Η Ναόμι Γουότς μεταμορφώνεται στην σπουδαία μπαλαρίνα Μάργκοτ Φοντέιν
Culture Live 22 Απριλίου 2026, 23:20

Η Ναόμι Γουότς, η οποία ήταν σπουδάστρια χορού πριν γίνει ηθοποιός, θα υποδυθεί τον ρόλο της Μάργκοτ Φοντέιν στην ταινία «Margot & Rudi».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Η Ναόμι Γουότς θα πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό δράμα «Margot & Rudi», το οποίο αφηγείται την αληθινή ιστορία των θρύλων του μπαλέτου Μάργκοτ Φοντέιν και Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Την ταινία υπογράφει ο σκηνοθέτης Άντονι Φάμπιαν, όπως αναφέρει το Variety.

Η ιστορία ξεκινά όταν η Μάργκοτ Φοντέιν, η μεγαλύτερη σε ηλικία μπαλαρίνα του δυτικού κόσμου, είναι 42 ετών και αισθάνεται ότι η καριέρα της έχει τελειώσει. Ο Νουρέγιεφ είναι 23 ετών, ένας επαναστάτης Σοβιετικός αποστάτης.

Η Φοντέιν γοητεύεται από την άγρια ενέργεια του Νουρέγιεφ, αλλά ο δεσμός τους περιπλέκεται από το γάμο της και τη σχέση του με μια άλλη χορεύτρια. Το μόνο που έχουν να τους δένει είναι οι πιρουέτες τους επί σκηνής.

Όσα θα δούμε

Η Ναόμι Γουότς, η οποία ήταν σπουδάστρια χορού πριν γίνει ηθοποιός, θα υποδυθεί τον ρόλο της Φοντέιν. Έγινε γνωστή χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Mulholland Drive» και απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις ταινίες «21 Grams» και «The Impossible».

Ο Αλεξάντρ Τρους, χορευτής του Μπαλέτου του Αμβούργου, θα υποδυθεί τον Νουρέγιεφ. Ο ρωσόφωνος Ουκρανός χορευτής έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές παραγωγές, όπως η «Giselle».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, ο Ντεμιάν Μπιτσίρ και η Χάριετ Γουόλτερ, ενώ θα ανακοινωθούν και άλλοι ηθοποιοί.

Το σενάριο έχει γραφτεί από την Ολίβια Χέτριντ.

Ο σκηνοθέτης, δήλωσε για την ταινία, σύμφωνα με το Variety: «Μεγαλώνοντας στην Πόλη του Μεξικού, το να παρακολουθώ τις παραστάσεις της Μάργκοτ και του Ρούντι στον κινηματογράφο πυροδότησε το πάθος μου για ιστορίες που συνδυάζουν μουσική, θέατρο και χορό. Η ταινία εξερευνά την χαρά και τον πόνο πίσω από τις προσωπικότητές τους, αποτυπώνοντας τη μοναδική χημεία τους. Οι χορευτικές σκηνές από τους πιο εμβληματικούς ρόλους και παραστάσεις του δίδυμου οδηγούν την ιστορία, χρησιμοποιώντας την κίνηση και την κινηματογραφική φαντασία για να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από ένα ζευγάρι τόσο διάσημο στην εποχή του όσο οι Beatles. Η αγάπη τους, που αψηφά τα εμπόδια της κουλτούρας, της ηλικίας, της κοινωνικής τάξης και της σεξουαλικότητας, είναι ρομαντική, αντισυμβατική και συναρπαστική — μια ιστορία αγάπης που δεν μοιάζει με καμία άλλη».

Από την πλευρά της, η πρωταγωνίστρια της επερχόμενης ταινίας, Ναόμι Γουότς, αποκάλυψε μεταξύ άλλων: «Ο χορός ήταν η πρώτη μου αγάπη και από καιρό ονειρευόμουν να πρωταγωνιστήσω σε μια ταινία με θέμα το χορό. Νιώθω μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που θα υποδυθώ τη Μάργκοτ Φοντέιν, μία από τις μεγαλύτερες χορεύτριες όλων των εποχών. Η σχέση της με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ ήταν κάτι το τρομερό— τόσο από καλλιτεχνική όσο και από συναισθηματική άποψη».

*Με πληροφορίες από: Variety

Markets
Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Delphi Economic Forum XI
Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

