
Παίκτες, προπονητικό τιμ, σταφ και το Διοικητικό προσωπικό της Olympiacos BC Academy έγιναν μια μεγάλη ερυθρόλευκη παρέα στο εστιατόριο Twenty Five κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική σεζόν. Μια απαιτητική χρονιά με 44 παιχνίδια σε 4 διαφορετικές διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ, Rising Stars U18, Euroleague Next Generation, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) που έκλεισε ιδανικά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Οικοδεσπότης της βραδιάς ο Αμερικανός άσσος της ανδρικής ομάδας του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς που υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τους ερυθρόλευκους Πρωταθλητές και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους και να τους συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου.
Η βραδιά έκλεισε με την ερυθρόλευκη οικογένεια της Ακαδημίας του Ολυμπιακού να μοιράζεται τις έντονες στιγμές του μεγάλου τελικού και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης».
