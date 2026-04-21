Γιορτή σήμερα 21 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 21 Απριλίου; Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα

Ιανουάριος

Ιανός, Ιανή

Φαίστος, Φαιστή, Φαιστίνα

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίας Αλεξάνδρας της βασιλίσσης

Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου

Λίγα λόγια για την Αγία Αλεξάνδρα

Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν βασίλισσα και σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σύμφωνα με την παράδοση, συγκλονίστηκε από το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου και ομολόγησε δημόσια την πίστη της στον Χριστό.

Η απόφασή της αυτή την οδήγησε στο μαρτύριο, κατατάσσοντάς την στους Αγίους της Εκκλησίας. Η μορφή της συμβολίζει τη δύναμη της πίστης και το θάρρος απέναντι στις δυσκολίες.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa