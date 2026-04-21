Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 09:51

Ο επικεφαλής hardware θα γίνει ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος, ενώ ο Κουκ θα γίνει πρόεδρος της Apple.

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Στον επικεφαλής hardware Τζον Τέρνους παραδίδει τηγ σκυτάλη ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος αποχωρεί τον Σεπτέμβριο. Πρόκεται για μια κρίσιμη μετάβαση για έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Ο Κουκ θα γίνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple μετά από μια 15ετή θητεία στην ηγεσία της κατασκευάστριας iPhone από τότε που ανέλαβε από τον ιδρυτή Στιβ Τζομπς, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο Τέρνους, βετεράνος της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας και μόλις ο τρίτος διευθύνων σύμβουλός της τα τελευταία 30 χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία σε μια δύσκολη στιγμή για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει πρωτοφανή πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι Financial Times.

Θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Apple καθώς αγωνίζεται να αξιοποιήσει την τεχνολογία στα προϊόντα της μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες.

Ο Κουκ δήλωσε ότι ο Τέρνους «έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή», προσθέτοντας ότι είναι «αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον».

Ο Τέρνους, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται ο πιθανός διάδοχος του Κουκ, επιβλέπει τη μηχανική των κορυφαίων προϊόντων της Apple.

«Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Τέρνους. «Ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Στιβ Τζομπς και που είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου».

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν λιγότερο από 1% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

O Τζον Τέρνους στο ετήσιο συνέδριο της Apple στην Καλιφόρνια το 2017 (Reuters)

Ο Κουκ πρόεδρος της Apple

Ως πρόεδρος, ο Κουκ θα αντικαταστήσει τον Άρθουρ Λέβινσον, ο οποίος θα γίνει επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής μετά από 15 χρόνια στην ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Κουκ, 65 ετών, στενός έμπιστος συνεργάτης του ιδρυτή της Apple, ανέλαβε αρχικά ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος ενώ ο Τζομπς υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο το 2009, αναλαμβάνοντας πρόσθετες ευθύνες τον Αύγουστο του 2011 λίγο πριν από τον θάνατο του Τζομπς.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η Apple έχει αυξηθεί περίπου 10 φορές, πουλώντας iPhone αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξελίσσοντας τον κλάδο των υπηρεσιών σε έναν γίγαντα που αποφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από επιχειρήσεις όπως το App Store, το Apple Pay και το iCloud.

Αν και δεν είχε την εκρηκτική προσωπικότητα του Τζομπς, ο Κουκ έχει αναγνωριστεί ευρέως για την επιχειρησιακή του εμπειρία και έχει πιστωθεί την ανάπτυξη του τεράστιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας στην Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Κουκ οδήγησε την εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και του νομικού και φορολογικού ελέγχου από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς. Πρόσφατα, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις εμπορικές διαταραχές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, εξασφαλίζοντας από τον Τραμπ επανειλημμένες δασμολογικές απαλλαγές για τα προϊόντα της εταιρείας.

Η Apple έχει επίσης κυκλοφορήσει μια σειρά από νέα προϊόντα υπό τον Κουκ, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch, Vision Pro και AirPods. Αυτές οι προσθήκες έχουν διαφοροποιήσει τα έσοδά της, αν και το iPhone εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των πωλήσεων. Ένα φιλόδοξο έργο για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου της Apple αναβλήθηκε το 2024.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει εξεταστεί στενότερα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου έχουν επιδεινωθεί, οδηγώντας την Apple να στραφεί στην Ινδία ως εναλλακτική βάση παραγωγής.

Αλλαγές στο στελεχικό δυναμικό

Η συνεχιζόμενη παρουσία του Κουκ στο διοικητικό συμβούλιο της Apple είναι πιθανό να καθησυχάσει ορισμένες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της Apple να επηρεάζει τους παγκόσμιους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έναν τομέα όπου ο Τέρνους έχει λιγότερη εμπειρία.

Ο Κουκ έχει αποδειχθεί επιδέξιος στις συναλλαγές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διπλωματία του και οι μεγάλες δεσμεύσεις του για την αμερικανική βιομηχανία βοήθησαν στην αποτροπή της απειλής νέων δασμών στα smartphones της.

Η αποχώρηση του Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου καλύπτει ενάμιση χρόνο κινήσεων υψηλού προφίλ στον μικρό εσωτερικό κύκλο ηγεσίας της Apple, με πολλά από τα κορυφαία στελέχη της να αποχωρούν. Αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν μια από τις πιο σημαντικές μεταβάσεις ηγεσίας στην 50χρονη ιστορία της εταιρείας.

Μεταξύ των στελεχών που αποχώρησαν ή αποχώρησαν ήταν ο οικονομικός διευθυντής Λούκα Μαέστρι, ο επί χρόνια επικεφαλής λειτουργιών και προστατευόμενος του Κουκ, Τζεφ Ουίλιαμς, η γενική σύμβουλος Κάθριν Άνταμς και ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Τζον Τζιαναντρέα. Ο ανώτερος διευθυντής σχεδιασμού Άλαν Ντάι αποχώρησε τον Δεκέμβριο.

Η κορυφαία ομάδα της Apple έχει αναπληρωθεί με τον νέο οικονομικό διευθυντή Κέβαν Παρέκ, τον επικεφαλής λειτουργιών Σαμπίχ Καν και τη γενική σύμβουλο Τζένιφερ Νιούστεντ, πρώην της Meta, μαζί με στελέχη με μακρά εμπειρία όπως ο επικεφαλής λογισμικού Κρεγκ Φεντερίγκι και ο επικεφαλής υπηρεσιών Έντι Κιου.

Ο Τζονι Σρούτζι, ανώτερος αντιπρόεδρος τεχνολογιών υλικού, ανέλαβε τη Δευτέρα διευρυμένο ρόλο ως επικεφαλής υλικού, αναλαμβάνοντας τις μηχανικές αρμοδιότητες της Ternus.

Πηγή: OT.gr

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ – Μπαράζ απειλών από Τραμπ, στο Πακιστάν αναμένεται ο Βανς
Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

