Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»
«Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του περί «πειραγμένων εκλογών» το 2023.
Όπως είπε ο κ. Αρβανίτης, «εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε δύο βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;»
«Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη»
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όπως ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων». Πρόσθεσε ότι «η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους διευθυντές και γενικούς γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του».
Καταληκτικά ο κ. Αρβαντίτης ανέφερε πως «σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα».
- Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
- Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
- H συνάντηση του Σπανούλη με τον Μάικ Τζέιμς στην Αθήνα
- Χαλκίδα: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 70χρονη από την κόρη της και τον σύντροφό της
- Θλίψη στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος
- Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
- Στο 4,9% το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025
- Η Σίντνεϊ Σουίνι «έφαγε πόρτα» στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2
