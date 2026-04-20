Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Μπάσκετ 20 Απριλίου 2026, 21:23

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Με την κανονική περίοδο της Euroleague να έχει ολοκληρωθεί και ώρες πριν την έναρξη των πλέι ιν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι ευκαιρία να δούμε τους παίκτες που διακρίθηκαν στην «Μαραθώνια» αυτή διαδικασία των 38 αγωνιστικών.

Αν και προφανώς ο αριθμός των αγώνων και ο χρόνος συμμετοχής διαφέρει από παίκτη σε παίκτη μπορούμε να βγάλουν πολύτιμα συμπεράσματα από τους μέσους όρους σε κάποιους τομείς (πχ χρόνος συμμετοχής, πόντοι, ριμπάουντ κ.α.) ή το ποσοστό ευστοχία σε άλλους (ευστοχία σε δίποντα, τρίποντα, βολές).

Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, ο Κέντρικ Ναν από τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Μάικ Τζέιμς από την προσεχή αντίπαλο των «πράσινων» στα πλέι ιν της διοργάνωσης φιγουράρουν σε αρκετές

Ας δούμε παρακάτω τους 10 κορυφαίες στις σημαντικότερες στατιστικές κατηγορίες της Euroleague

Μέσος όρος σε χρόνο συμμετοχής: ΜακΙντάιρ ο πρώτος, Τζέιμς, Ναν και Βεζένκοφ

Πάνε οι εποχές του Νίκου Γκάλη που οι βασικοί έπαιζαν σχεδόν 40 λεπτά. Στη Euroleague της σεζόν 2025-26, πρώτος σε μέσο όρο στον χρόνο συμμετοχής, φιγουράρει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα με 30:57 λεπτά συμμετοχής ανά ματς. Είναι ο μοναδικός σε όλη τη διοργάνωση που ξεπερνάει τα 30 λεπτά (σε 38 παιχνίδια μάλιστα), ενώ ακολουθεί ο Μάικ Τζέιμς της (αποδεκατισμένης) Μονακό με 29:43. Στην 10άδα φιγουράρουν και οι Κεντρικ Ναν και Σάσα Βενκοφ.

Μεγαλύτερος μέσος όρος σε πόντους: «Ελληνική» υπόθεση με Βεζένκοφ και Ναν

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διαθέτουν μερικούς από τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης και παρά το γεγονός ότι οι αμφότεροι οι «αιώνιοι» διαθέτουν μεγάλο βάθος στο ρόστερ τους (άρα και μοιράζουν περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής σε σχέση με άλλες πιο «κοντές» ομάδες), αυτό δεν εμπόδισε τους Σάσα Βεζένκοφ και Κέντρικ Ναν να «καπαρώσουν» τις δύο πρώτες θέσεις. Πρώτος ο Βούλγαρος διεθνής του Ολυμπιακού με 19,4 πόντους ανά μέσο όρο, δεύτερος ο Αμερικανός του Παναθηναίκού με 19. Στην 10άδα βρίσκεται και ο Μάικ Τζέιμς με 16,5 ανά ματς.

Μέσος όρος σε εύστοχα δίποντα: Πρώτος ο Οτούρου, στην 3άδα Ναν και Βεζένκοφ 

Ο σέντερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Νταν Οτούρου έχει έναν εντυπωσιακό μέσο όρο με 5,8 δίποντα ανά ματς και μάλιστα με 71,3% ποσοστό ευστοχίας που είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί η παρουσία των Κέντρικ Ναν και Σασα Βεζένκοφ, καθώς το πεδίο δράσης τους δεν εστιάζεται τόσο κοντά στο καλάθι. Συγκεκριμένα ο γκαρντ των πράσινων έχει 5,1 δίποντα ανά παιχνίδι, ενώ ο φόργουορντ των ερυθρόλευκων βρίσκεται μια θέση πιο κάτω με 4,9. Όσον αφορά τα ποσοστά ευστοχίας τους είναι επίσης εντπωσιακά με 57,7% και 62,5% αντίστοιχα.

Μέσος όρος σε εύστοχα τρίποντα: Πρώτος ο Ομπστ, ακολουθεί στο… νήμα ο Ντόρσεί και άλλοι τρεις 

Ο Αντρέας Ομπστ της Μπάγερν είχε 2,9 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι, ενώ ακολουθούν ο Τάιλερ Ντόρσεί του Ολυμπιακού,  ο Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις, ο Μπρουκς της Αρμάνι και ο Καμπαρότ της Μπασκόνια με 2,7. Σε απόλυτους αριθμούς βέβαια ο Ντόρσεί έχει τα περισσότερα (103) όπως και ο Φρανσίσκο, έχοντας όμως ο καθένας τους και τρία περισσότερα ματς από τον Γερμανό διεθνή.

Μέσος όρος σε εύστοχες βολές: Πρώτος ο Μάικ Τζέιμς, ψηλά ο Βεζένκοφ

Με τη Μονακό να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στα πλέι ιν, τον τομέα αυτό πρέπει να τον προσέξουν ιδιαίτερα οι «πράσινοι». Ο Αμερικανός γκραντ, πετυχαίνει 4,9 βολές ανά ματς, τις περισσότερες από όλους τους υπόλοιπους παίκτες, τουλάχιστον στην κανονική περίοδο. Δείγμα και των πολλών φάουλ που κερδίζει και της ευστοχίας του, καθώς το κάνει με 86,1%. Στην 3η θέση ο Βεζένκοφ με 4,4 και ποσοστό 89,2%.

Μέσος όρος σε συνολικά κι επιθετικά ριμπάουντ: Κυρίαρχος ο Μιλουτίνοφ – Μέσος όρος σε αμυντικά ριμπάουντ: Πρώτος ο Βεζένκοφ

Υπόθεση του… Ολυμπιακού είναι οι τομείς των ριμπάουντ, καθώς στο σύνολο την πρωτιά έχει κατακτήσει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7,1 κατά μέσο όρο (όπως και ο Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ 2ος είναι ο Ταβάρες με 6,8), όπως και στα επιθετικά με 3,1 (2ος ο Ταβάρες με 2,6).

Στα αμυντικά ριμπάουντ πρώτος και καλύτερος είναι ο Βεζένκοφ, παρότι ο παίκτης των Πειραιωτών δεν είναι σέντερ, ούτε ο πολύ αθλητικός παίκτης που κοιτάει να είναι πάντα κοντά στο καλάθι. Τα 5,1 σκουπίδια που κατεβάζει ανά παιχνίδι είναι εντυπωσιακός απολογισμός αν μη τι άλλο.

Μέσος όρος στις ασίστ: Πρώτος ο ΜακΙντάιρ, 2ος ο Τζέιμς, ψηλά Γουόκαπ και Σλούκας

Ο ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα κατέγραψε έναν εντυπωσιακό μέσο όρο ασίστ στην κανονική περίοδο, καθώς παίζοντας και στα 38 παιχνίδια της μοίραζε 7,5 τελικές πάσες ανά ματς, επίδοση που παραπέμπει στο… ΝΒΑ. Από κοντά βεβαίως και ο Μάικ Τζέιμς με 6,4, ενώ λίγο πιο κάτω είναι ο Τόμας Γουόκαπ με 5,9 και ο Κώστας Σλούκας με 5,1.

Μέσος όρος στα κλεψίματα: Ο πρώτος Βιλντόζα και ο… ψηλός κλέφτης Ταϊρίκ Τζόουνς ο ψηλός «κλέφτης»

Αν και έχει ύψος 2,06μ. ο Ταϊρίκ Τζόουνς φιγουράρει στην πρώτη 10άδα των κορυφαίων «κλεφτών» της Euroleague με 1,2 ανά ματς. Από εκεί και πέρα πρώτος ο πρώην παίκτης των «αιωνίων» Λούκα Βιλντόζα με 1,4 κλεψίματα σε κάθε αγώνα.

Μέσος όρος λαθών: Η άχαρη πρωτιά των Ναν και Φρανσίσκο

Ο μόνος τομέας που δεν θέλει κανείς να φιγουράρει το όνομά του. τα λάθη. Με 2,9 ανά ματς ο Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις και ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού κρατούν αυτή την άχαρη πρωτιά. Στην 10άδα βρίσκεται και ο Μάικ Τζέιμς με 2,3.

Μέσος όρος σε κοψίματα: Ο «κέρβερος» Ταβάρες και ο Χολ από τον Ολυμπιακό

Ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο απόλυτος άρχων στα κοψίματα, έχοντας τα περισσότερα στην ιστορία της Euroleague σε απόλυτους αριθμούς κι έναν από τους μεγαλύτερους μέσους όρους σε συνολικά. Φέτος με 1,9 τάπες είναι πρώτος ενώ την πρώτη 10άδα κλείνει ο Νόντα Χολ του Ολυμπιακού με 0,9 ανά ματς.

Μέσος όρος σε κερδισμένα φάουλ: Πρώτος ο Χίφι, ψηλά ο Τζέιμς, στη 10άδα ο Μιλουτίνοφ

Την πρωτιά σε αυτό τον τομέα της στατιστικής κατέχει ο «δαίμονας» Χίφι της Παρί, με τον Μάικ Τζέιμς που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους μέσους όρους κερδισμένων φάουλ στην ιστορία της διοργάνωσης να βρίσκεται στην 4η θέση με 4,5 ανά αγώνα. Στην 10άδα συγκαταλέγεται και ο Μιλουτινοφ με 3,9.

Μέσος όρος στο PIR: Κορυφαίος ο Βεζένκοφ, 3ος ο Μιλουτίνοφ, στη 10άδα ο Ναν

Τέλος στον Δείκτη Αξιολόγησης Απόδοσης (το επίσημο στατιστικό σύστημα της Euroleague για τη μέτρηση της συνολικής απόδοσης ενός παίκτη σε έναν αγώνα) ο Σασα Βεζένκοφ «στρογγυλοκάθεται» στην πρώτη θέση με 23,1, ενώ με 20,1 βρίσκεται στην 3η θέση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πέμπτος από εκεί και πέρα είναι ο Μάικ Τζέιμς με 18,9 και τη 10άδα κλέινει ο Κέντρικ Ναν με 16,8.

