Κίνηση: Συμφόρηση στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμα μία ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό όπου καταγράφεται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Συγγρού, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού, στην Αλεξάνδρας, στη Βασ. Σοφίας, στην Πανεπιστημίου,

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην παραλιακή λεωφόρο καταγράφονται καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.