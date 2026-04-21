Ο Τσαρλς Νταν μπαίνει στον κόσμο του Batman – Ολοκληρώνεται το παζλ για το sequel

Έως το 2022 όλοι ξέραμε ότι ο πιο σκοτεινός Batman ήταν αυτός του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Κρίστιαν Μπέιλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ξαφνικά ήρθε ο Ματ Ριβς ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε την πιο goth εκδοχή του «Ανθρώπου Νυχτερίδα», με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας.

Η ταινία ήταν μια από τις εκπλήξεις της χρονιάς, ξεπερνώντας τα 770 εκατ. δολάρια στο box office, κερδίζοντας τρεις υποψηφιότητες στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς και λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Άρα το sequel ήταν θέμα χρόνου για το πότε θα γίνει πραγματικότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Batman II (@mattreevesthebatman)

Ο προγραμματισμός των Warner Bros. και DC λέει ότι το φιλμ Batman Part II θα βρίσκεται στις σκοτεινές αίθουσες το φθινόπωρο του 2027 (1η Οκτωβρίου για την ακρίβεια). Ωστόσο, ο 59χρονος δημιουργός ακόμα «τρέχει» για να ολοκληρώσει το καστ του.

Εννοείται ότι ο Πάτινσον θα επιστρέψει στον ρόλο του goth εκδικητή, αλλά αυτή τη φορά τόσο η DC όσο και ο Ριβς μοιάζουν αποφασισμένοι να σπάσουν το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων. Έτσι για να το πετύχουν αυτό, «ψώνισαν» μεγάλα ονόματα από την αγορά.

Στον κόσμο του Batman θα μπει ο Σεμπάστιαν Σταν ως Χάρβεϊ Νεντ, ενώ τη σύζυγό του θα υποδυθεί ένα άλλο παιδί της Marvel, η Σκάρλετ Γιόχανσον. Την ίδια ώρα, θα επιστρέψουν οι Τζέφρι Ράιτ, Πολ Ντέινο, Κόλιν Φάρελ, ‘Αντι Σέρκις, ενώ ακούγεται και αρκετά το όνομα του Μπάρι Κίογκαν.

Το κομμάτι που έλειπε από το παζλ του Ματ Ριβς, ήταν ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον πατέρα του Χάρβεϊ Νεντ – και όπως όλα δείχνουν βρέθηκε ο κατάλληλος. Σύμφωνα με το Deadline, ο Τσαρλς Νταν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους δημιουργούς του φιλμ.

‘The Batman Part II’: Charles Dance Joins Robert Pattinson In DC Studios Sequel https://t.co/PsmbwjLA2b — Deadline (@DEADLINE) April 18, 2026

Ο βραβευμένος ηθοποιός, που γνώρισε όλος ο πλανήτης ως Τάιγουιν Λάνιστερ στο Game of Thrones, φαίνεται να λέει το «ναι» για έναν ρόλο που φέρεται να έχουν αρνηθεί οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπραντ Πιτ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Βίγκο Μόρτενσεν και Ντάνιελ Κρεγκ.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου στο Λονδίνο, με την ταινία να αναμένεται στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2027.