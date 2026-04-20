Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.
Έντονη ανησυχία και οργή προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η φρικτή θανάτωση 21 σκύλων, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Το αποτρόπαιο περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές, με τον Δήμο Πολυγύρου να κινείται άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου, απαιτώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.
Μήνυση από τον δήμαρχο
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, καταδίκασε το γεγονός χαρακτηρίζοντάς το σοβαρό ποινικό αδίκημα και τόνισε πως ο Δήμος θα κινηθεί θεσμικά για την απόδοση δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, για τη συγκεκριμένη ομάδα ζώων είχε υπάρξει μέριμνα σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων και φιλοζωικά σωματεία, περιλαμβάνοντας στειρώσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προσπάθειες για υιοθεσίες.
Μετά το τραγικό συμβάν, ο Δήμος Πολυγύρου, με την Πενταμελή Επιτροπή, προχωρά άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
• Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων και πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων.
• Συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από την ευρύτερη περιοχή.
• Ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τόσο για τα ζώα όσο και για τη δημόσια υγεία.
• Ενίσχυση των δράσεων προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Ο Δήμος Πολυγύρου θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις δράσεις του για την ευζωία των ζώων και την τήρηση της νομιμότητας, έως ότου αποδοθεί δικαιοσύνη.
Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η θανάτωση ζώων διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, με την τήρηση της νομιμότητας να αποτελεί προτεραιότητα για τις δημοτικές υπηρεσίες.
