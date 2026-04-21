Cat Festival: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι

Το Cat Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στις 25 και 26 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, με στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στις γάτες και να ενισχύσει την ιδέα της υπεύθυνης φροντίδας, της υιοθεσίας και της ουσιαστικής συνύπαρξης.

Ένα ζώο που χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και υπευθυνότητα

Υπάρχουν πολλές ιστορίες που δεν λέγονται εύκολα. Ιστορίες για γάτες που βρέθηκαν στον δρόμο, που αρρώστησαν σιωπηλά, που φοβήθηκαν, που περίμεναν. Και ιστορίες για ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους.

Στο Cat Festival 2026, αυτές οι ιστορίες βρίσκουν χώρο να ειπωθούν όχι μόνο μέσα από συγκίνηση, αλλά και μέσα από γνώση.

Στη Σκηνή Ομιλιών του φεστιβάλ, άνθρωποι από διαφορετικά πεδία συναντιούνται με έναν κοινό στόχο: να μιλήσουν για τη γάτα όπως πραγματικά είναι: ένα ζώο που χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και υπευθυνότητα.

Ποιοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ

Η Μαρίνα Δεκούλου ανοίγει τη συζήτηση για το πώς χτίζεται μια φιλόζωη κοινότητα, ενώ η Δανάη Σκυλλά μεταφέρει την εμπειρία της από την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων γατών στην πράξη.

Η Μάρσα Δημοπούλου φωτίζει το νομικό πλαίσιο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα ζώα, και ο Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου μιλά για τις “5 ελευθερίες” ως θεμέλιο για την ευζωία των ζώων.

Ο Δρ. Βαγγέλης Διαμαντάκος μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση και τη συμπεριφορά της γάτας, ενώ η Isabel Borst αγγίζει με ευαισθησία το δύσκολο θέμα της απώλειας μιας γάτας.

Από τις μικρές κοινωνίες των Κυκλάδων, οι Adelle Louise και Layla Eatwell φέρνουν μια αληθινή ιστορία για το πώς οι οργανωμένες προσπάθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τις γάτες, ενώ η ομάδα της Alma Libre εξηγεί τι πραγματικά σημαίνει να αντιμετωπίζεις μια εγκλωβισμένη γάτα.

Από την πλευρά της φροντίδας και της αποκατάστασης, η Plus2feet αναδεικνύει την αναπηρία ως μια δεύτερη ευκαιρία.

Η Ελένη Ρακοπούλου μιλά για τις πιο δύσκολες στιγμές, εκείνες που καλούμαστε να αποχαιρετήσουμε, κρατώντας «το πατουσάκι τους μέχρι το τέλος».

Η Σίσσυ Ζουρνατζή και ο Νίκος Σκιάς προσεγγίζουν τη γάτα μέσα από την έρευνα και τη διατροφή, φωτίζοντας καθημερινά ζητήματα όσων μοιράζονται τη ζωή τους με μια γάτα.

Κυριακή 26/4

Την Κυριακή, η συζήτηση συνεχίζεται με τον Νίκο Χρυσάκη, που αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα κουλτούρα καλοσύνης απέναντι στα ζώα.

Η Νίκη Τηλιακού φέρνει τη γάτα ενώπιον της δικαιοσύνης μέσα από πραγματικά περιστατικά, ενώ η Κατερίνα Παπαποστόλου μιλά για τη φιλοζωία ως εργαλείο ενσυναίσθησης στην εκπαίδευση.

Στον τομέα της υγείας, η Dr. Μένια Βρύζα και ο Σταύρος Λάμπρου εξηγούν όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα νοσήματα και τη δημόσια υγεία, ενώ ο Γιάννης Μπιτούλης μοιράζεται εμπειρίες από το πώς χτίζεται η σχέση εμπιστοσύνης με μια γάτα.

Ο Αλέξης Μαντζώρος ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη στείρωση και τις ηθικές της προεκτάσεις, και η Έφη Ρόζη αναδεικνύει έναν από τους πιο κρίσιμους κινδύνους: το πόσο σιωπηλά μπορεί να αρρωστήσει μια γάτα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση: η Τατιάνα Γιομπαζολιά και η Άρτεμις Πετροχείλου μιλούν για τη ζωοθεραπεία και τον ρόλο της γάτας στην ψυχική υγεία, υπενθυμίζοντας ότι η σχέση ανθρώπου και ζώου είναι συχνά πιο θεραπευτική απ’ όσο φανταζόμαστε.

Οι εκδηλώσεις και οι καλλιτέχνες

Παράλληλα, στη Μεγάλη Σκηνή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και το project “7 Minutes for Cats”.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 14:45 έως τις 16:40, η Δήμητρα Κοντογεώργου (Kira), η Ξένη Κωνσταντίνου, η Κατερίνα Καλονόμου, η Νατάσα Εξηνταβελόνη, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, η Μαρίλια Μητρούση και η Τζωρτζίνα Λιώση μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες.

Την Κυριακή 26 Απριλίου, από τις 14:45 έως τις 16:25, στη σκηνή ανεβαίνουν η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Χάρης Γρηγορόπουλος, η Αντιγόνη & η Χρύσα Θεοδώρου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Μπέσυ Αργυράκη, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Κατερίνα Τσάβαλου, η Νίκη Λάμη και η Αγγελική Σιαλούπη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του φεστιβάλ, μπορείτε να ενημερώνεστε στη σελίδα και τα social media του Cat Festival, στο www.catfestival.gr, καθώς και στο www.catcafe.gr του Cat Cafe Athens και στο Instagram του Cat Cafe Athens (@catcafeathens).

