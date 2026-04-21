Το Eurobasket 2029 κάνει ρεκόρ: Πρεμιέρα στο «Μπερναμπέου» με 80.000 φιλάθλους

Το Eurobasket 2029 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία, με την πρεμιέρα της διοργάνωσης να πραγματοποιείται στην Μαδρίτη.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ, το εν λόγω ματς θα γίνει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και συγκεκριμένα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μπροστά σε 80.000 θεατές.

Τι είπε η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την πρεμιέρα του Eurobasket 2029

«Ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη διοργάνωση. Αυτό θα βοηθήσει το μπάσκετ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καταλάβει τη θέση που του αξίζει. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25.000.000 ευρώ, με αναπτυξιακή πορεία έως το 2029 και αντίκτυπο πέρα από το ίδιο το τουρνουά», δήλωσε η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και πρόσθεσε:

«Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στη Λετονία, μαζί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, πείσαμε τη FIBA ότι μπορούμε να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά. Όταν λέμε ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, το εννοούμε, γιατί θα διεξαχθεί σε μια περιοχή που ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό. Θα ανεβάσουμε το μπάσκετ σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Η ιδέα μας ήταν να τοποθετήσουμε τη Μαδρίτη και την Ισπανία στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για το μέλλον του αθλήματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα υπάρξει ανάπτυξη που θα καταστήσει τη Μαδρίτη μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις».