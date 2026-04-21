Γιορτή σήμερα 21 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 21 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν και ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους.
- Γαλλία: Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός, τυλιγμένος με έναν υπνόσακο
- Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ΠΑΣΟΚ: Πώς ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε παράλληλα επιχείρηση;
- Έντι Μέρφι και Μάρτιν Λόρενς: Έγιναν παππούδες και μοιράζονται το ίδιο εγγόνι
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 21 Απριλίου; Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα
- Ιανουάριος
- Ιανός, Ιανή
- Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:
- Αγίας Αλεξάνδρας της βασιλίσσης
- Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου
Λίγα λόγια για την Αγία Αλεξάνδρα
Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν βασίλισσα και σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σύμφωνα με την παράδοση, συγκλονίστηκε από το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου και ομολόγησε δημόσια την πίστη της στον Χριστό.
Η απόφασή της αυτή την οδήγησε στο μαρτύριο, κατατάσσοντάς την στους Αγίους της Εκκλησίας. Η μορφή της συμβολίζει τη δύναμη της πίστης και το θάρρος απέναντι στις δυσκολίες.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
- Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
- Κρήτη: Εικονική πραγματικότητα με ορίζοντα το 2030 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
- Κρήτη: Συναγερμός από την εξαφάνιση 43χρονης από το Ηράκλειο
- Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Ρολάν Γκαρός – «Χρειάζεται υπομονή…» (vid)
- Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ 0-0: Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Μαυροπάνου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 21.04.2026]
- Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027
