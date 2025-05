Στη Μαδρίτη η τελική φάση του Eurobasket 2029 – Στην Αθήνα ο όμιλος της Ελλάδας (pics)

Ανατροπή σημειώθηκε ως προς τη διεξαγωγή του Eurobasket 2029, με τη Μαδρίτη να κερδίζει την κούρσα, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα παρουσιαζόταν να είναι το φαβορί.

Έτσι, στην ισπανική πρωτεύουσα θα φιλοξενηθεί ο όμιλος των Ιβήρων, ενώ οι άλλοι τρεις όμιλοι θα διεξαχθούν στην Αθήνα (ΟΑΚΑ), στο Ταλίν της Εσθονίας και στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, Νίκος Ζήσης, ο εκ των υπευθύνων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τσαρτσαρής, ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος και η αναπληρώτριά του, Τότα Γκολφινοπούλου.

It’s official. The FIBA EuroBasket 2029 Final Phase is coming to Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/7zHPJCmrAz

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 22, 2025