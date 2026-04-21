Ευχάριστα νέα: Γλιτώνει την επέμβαση ο Ιωαννίδης
Θετικά νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δεν θα χρειαστεί να χειρουργηθεί για τον τραυματισμό του στο γόνατο.
- Τουλάχιστον έξι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία - Οι Αρχές προειδοποιούν για νέο μεγα-σεισμό
- Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του
- Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή
- ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, με τον παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρόλα αυτά να χρειάζεται αρκετό χρόνο για να επανέλθει.
Η γνωστή πορτογαλική ιστοσελίδα αναφέρει ότι η αποθεραπεία για τον Έλληνα φορ μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται εξαιρετικά, συνεπώς θα αποφύγει το νυστέρι.
Πότε είχε τραυματιστεί ο Ιωαννίδης
Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων η διαδικασία της αποκατάστασης του τραυματισμού έχει κυλήσει ομάλα, ενώ δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να επιστρέψει στη δράση, την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου, για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής.
Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το καλοκαίρι στην Πορτογαλία από τον Παναθηναϊκό και μετράει 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», έχοντας σημειώσει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά.
- Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4): Δράση με Παναθηναϊκό στη Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Κέντρικ Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει βοήθεια απ’ τους πορτοκαλί…» (pic)
- Αντετοκούνμπο: «Φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες της καριέρας μου, θα αναγεννηθώ»
- Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια
- Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
- Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Ρολάν Γκαρός – «Χρειάζεται υπομονή…» (vid)
