Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.
- Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου για την... προτεραιότητα στο φανάρι - Δείτε βίντεο
- Χωρίζει το ζευγάρι που είχε τραυματιστεί με φουσκωτό στη Λέρο - Για το ακριβότερο διαζύγιο μιλούν στην Τουρκία
- Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους
- Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Χθες (25/9) συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket 2005 που διεξήχθη στο Βελιγράδι από την Εθνική μας ομάδα.
Έτσι η ΕΟΚ, θέλοντας να τιμήσει τους τότε παίκτες της «Γαλανόλευκης» που πέτυχαν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο ελληνικό μπάσκετ, παρέθεσε δείπνο σε ξενοδοχείο της Αττικής.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για το δείπνο στην Εθνική του 2005
«Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο των μεταλλίων, με τη μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, η ΕΟΚ τίμησε την επέτειο των 20 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2005.
Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ίδια ημερομηνία του αλησμόνητου θριάμβου στο Βελιγράδι, οι αναμνήσεις επανήλθαν σε μια λιτή, «οικογενειακή» συγκέντρωση, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη της διοίκησης ήταν οι «οικοδεσπότες» της Εθνικής του 2005, με τα μέλη της να παρίστανται άλλα δια ζώσης και άλλα μέσω… τεχνολογίας λόγω υποχρεώσεων με τις ομάδες τους που δεν τους επέτρεψαν να είναι παρόντες.
Τη βραδιά τίμησε με την παρουσία της και η Αθλητική ηγεσία της χώρας, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον ΓΓΑ Γιώργο Μαυρωτά και οι ιστορίες που αναβίωσαν στα τραπέζια και τα «πηγαδάκια» έφεραν γέλιο, συγκίνηση, ανατριχίλα και όλα τα συναισθήματα που είχαν ξετυλιχτεί τότε στο Βελιγράδι».
- Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
- Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
- Ολυμπιακός-Καρδίτσα 89-56: Στον τελικό του Σούπερ Καπ με πέντε διψήφιους οι «ερυθρόλευκοι»
- Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
- Αυτή ήταν η διαφορά στις ψήφους ανάμεσα σε Ντεμπελέ και Γιαμάλ για τη «Χρυσή Μπάλα» – Αναλυτικά η ψηφοφορία
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις