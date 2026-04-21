sports betsson
weather-icon 16o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια
Euroleague 21 Απριλίου 2026, 08:48

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό (21/4, 21:00) στο Telekom Center Athens για τα play in της Euroleague.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens για τα play in της Euroleague.

Σε περίπτωση που οι Πράσινοι επικρατήσουν των Μονεγάσκων, τότε θα προκριθούν στα playoffs, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Αν όμως ηττηθούν, τότε παίζουν με το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και θέλουν τη νίκη για την 8η θέση. Και έτσι θα βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού.

«Σχεδόν» πάνοπλος ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μονακό – Ποιος δεν θα είναι διαθέσιμος

Η ομάδα προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (20/4), με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν να βλέπει όλους τους διαθέσιμους παίκτες να ακολουθούν το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα.

Ο μοναδικός απόντας παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος είναι στα πιτς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν και του Οσμάν

Ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Ο Τσέντι Όσμαν για τον αγώνα με τους Μονεγάσκους: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Αποδεκατισμένη η Μονακό στο Telekom Center Athens

Οι Μονεγάσκοι αναμένεται να παραταχθούν ξανά με αρκετές απουσίες στο ρόστερ τους.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν μόλις οκτώ διαθέσιμοι παίκτες για τον αγώνα κόντρα στους Πράσινους, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να μετράει τρεις ηχηρές απουσίες.

Για τους Μονεγάσκους, εκτός θα είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στη γάμπα και θα παραμείνει στα πιτς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε θα επιστρέψει.

Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και οι Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Τέρι Τάρπεϊ, σε μία περίοδο που η συνεισφορά κάθε παίκτη είναι σημαντική, αφού πλέον, διακυβεύεται η πρόκριση στα playoffs και κατ’ επέκταση το εισιτήριο για το Final Four.

Με βάση τις απουσίες το ρόστερ των οκτώ παικτών της Μονακό, διαμορφώνεται ως εξής: Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Μάθιου Στραζέλ και Μάικ Τζέιμς στην περιφέρεια, οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Άλφα Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις με Κεβάριους Χέις στη frontline.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι:

«Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών.

Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.

Θα είμαστε το αουτσάιντερ ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».

Headlines:
Macro
Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inTown
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Μπάσκετ 21.04.26

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Euroleague 18.04.26

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Ο Ουίλμπεκιν έκανε αναδρομή στο παρελθόν – Τι είπε για την απόλυση του Σφαιρόπουλου από τη Μακάμπι
Euroleague 18.04.26

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Κόσμος 21.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

Σύνταξη
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Language 21.04.26

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies