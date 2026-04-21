Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα την Κεφαλονιά (21.04.2026).
Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 07:06 και είχε επίκεντρο 3 χλμ ΑΒΑ του Άσσου Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.
Αν και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις