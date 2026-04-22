Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στις 12 το μεσημέρι θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση και η λήψη απόφασης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

«Κρας τεστ» η ψηφοφορία για το Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία.

Χθες, έγινε η αρχή από τον Στέλιο Πέτσα ο οποίος τόνισε ότι δεν τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από τη ψηφοφορία κόντρα στη «γραμμή Μαξίμου».

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάντως, δεν φαίνεται ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα ακολουθήσουν τη γραμμή Πέτσα και από το Μαξίμου εκτιμούν ότι θα είναι μικρότερος ο αριθμός των βουλευτών που θα διαφοροποιηθούν από την κυβερνητική γραμμή υπέρ της άρσης ασυλίας.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής και ο προγραμματισμός διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.

Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων.

Εν συνεχεία, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.