Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Χθες (25/9) συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket 2005 που διεξήχθη στο Βελιγράδι από την Εθνική μας ομάδα.

Έτσι η ΕΟΚ, θέλοντας να τιμήσει τους τότε παίκτες της «Γαλανόλευκης» που πέτυχαν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο ελληνικό μπάσκετ, παρέθεσε δείπνο σε ξενοδοχείο της Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για το δείπνο στην Εθνική του 2005

«Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο των μεταλλίων, με τη μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, η ΕΟΚ τίμησε την επέτειο των 20 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2005.

Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ίδια ημερομηνία του αλησμόνητου θριάμβου στο Βελιγράδι, οι αναμνήσεις επανήλθαν σε μια λιτή, «οικογενειακή» συγκέντρωση, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη της διοίκησης ήταν οι «οικοδεσπότες» της Εθνικής του 2005, με τα μέλη της να παρίστανται άλλα δια ζώσης και άλλα μέσω… τεχνολογίας λόγω υποχρεώσεων με τις ομάδες τους που δεν τους επέτρεψαν να είναι παρόντες.

Τη βραδιά τίμησε με την παρουσία της και η Αθλητική ηγεσία της χώρας, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον ΓΓΑ Γιώργο Μαυρωτά και οι ιστορίες που αναβίωσαν στα τραπέζια και τα «πηγαδάκια» έφεραν γέλιο, συγκίνηση, ανατριχίλα και όλα τα συναισθήματα που είχαν ξετυλιχτεί τότε στο Βελιγράδι».