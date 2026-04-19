Γιορτή σήμερα 19 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 19 Απριλίου; Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εκκλησία, καθώς τιμάται η Κυριακή του Θωμά, γνωστή και ως «Του Θωμά».

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Απριλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θωμάς, Τομ, Θωμαή *

Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Αποστόλου Θωμά

Αγίου Θεοδώρου και των συν αυτώ Μαρτύρων Φιλίππα, Διοσκόρου, Σωκράτη, Διονυσίου

Κυριακή του Θωμά – Τι σηματοδοτεί

Η Κυριακή του Θωμά είναι η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα και είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος αρχικά αμφέβαλε για την Ανάσταση του Χριστού.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός εμφανίστηκε εκ νέου στους μαθητές Του και κάλεσε τον Θωμά να αγγίξει τις πληγές Του, ώστε να πιστέψει. Από τότε προέρχεται και η γνωστή φράση «άπιστος Θωμάς», που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Η ημέρα αυτή συμβολίζει τη μετάβαση από την αμφιβολία στην πίστη και αποτελεί μία από τις σημαντικές εορτές της μεταπασχαλινής περιόδου.

